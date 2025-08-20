BZL Ost: Forstinning und Ampfing gewinnen - Siegsdorf Remis

TuS Holzkirchen bleibt im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Beim SV Miesbach setze sich die Akkurt-Elf mit 2:1 durch und klettert bist auf Rang sechs. Dabei startete die Partie nicht optimal für die Gäste. Der SVM ging durch Niklas Städter (30. Minute) in Führung. Doch Emil Albrecht glich für TuS noch vor dem Halbzeitpfiff aus (40.).

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste sogar noch die Partie. Elias Schniert sorgte mit seinem Treffer in der 59. Spielminute zum entscheidenden 2:1-Siegtreffer. Die roten Karten auf beiden Seiten (Erlacher/80. und Erten/83.) änderten nichts am Ergebnis.

SV Miesbach – TuS Holzkirchen 1:2

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (84. Felix Scherer), Noah Gumberger (74. Benjamin Kram), Benedikt Gerr, Robert Mündl (61. Florian Haas), Sean Erten, Fabian Bauer, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer (74. Lukas Krepek), Andreas Bauer (86. Anton Deibele), Vincent Erlacher, Maximilian Avril, Emil Albrecht, Bastian Eckl, Fabio Sabbagh (64. Michael Schlicher), Maximilian Freundl, Tobias Bebber (70. Alpay Özgül), Elias Schnier (89. Nikhil Balachander) - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 700

Tore: 1:0 Niklas Städter (30.), 1:1 Emil Albrecht (40.), 1:2 Elias Schnier (59.)

Rot: Vincent Erlacher (80./TuS Holzkirchen/)

Rot: Sean Erten (83./SV Miesbach/)