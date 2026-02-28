 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

BZL Ost: Kartenfest in Ampfing - Spitzenreiter holt einen Punkt

19. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Forstinning gastiert in Dorfen
Forstinning gastiert in Dorfen – Foto: Marc Marasescu

Es geht wieder los in der Bezirksliga Ost! Bereits um 13:30 Uhr empfängt Ebersberg den TSV Zorneding. Um 14 Uhr stehen zwei Partien an: Bruckmühl gastiert in Rosenheim und Dorfen liefert sich ein Top-Spiel gegen den Spitzenreiter der BZL Ost. Um 15 Uhr treffen Peterskirchen und der SV Aschau aufeinander

Spiele am Samstag

Heute, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
4
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
FC Töging
FC TögingFC Töging
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
1
1
Abpfiff

Spiele am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
4
0

Der FC Aschheim feiert einen klaren Sieg zum Auftakt in das Pflichtspieljahr 2026. Mit 4:0 besiegte die Mannschaft um Diego Contento den SV Waldperlach.

Contento brachte seine Mannen früh in Führung (8.), ein anderer sollte ihm aber die Show stehlen. Antonio Saponaro traf dreifach (16., 36., 75.) und schoss Ascheim zum klaren Heimerfolg.

FC Aschheim – SV Waldperlach 4:0
FC Aschheim: Arben Kuqi, Alessandro Contento (78. Alessandro Luzzi), Diego Contento (64. Sinisa Antonic), Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla (76. Patrick Müller), Suheyp Trabelsi, Mehmet Ekici (61. Falk Schubert), Antonio Saponaro (86. Domenico Contento), Didier Nguelefack, Teeo Pejazic - Trainer: Vincenzo Contento
SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Francesco Pardi (46. Simon Bartholomä), Simon Neulinger, Semir Gracic (80. Marko Filipovic), Antonijo Prgomet (69. Nikolaos Rizzo), Julius Becker, Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (79. Patrick Röhrl), Luca Mancusi, Roberto Valanzano, Zoran Dimitrijevic - Trainer: Tobias Wittmann - Co-Trainer: Franco Simon
Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Diego Contento (8.), 2:0 Antonio Saponaro (16.), 3:0 Antonio Saponaro (36.), 4:0 Antonio Saponaro (75.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
14:00