BZL Ost: Forstinning und Aschheim siegen deutlich

Spitzenreiter VfB Forstinning machte seine Hausaufgaben. – Foto: Marc Marasescu

In der Bezirksliga Ost eröffnet das Spitzenduo den 23. Spieltag. Am Freitagabend empfängt Tabellenführer Forstinning Abstiegskandidat SV Bruckmühl. Außerdem ist Aschheim im Heimspiel gegen Peterskirchen gefordert.

Spiele am Freitag

Der VfB Forstinning marschiert in der Bezirksliga Ost weiter vorneweg. Der SV Bruckmühl konnte den Tabellenführe nicht stoppen. Forstinning fuhr einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein und befindet sich weiter im Gleichschritt mit Aschheim. Nach einer Ecke brachte Ajlan Arifovic den klaren Favoriten in Führung (38.). In der zweiten Halbzeit legte der VfB nach. Dzemo Sefidanoski (63.) und Emir Yildirim (67.) machten alles klar und stellten auf den 3:0-Endstand.

VfB Forstinning – SV Bruckmühl 3:0

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic (82. Noah Klemt), Leon Dimitric (23. Anes Sefidanoski), Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (69. Niklas Reitner), Ajlan Arifovic, Daniele Ciarlesi (23. Mike Opara), Eren Emirgan (65. Emir Yildirim) - Trainer: Gerhard Lösch

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (78. Ajdin Mehinovic), Michael Kraxenberger, Philipp Keller (82. Lars Hänisch), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek, Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl (69. Markus Pergelt), Maximilian Gürtler (46. Kilian Mayer) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Damian Gruber (Kraiburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ajlan Arifovic (38.), 2:0 Dzemo Sefidanoski (63.), 3:0 Emir Yildirim (67.)

Aschheim bleibt auf Kurs und nah bei Spitzenreiter Forstinning. Im Heimspiel machte die Elf um Diego Contento ihre Hausaufgaben und siegte klar mit 3:0. Nach rund 20 Minuten war es Teeo Pejazic, der den Favoriten in Führung brachte (20.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Didier Nguelefack auf 2:0 für den FC Aschheim (40.). Als dann Antonio Saponaro nach Wiederanpfiff auf 3:0 stellte (52.), schwanden bei den Gästen aus Peterskirchen wohl endgültig die Hoffnungen. Am Ende blieb es beim 3:0. FC Aschheim – Peterskirchen 3:0

FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert, Diego Contento (83. Alexander Gschwend), Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla (83. Burhan Mustafov), Suheyp Trabelsi, Hannes Wimmer, Mehmet Ekici (87. Alessandro Luzzi), Antonio Saponaro (75. Marcel Schütz), Didier Nguelefack, Teeo Pejazic (62. Sinisa Antonic) - Trainer: Vincenzo Contento

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Felix Ecker (83. Marcel Mittelbach), Benedikt Randlinger, Kilian Spiel (83. Dominik Schlögl), Marcel Schauberger, Thomas Maier (74. Lukas Gulden), Simon Göbl, Alexander Rohde, Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier

Schiedsrichter: Lukas Rehekampff (Landsberg am Lech) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Teeo Pejazic (20.), 2:0 Didier Nguelefack (40.), 3:0 Antonio Saponaro (52.)

Rot: Blendart Bajraktari (67./FC Aschheim/) Spiele am Samstag

Morgen, 13:30 Uhr TSV Ebersberg Ebersberg SV Waldperlach Waldperlach 13:30 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SB DJK Rosenheim SB Rosenheim SV Saaldorf SV Saaldorf 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen FC Töging FC Töging 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen TSV Siegsdorf Siegsdorf 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TSV Ampfing TSV Ampfing SV Aschau am Inn SV Aschau 14:00 PUSH