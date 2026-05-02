BZL Ost: Holzkirchen nur 2:2 - wichtige Punkte für Siegsdorf & Aschau

Der FC Aschheim (links) spielt trotz Niederlage dennoch fast sicher in der Relegation, der TuS Holzkirchen guckt in die Röhre. – Foto: Sven Leifer

Am Samstag standen vier Partien in der Bezirksliga Ost an. Holzkirchen konnte das Duell gegen Dorfen nicht gewinnen, dadurch ist die Aufstiegsrelegation mit zwei verbleibenden Spieltagen zwar rechnerisch noch erreichbar, aufgrund der um 6 Zähler weniger und 8 Treffer schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu Aschheim aber eher unwahrscheinlich. Siegsdorf konnte spät einen Punkt gegen Töging einsammeln, auch Rosenheim und Ampfing trennten sich mit einem Remis. Im vierten Spiel des Tages konnte mit Aschau der einzige Sieger des Tages ermittelt werden. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der TuS Holzkirchen muss seine Aufstiegspläne wohl oder übel aufgeben, gegen den TSV Dorfen kam man nicht über ein 2:2 hinaus. Gilbert Diep brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Front, Gerhard Thalmaier glich nur vier Minuten später aus. Im zweiten Durchgang legten die Holzkirchner wieder vor, Elias Schnier war der Torschütze (55.). Wieder aber konnte Dorfen ausgleichen, diesmal in Person von Michael Friemer (76.). Holzkirchen und Dorfen bleiben auf den Plätzen drei und vier, die Aufstiegs-Relegation ist für Holzkirchen vermutlich nicht mehr relevant.

TuS Holzkirchen – TSV Dorfen 2:2

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Vincent Erlacher, Emil Albrecht (72. Vincent Mair), Bastian Eckl, Fabio Sabbagh, Stefan Hofinger (81. Felix Gruber), Tobias Bebber (64. Jon Gashi), Elias Schnier (85. Gjon Rasi), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

TSV Dorfen: Bernhard Schöberl, Felix Blaha (81. Benedikt Hönninger), Emirhan Pala, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (46. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher, Manuel Zander (81. Michael Eder) - Trainer: Andreas Hartl

Tore: 1:0 Gilbert Francois Diep (37.), 1:1 Gerhard Thalmaier (41.), 2:1 Elias Schnier (55.), 2:2 Michael Friemer (76.)

Gelb-Rot: Fabio Sabbagh (95./TuS Holzkirchen/)

Ebenfalls mit 2:2 trennten sich der TSV Siegsdorf und der FC Töging. Lange sah es nach den Treffern von Endurance Ighagbon (38.) und Erich Kirchgessner (55.) nach einem Gästesieg aus, ehe Siegsdorf spät aufwachte. Fabian Furch verkürzte in der 87. Minute vom Punkt, anschließend wurde es wild: Zunächst flog Tögings Romuald Lacazette mit glatt Rot vom Platz (90.+3), zwei Minuten später konnte Paul Glassl den Ausgleich erzielen. In der achten Minute der Nachspielzeit wurde mit Ruslan Klimov der zweite Töginger Akteur vorzeitig zum Duschen geschickt. Mit dem Punktgewinn gibt Siegsdorf die rote Laterne an den TSV Zorneding ab und stellt sich auf den letzten Abstiegs-Relegationsplatz. Töging steht mit Rang elf und einem Punkt Vorsprung knapp im rettenden Ufer. TSV Siegsdorf – FC Töging 2:2

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (90. Michael Hunglinger), Paul Glassl, Fabian Furch, Florian Zaunick, Elias Mayer (61. Maximilian Reiter), Paul Wittmann, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (76. Felix Brandner), Florian Aigner, Adrian Furch (85. Benedikt Gartner) - Trainer: Felix Maaßen

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber (68. Aristote Biali), Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Jonah Ramstetter (70. Ruslan Klimov), Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Endurance Ighagbon (80. Ruben Kroiss), Erich Kirchgessner (94. Julian Niedermeier) - Trainer: Robert Berg

Tore: 0:1 Endurance Ighagbon (38.), 0:2 Erich Kirchgessner (55.), 1:2 Fabian Furch (87. Foulelfmeter), 2:2 Paul Glassl (90.+5)

Rot: Romuald Lacazette (93./FC Töging/)

Gelb-Rot: Ruslan Klimov (98./FC Töging/)

Das dritte 14-Uhr-Spiel endete ebenfalls mit 2:2, zwischen dem SB DJK Rosenheim und dem TSV Ampfing konnte kein Sieger ermittelt werden. Sanel Sehric (28.) und Benedikt Mittermayr (42.) sorgten für die 2:0-Pausenführung der Rosenheimer, die im zweiten Durchgang durch Maximilian Manghofer egalisiert wurde (54. und 90.). Rosenheim klettert mit dem Punktgewinn auf den sieben Platz, Ampfing ist Fünfter. SB DJK Rosenheim – TSV Ampfing 2:2

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr, Danyal Akdağ, Simon Waldschütz (87. Carlos Kurzer), Luis Jovanovic (95. Silvio Havic), Luca Hayden (59. Omer Jahic), Felix Heimes, Sanel Sehric (77. Bohdan Merkulov), Leonit Vokrri (82. Luis Berkermann) - Trainer: Patrick Zimpfer

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Marcel Spitzer, Lukas Brandl, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Valentin Pinzariu (46. Yousef Ali) - Trainer: Slaven Jokic

Tore: 1:0 Sanel Sehric (28.), 2:0 Benedikt Mittermayr (42.), 2:1 Maximilian Manghofer (54. Foulelfmeter), 2:2 Maximilian Manghofer (90.)

