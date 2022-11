BZL Ost: Kastl enteilt - Mossinning gewinnt Derby - Srbjia stark 18. Spieltag

Der TSV Kastl enteilt der Konkurrenz und geht mit großem Vorsprung in die Pause. Aufsteiger Srbija München ist erster Verfolger. Zwei Partien wurden am Wochenende abgesagt. Der 18. Spieltag der Bezirksliga Ost kompakt.

Mit einem harten Stück Arbeit hat der SV Waldperlach am Sonntagnachmittag die drei Punkte in München behalten. Nach einer torlosen ersten Hälfte trumpfte "Woidler" Luca Mancusi nach dem Seitenwechsel in der 50. und 52. Minute mit einem Doppelschlag auf und brachte die Elf von Trainer Florian Kopp auf die Siegerstraße.

Dorfen antwortete zwar umgehend mit dem 1:2 durch Michael Friemer, aber der SVW rettete den Vorsprung trotz Platzverweis gegen Robert Valanzano über die Zeit und schaffte in der 84. Minute sogar noch den Treffer zum 3:1-Endstand durch Mohamed Abdane.

Durch den Sieg überwintern die Gastgeber mit acht Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz und sind Siebter. Dorfen hat drei Zähler weniger auf dem Konto und steht auf Rang neun.

SV Waldperlach – TSV Dorfen 3:1

SV Waldperlach: Marius Ziguris, Alexander Buchholz, Francesco Pardi, Antonijo Prgomet (46. Mohamed Abdane), Julius Becker (78. Derrick Edebiri), Elhami Berisha (90. Konstantinos Lamprou), Nicolas Schmidkunz, Roberto Valanzano, Thorsten Walfort, Franz Brönner (55. Marian-Lucian Stan-Cotti), Luca Mancusi (84. Nikolaos Rizzo) - Trainer: Florian Kopp

TSV Dorfen: Alexander Wolf, Sebastian Bauer, Manuel Rott, Florian Brenninger, Fabio Zöller, Bastian Rachl, Alexander Heilmeier, Manuel Zander, Sebastian Bauer (60. Marco Zöller) (70. Andreas Hartl), Michael Friemer, Leon Eicher (60. Benedikt Hönninger) - Trainer: Armin Feckl

Schiedsrichter: Tobias Sommer () - Zuschauer: 103

Tore: 1:0 Luca Mancusi (50.), 2:0 Luca Mancusi (52.), 2:1 Michael Friemer (54.), 3:1 Mohamed Abdane (84.)

Gelb-Rot: Roberto Valanzano (81./SV Waldperlach/)