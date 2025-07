BZL Ost: Holzkirchen gerät unter die Räder - Zorneding gewinnt

TuS Holzkirchen vermasselt den Saisonstart sowas von und geriet gegen den VfB Forstinning unter die Räder. Mann des Spiels war Mike Opera, der mit drei Treffern quasi im Alleingang für den Auswärtsdreier erfolgreich war. Er netzte in der 27., 35. und 67. Spielminute ein. Den Schlussstrich setzte Ajlan Arifovic (84.) per Strafstoß.

Der TSV Siegsdorf startet mit einer Niederlage in die neue Saison. Der Gast aus Waldperlach setzte sich am Ende knapp mit 1:0 durch. Den goldenen Treffer des Tages erzielte Francesco Pardi bereits nach acht Spielminuten.

Nach dem Gang in die Kabine passierte nicht mehr viel. Einzig Luis Mikusch traf noch in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhten Drilon Shukaj (49. Spielminute) und Josef Sontheim (51.) auf 3:0 für die Gäste. In der 78. Minute gelang Marcel Schauberger immerhin noch der Ehrentreffer. Zudem erhielt Kilian Spiel in der 85. Minute die rote Karte und dürfte den Peterskirchener mindestens ein Spiel fehlen.

Der TSV Peterskirchen verliert seinen Saisonauftakt. Am Ende muss sich die Elf von Daniel Winklmaier mit einem 1:3 gegen den SV Miesbach geschlagen geben. Sean Erten eröffnete die Partie mit seinem Treffer in der 15. Minute.

Auch nach der Pause kam der SVB nicht mehr in die Spur. Den Bruckmühlern gelang der Anschlusstreffer nicht. Stefan Helminger sorgte kurz vor Schluss für den Endstand. Einziger Wehmutstropfen bei den Hausherren: Maximilian Hafner sah in der letzten Minute der regulären Spielminute die glattrote Karte.

Die Rückkehr in die Bezirksliga nach elf Jahren Abstinenz hatte sich der SV Aschau am Inn mit Sicherheit anders vorgestellt. Der Kreisliga-Aufsteiger unterlag beim TSV Dorfen mit 4:0. Bereits zur Pause hatte der letztjährige Teilnehmer an der Landesliga-Relegation die Partie so gut wie entschieden.

Spieler des Spiels waren am Ende zwei Doppelpacker. Gerhard Thalmaier brachte haushohen Favoriten nach 37 Minuten in Front. Zum psychologisch optimalen Zeitpunkt - mit dem Pausenpfiff - legte er seinen zweiten Treffer nach.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leon Eicher, der eine knappe Viertelstunde später das vierte Tor drauflegte und somit für einen optimalen Saisonstart für die Dorfener sorgte. Zu allem Überfluss sah Julian Dolenga in der Schlussphase die rote Karte.

TSV Dorfen – SV Aschau am Inn 4:0

TSV Dorfen: Valentino Mierschke, Felix Blaha, Christopher Scott (87. Emirhan Pala), Lukas Aimer (75. Julian Dolenga), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (54. Bastian Rachl), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (79. Daniel Mooser), Yavuz Tenha (68. Clemens Blaha) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Philipp Gohn (46. Jan Vetter), Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block (87. Maximilian Wintersteiger), Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Lukas Huber (80. Mathias Berghammer), Daniel Neumeier, Daniel Steinhauer (61. Sebastian Jusic), Christoph Scheitzeneder - Trainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 333

Tore: 1:0 Gerhard Thalmaier (37.), 2:0 Gerhard Thalmaier (45.), 3:0 Leon Eicher (57.), 4:0 Leon Eicher (70.)

Rot: Julian Dolenga (85./TSV Dorfen/)