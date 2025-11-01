BZL OST: Forstinning weiterhin ohne Niederlage – Remis in Aschau

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (90. Felix Breuer), Niklas Reitner (77. Emir Yildirim), Matija Milic (86. Felix Füchsl), Mike Opara, Daniele Ciarlesi (77. Hauke Knobloch) - Trainer: Gerhard Lösch
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Lukas Krepek, Michael Schlicher, Maximilian Avril, Bastian Eckl (87. Michael Schlicher), Stefan Hofinger (79. Fabio Sabbagh), Tim Feldbrach (87. Nikhil Balachander), Alpay Özgül (66. Maximilian Freundl), Tobias Bebber (66. Elias Schnier), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Dzemo Sefidanoski (7.), 1:1 Stefan Hofinger (74.)