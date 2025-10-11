BZL Ost: Holzkirchen mit dem späten Knockout – Töging souverän

Ein wunderbar chaotisches Fußballspiel bekamen die 150 Zuschauer in Dorfen zu sehen. Im Top-Spiel gingen die Gäste nach fünf Minuten durch Stefan Hofinger in Führung, doch Daniel Mooser glich kurz vor dem Pausenpfiff aus.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der TSV wach und schoss in der 56. Minute durch Yavuz Tenha das 2:1. Die Gäste blieben aber im Spiel und trafen in Minute 82 durch Lukas Krepek. In der Nachspielzeit setzte Alpay Özgül dem Spiel die Krone auf und entschied die Partie für seinen TuS.

TSV Dorfen – TuS Holzkirchen 2:3

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Christopher Scott, Lukas Aimer (78. Emirhan Pala), Andreas Folger (55. Felix Blaha), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (77. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier (84. Clemens Blaha), Yavuz Tenha, Daniel Mooser (80. Bastian Rachl) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Lukas Krepek, Michael Schlicher (77. Nikhil Balachander), Vincent Erlacher (78. Bastian Feldbrach), Maximilian Avril, Robert Manole (61. Alpay Özgül), Stefan Hofinger, Maximilian Freundl, Tim Feldbrach, Elias Schnier (62. Tobias Bebber) - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Stefan Hofinger (5.), 1:1 Daniel Mooser (45.+2), 2:1 Yavuz Tenha (56.), 2:2 Lukas Krepek (82.), 2:3 Alpay Özgül (90.+5)