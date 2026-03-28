BZL Ost: Holzkirchen zerlegt Schlusslicht - Remis in Dorfen 23. Spieltag der Bezirksliga Ost von Luca Hayden · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser

Holzkirchen fegt Siegsdorf vom Platz – Foto: Jonas Hägele

Am Samstagnachmittag standen vier Partien an: Ebersberg empfing Waldperlach, Töging war zu Gast beim Tabellenvierten und Holzkirchen fegte das Schlusslicht der Liga vom Platz. Parallel gingen Rosenheim und der SV Aschau beide leer aus.

Spiele am Samstag

Nach der 5:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Bruckmühl konnte Ebersberg wieder punkten. Am Samstagnachmittag empfing der TSV den SV Waldperlach. Nikita Posmashnyi brachte die Gastgeber mit einem Blitztreffer nach 60 Sekunden in Führung und entschied somit schon früh die Partie. Dank den drei Punkten klettert Ebersberg vom letzten Tabellenplatz auf den 15. mit 19 Zählern auf dem Konto. TSV Ebersberg – SV Waldperlach 1:0

TSV Ebersberg: Marinus Pohl (37. Lukas Schmidmaier), Lukas Volkmann, Timo Schaller, Maximilian Volk (92. David Fernandes Bolsmann), Stefan Niedermaier, Florian Obermair, Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Lusilawo Kisungu (79. Severin Niedermaier), Eren Kesgin (66. Manuel Markio), Nikita Posmashnyi (91. Simon Wiener) - Trainer: Michael Hieber

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Semir Gracic, Marko Filipovic, Antonijo Prgomet, Thorsten Walfort, Julius Becker (74. Nikolaos Rizzo), Dzenis Toskic, Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (66. Luciano Dimitrijevic), Zoran Dimitrijevic (85. Fynn Spitzer), Asaad Khalil - Trainer: Tobias Wittmann

Schiedsrichter: Simon Hellmaier (Götting) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Nikita Posmashnyi (1.)

Gelb-Rot: Benedikt Schmidmaier (93./TSV Ebersberg/)





Die 80 Zuschauer in Rosenheim durften sich über zahlreiche Tore freuen. Auch hier fiel der erste Treffer bereits zu Beginn der Partie. Stefan Helminger brachte die Gäste in Führung (1.). Etwas später erhöhte der Torschütze auf 2:0 (10.). Sanel Sehric schoss in der 22. Spielminute den Anschlusstreffer für die Rosenheimer. Helminger meldete sich erneut und erhöhte mit seinem Hattrick auf 3:1 für die Gäste. Auch Sehric gelang noch ein Treffer (76.). Die Rosenheimer gingen, wie bereits am letzten Spieltag, leer aus. An der Tabellensituation änderte sich jedoch nichts. Die Gastgeber befinden sich weiterhin auf dem achten Platz. SB DJK Rosenheim – SV Saaldorf 2:3

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ (77. Silvio Havic), Luis Jovanovic, Omer Jahic, Luca Hayden, Felix Heimes (46. Bohdan Merkulov), Dominik Mauceri (46. Leonit Vokrri), Sanel Sehric - Trainer: Patrick Zimpfer

SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Robert Deyl (95. Marinus Hillebrand), Marco Hofmann, Maximilian Huber, Paul König, Johann Hasenöhrl, Stefan Helminger (73. Jonas Pöllner), Markus Rehrl (64. Lukas Kletzl), Sebastian Hafner (81. Michael Schreyer) - Trainer: Josef Rehrl

Schiedsrichter: Emilia Kluck (Murnau ) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Stefan Helminger (1.), 0:2 Stefan Helminger (10.), 1:2 Sanel Sehric (22.), 1:3 Stefan Helminger (32.), 2:3 Sanel Sehric (76.)

