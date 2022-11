BZL Ost: Kastl enteilt - Srbija siegt in Unterzahl - Derbysieg für FCM 16. Spieltag der Bezirksliga Ost

SK Srbija München kann durch den Sieg am Sonntag den Abstand auf Kastl zumindest wieder auf acht Punkte verkürzen. Saaldorf feiert Dreierpacker Michael Hauser. Waldperlach und Siegsdorf trennen sich unentschieden. Die Bezirksliga Ost vom Wochenende kompakt.

Den siebten Saisonsieg verdankt der SV Saaldorf Michael Hauser. Nach dem Seitenwechsel traf der Torjäger dreimal gegen den FC Langengeisling zum 3:0-Heimsieg. Beim ersten Versuch verwandelte er einen Strafstoß zum 12. Saisontor. Nummer 13 und 14 folgten in der 66. und 89. Minute. Damit übernimmt der Goalgetter die Führung in der Torjägerliste der Bezirksliga Ost. In der Tabelle hat der SVS neun Punkte Vorsprung nach unten, Langengeisling steht zwei Zähler über dem Strich.

SV Saaldorf – FC Langengeisling 3:0

SV Saaldorf : Thomas Kern, Bernhard Helminger, Felix Großschädl, Robert Hafner (46. Simon Zebhauser), Johannes Hafner, Stefan Pöllner, Andreas Schuhegger, Maximilian Huber, Stefan Schreyer, Michael Hauser, Markus Rehrl (69. Rudolf König) - Trainer: Pascal Ortner

FC Langengeisling: Michael Hierl, Marcel Geigerseder, Maximilian Hintermaier, Andreas Buchberger, Niko Simak, Kilian Kaiser, Maximilian Maier, Paul Bucher, Hannes Dornauer (77. Fabian Aigner), David Riederle (69. Maximilian Birnbeck), Florian Rupprecht

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Michael Hauser (53. Foulelfmeter), 2:0 Michael Hauser (66.), 3:0 Michael Hauser (89.)