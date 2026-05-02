BZL Ost: Holzkirchen nur mit Remis - Spätes Drama in Siegsdorf

Am Samstag standen vier Partien in der Bezirksliga Ost an. Holzkirchen konnte das Duell gegen Dorfen nicht gewinnen, dadurch ist die Aufstiegsrelegation zwar rechnerisch noch erreichbar, aufgrund der um 8 Treffer schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu Aschheim aber eher unwahrscheinlich. Siegsdorf konnte spät einen Punkt gegen Töging einsammeln, auch Rosenheim und Ampfing trennten sich mit einem Remis. Im vierten Spiel des Tages konnte mit Aschau ein Sieger ermittelt werden. Der Spieltag in der Übersicht.
TuS Holzkirchen – TSV Dorfen 2:2
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Vincent Erlacher, Emil Albrecht (72. Vincent Mair), Bastian Eckl, Fabio Sabbagh, Stefan Hofinger (81. Felix Gruber), Tobias Bebber (64. Jon Gashi), Elias Schnier (85. Gjon Rasi), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
TSV Dorfen: Bernhard Schöberl, Felix Blaha (81. Benedikt Hönninger), Emirhan Pala, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (46. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher, Manuel Zander (81. Michael Eder) - Trainer: Andreas Hartl
Tore: 1:0 Gilbert Francois Diep (37.), 1:1 Gerhard Thalmaier (41.), 2:1 Elias Schnier (55.), 2:2 Michael Friemer (76.)
Gelb-Rot: Fabio Sabbagh (95./TuS Holzkirchen/)
TSV Siegsdorf – FC Töging 2:2
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (90. Michael Hunglinger), Paul Glassl, Fabian Furch, Florian Zaunick, Elias Mayer (61. Maximilian Reiter), Paul Wittmann, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (76. Felix Brandner), Florian Aigner, Adrian Furch (85. Benedikt Gartner) - Trainer: Felix Maaßen
FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber (68. Aristote Biali), Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Jonah Ramstetter (70. Ruslan Klimov), Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Endurance Ighagbon (80. Ruben Kroiss), Erich Kirchgessner (94. Julian Niedermeier) - Trainer: Robert Berg
Tore: 0:1 Endurance Ighagbon (38.), 0:2 Erich Kirchgessner (55.), 1:2 Fabian Furch (87. Foulelfmeter), 2:2 Paul Glassl (90.+5)
Rot: Romuald Lacazette (93./FC Töging/)
Gelb-Rot: Ruslan Klimov (98./FC Töging/)
SB DJK Rosenheim – TSV Ampfing 2:2
SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr, Danyal Akdağ, Simon Waldschütz (87. Carlos Kurzer), Luis Jovanovic (95. Silvio Havic), Luca Hayden (59. Omer Jahic), Felix Heimes, Sanel Sehric (77. Bohdan Merkulov), Leonit Vokrri (82. Luis Berkermann) - Trainer: Patrick Zimpfer
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Marcel Spitzer, Lukas Brandl, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Valentin Pinzariu (46. Yousef Ali) - Trainer: Slaven Jokic
Tore: 1:0 Sanel Sehric (28.), 2:0 Benedikt Mittermayr (42.), 2:1 Maximilian Manghofer (54. Foulelfmeter), 2:2 Maximilian Manghofer (90.)
Do., 30.04.2026, 19:30 Uhr
Der FC Aschheim empfing das Kellerkind aus Ebersberg und unterlag dem TSV mit 1:3. Damit wurde Aschheim seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Es dauerte lange bis einer der beiden Parteien in Führung ging. Maximilian Volk brachte die Gäste im zweiten Durchgang in Führung (60.). In der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf : Teeo Pejazic traf in der 81. Spielminute zum 1:1. Etwas später erhöhte Simon Weiner auf 2:1 für die Gäste (84.), ehe dann in der 88. Spielminute Benedikt Schmidmaier souverän auf 3:1 ausweitete. Die Gäste holen damit wichtige Punkte im Kampf gegen die Relegation und klettern auf den 11. Tabellenplatz.
FC Aschheim – TSV Ebersberg 1:3
FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert (76. Sinisa Antonic), Alessandro Contento (46. Didier Nguelefack), Diego Contento, Alexander Gschwend (74. Patrik Pancic), Blendart Bajraktari (89. Domenico Contento), Jose Vicente Monzonis Montilla (62. Marcel Schütz), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer, Mehmet Ekici, Teeo Pejazic - Trainer: Vincenzo Contento
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic (66. Thomas Grunwald) (88. Lukas Volkmann), Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Florian Obermair (74. Aldin Rushiti), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (91. Dominik Pries), Yannik Sabatier (66. Lusilawo Kisungu), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber
Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Maximilian Volk (60.), 1:1 Teeo Pejazic (81.), 1:2 Simon Wiener (84.), 1:3 Benedikt Schmidmaier (88. Foulelfmeter)
Spiel am Dienstag
Di., 28.04.2026, 19:30 Uhr
Mit der Meisterfeier muss sich der VfB Forstinning vorerst noch gedulden, beim TSV Peterskirchen spielte man nur remis. Leo Gabelunke brachte den Spitzenreiter nach einer halben Stunde in Front, Georg Hütter glich kurz vor der Pause aus (41.). Nach dem Seitenwechsel drehte Alexander Rohde die Partie für die Gastgeber (79.), Nico Weismor konnte die Niederlage für den VfB in letzter Sekunde verhindern. Sollte der FC Aschheim am Donnerstagabend nicht gegen den TSV Ebersberg gewinnen, wäre der VfB Forstinning vorzeitig Meister. Andernfalls kann sich Forstinning im direkten Duell mit Aschheim (08.05.) zum Champion küren. Peterskirchen steht auf dem sechsten Platz.
Peterskirchen – VfB Forstinning 2:2
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser (18. Dominik Toller), Benedikt Randlinger, Daniel Ortner (86. Alexander Irlweg), Kilian Spiel (89. Markus Schauberger), Marcel Schauberger, Thomas Maier, Alexander Rohde (90. Simon Göbl), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier
VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Noah Klemt, Omer Berbic, Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (78. Aleksandar Aco Novakovic), Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi (46. Mike Opara) - Trainer: Gerhard Lösch
Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Leo Gabelunke (29.), 1:1 Georg Hütter (41.), 2:1 Alexander Rohde (79.), 2:2 Nico Weismor (90.+3)
Spiel am Sonntag
Spiel am Dienstag
Di., 05.05.2026, 18:15 Uhr