Der FC Töging gastierte beim Tabellendritten aus Dorfen. Keine der beiden Parteien schaffte es den Ball im gegnerischen Tor zu versenken. Die Partie endete torlos. Damit rutschen die Gastgeber auf den vierten Platz. TSV Dorfen – FC Töging 0:0

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (76. Marvin Bräuniger), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (84. Michael Friemer), Alois Eberle - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Pascal Kpohomouh (46. Berat Uzun), Christian Wallisch, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette (72. Arlind Fejzulahi), Ruben Kroiss (81. Julian Niedermeier), Erich Kirchgessner (76. Endurance Ighagbon), Bachtyar Niyazi (66. Alexander Huber) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 166

Tore: keine Tore

Ein echtes Torspektakel lieferten die Kicker des TuS Holzkirchen vor heimischer Kulisse. Am Samstagnachmittag empfing der TuS den TSV Siegsdorf, welcher durch Adrian Furch nach 24 Minuten in Führung ging. Elias Schnier glich noch vor dem Pausenpfiff für die Gastgeber aus (31.). Im zweiten Durchgang überrollte Holzkirchen dann das Schlusslicht der Liga: Tim Feldbrach (62.), Maximilian Freundl (70.), Bastian Eckl (84.) und Stefan Hofinger (90.= waren die Torschützen. TuS Holzkirchen – TSV Siegsdorf 5:1

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer, Michael Schlicher, Maximilian Avril (83. Gjon Rasi), Anton Deibele (78. Vincent Erlacher), Emil Albrecht, Bastian Eckl, Fabio Sabbagh (75. Robert Manole), Stefan Hofinger, Maximilian Freundl, Elias Schnier (61. Tim Feldbrach) - Trainer: Orhan Akkurt

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Fabian Furch, Felix Brandner (78. Simon Maier), Florian Zaunick, Elias Mayer, Maximilian Huber, Maximilian Reiter (69. Paul Wittmann), Florian Aigner (86. Michael Hunglinger), Adrian Furch (78. Sebastian Reiter) - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 115

Tore: 0:1 Adrian Furch (24.), 1:1 Elias Schnier (31.), 2:1 Tim Feldbrach (62.), 3:1 Maximilian Freundl (70.), 4:1 Bastian Eckl (84.), 5:1 Stefan Hofinger (90.+1)

Gelb-Rot: Josef Wittmann (77./TSV Siegsdorf/)

Der TSV Ampfing empfing ebenfalls ein Mitglied es Tabellenkellers. Gegen den SV Aschau am Inn bleiben die Ampfinger in diesem Pflichtspieljahr weiterhin ungeschlagen. In der Nachspielzeit erzielte Michael Spitzer den Führungstreffer für die Gastgeber (45+1.). Karlo Jolic erhöhte auf 2:0 und besiegelte so die drei Punkte. TSV Ampfing – SV Aschau am Inn 2:0

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter (90. Lukas Brandl), Riccardo Savarese (68. Louis Stanner), Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel (60. Julian Rabenseifner), Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Karlo Jolić (89. Valentin Pinzariu) - Trainer: Slaven Jokic

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (72. Johannes Baptist Asanger), Luciano Liqui Liqui, Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Lukas Huber (88. Jonas Salzeder), Bastian Grahovac, Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder (72. Daniel Neumeier), Erhan Yazici - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Laurenz Trunk (München) - Zuschauer: 485

Tore: 1:0 Marcel Spitzer (45.+1), 2:0 Karlo Jolić (82.) Spiele am Freitag

Der VfB Forstinning marschiert in der Bezirksliga Ost weiter vorneweg. Der SV Bruckmühl konnte den Tabellenführe nicht stoppen. Forstinning fuhr einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein und befindet sich weiter im Gleichschritt mit Aschheim. Nach einer Ecke brachte Ajlan Arifovic den klaren Favoriten in Führung (38.). In der zweiten Halbzeit legte der VfB nach. Dzemo Sefidanoski (63.) und Emir Yildirim (67.) machten alles klar und stellten auf den 3:0-Endstand. VfB Forstinning – SV Bruckmühl 3:0

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic (82. Noah Klemt), Leon Dimitric (23. Anes Sefidanoski), Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (69. Niklas Reitner), Ajlan Arifovic, Daniele Ciarlesi (23. Mike Opara), Eren Emirgan (65. Emir Yildirim) - Trainer: Gerhard Lösch

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (78. Ajdin Mehinovic), Michael Kraxenberger, Philipp Keller (82. Lars Hänisch), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek, Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl (69. Markus Pergelt), Maximilian Gürtler (46. Kilian Mayer) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Damian Gruber (Kraiburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ajlan Arifovic (38.), 2:0 Dzemo Sefidanoski (63.), 3:0 Emir Yildirim (67.)