Der SV Aschau am Inn kann sich als einzige Mannschaft des Samstags über drei Punkte freuen, die Gastgeber gewannen dank der Treffer von Bastian Grahovac (8.) und Johannes Baptist Asanger (64.) mit 2:0. Dadurch verlässt Aschau die Relegationsplätze und klettert auf den zehnten Platz, Miesbach fällt auf Rang neun zurück. Beide Mannschaften trennt im Kampf um die Klasse nur ein Punkt. SV Aschau am Inn – SV Miesbach 2:0

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Birol Karatepe, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Lukas Huber (89. Erhan Yazici), Daniel Steinhauer, Yves Koreck, Bastian Grahovac (87. Timo Budig), Christoph Scheitzeneder (66. Jan Vetter) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Jonas Matschiner (81. Niklas Kottmair), Felix Scherer (86. Niklas Städter), Benedikt Gerr (56. Michael Probst), Robert Mündl (56. Tobias Veit), Sean Erten (65. Noah Gumberger), Fabian Bauer, Ricardo Pindado, Drilon Shukaj, Florian Haas - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg)

Tore: 1:0 Bastian Grahovac (8.), 2:0 Johannes Baptist Asanger (64.) Spiel am Donnerstag

Der FC Aschheim empfing das Kellerkind aus Ebersberg und unterlag dem TSV mit 1:3. Damit wurde Aschheim seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Es dauerte lange bis einer der beiden Parteien in Führung ging. Maximilian Volk brachte die Gäste im zweiten Durchgang in Führung (60.). In der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf : Teeo Pejazic traf in der 81. Spielminute zum 1:1. Etwas später erhöhte Simon Weiner auf 2:1 für die Gäste (84.), ehe dann in der 88. Spielminute Benedikt Schmidmaier souverän auf 3:1 ausweitete. Die Gäste holen damit wichtige Punkte im Kampf gegen die Relegation und klettern auf den 11. Tabellenplatz. FC Aschheim – TSV Ebersberg 1:3

FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert (76. Sinisa Antonic), Alessandro Contento (46. Didier Nguelefack), Diego Contento, Alexander Gschwend (74. Patrik Pancic), Blendart Bajraktari (89. Domenico Contento), Jose Vicente Monzonis Montilla (62. Marcel Schütz), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer, Mehmet Ekici, Teeo Pejazic - Trainer: Vincenzo Contento

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic (66. Thomas Grunwald) (88. Lukas Volkmann), Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Florian Obermair (74. Aldin Rushiti), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (91. Dominik Pries), Yannik Sabatier (66. Lusilawo Kisungu), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Maximilian Volk (60.), 1:1 Teeo Pejazic (81.), 1:2 Simon Wiener (84.), 1:3 Benedikt Schmidmaier (88. Foulelfmeter)



Spiel am Dienstag

Mit der Meisterfeier muss sich der VfB Forstinning vorerst noch gedulden, beim TSV Peterskirchen spielte man nur remis. Leo Gabelunke brachte den Spitzenreiter nach einer halben Stunde in Front, Georg Hütter glich kurz vor der Pause aus (41.). Nach dem Seitenwechsel drehte Alexander Rohde die Partie für die Gastgeber (79.), Nico Weismor konnte die Niederlage für den VfB in letzter Sekunde verhindern. Sollte der FC Aschheim am Donnerstagabend nicht gegen den TSV Ebersberg gewinnen, wäre der VfB Forstinning vorzeitig Meister. Andernfalls kann sich Forstinning im direkten Duell mit Aschheim (08.05.) zum Champion küren. Peterskirchen steht auf dem sechsten Platz. Peterskirchen – VfB Forstinning 2:2

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser (18. Dominik Toller), Benedikt Randlinger, Daniel Ortner (86. Alexander Irlweg), Kilian Spiel (89. Markus Schauberger), Marcel Schauberger, Thomas Maier, Alexander Rohde (90. Simon Göbl), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Noah Klemt, Omer Berbic, Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (78. Aleksandar Aco Novakovic), Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi (46. Mike Opara) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Leo Gabelunke (29.), 1:1 Georg Hütter (41.), 2:1 Alexander Rohde (79.), 2:2 Nico Weismor (90.+3) Spiel am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf TSV Zorneding Zorneding 14:00 PUSH

Spiel am Dienstag