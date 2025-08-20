BZL Ost: Forstinning und Ampfing gewinnen - Siegsdorf Remis

Zweiter Teil der englischen Woche in der Bezirksliga Ost. Am Mitwochabend standen die verbleibenden sechs Partien an. Die Spielberichte.
TuS Holzkirchen bleibt im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Beim SV Miesbach setze sich die Akkurt-Elf mit 2:1 durch und klettert bist auf Rang sechs. Dabei startete die Partie nicht optimal für die Gäste. Der SVM ging durch Niklas Städter (30. Minute) in Führung. Doch Emil Albrecht glich für TuS noch vor dem Halbzeitpfiff aus (40.).
Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste sogar noch die Partie. Elias Schniert sorgte mit seinem Treffer in der 59. Spielminute zum entscheidenden 2:1-Siegtreffer. Die roten Karten auf beiden Seiten (Erlacher/80. und Erten/83.) änderten nichts am Ergebnis.
SV Miesbach – TuS Holzkirchen 1:2
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (84. Felix Scherer), Noah Gumberger (74. Benjamin Kram), Benedikt Gerr, Robert Mündl (61. Florian Haas), Sean Erten, Fabian Bauer, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer (74. Lukas Krepek), Andreas Bauer (86. Anton Deibele), Vincent Erlacher, Maximilian Avril, Emil Albrecht, Bastian Eckl, Fabio Sabbagh (64. Michael Schlicher), Maximilian Freundl, Tobias Bebber (70. Alpay Özgül), Elias Schnier (89. Nikhil Balachander) - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 700
Tore: 1:0 Niklas Städter (30.), 1:1 Emil Albrecht (40.), 1:2 Elias Schnier (59.)
Rot: Vincent Erlacher (80./TuS Holzkirchen/)
Rot: Sean Erten (83./SV Miesbach/)
Der VfB Forstinning bleibt ohne Punktverlust. Gegen den TSV Dorfen setze man sich mit 2:0 durch. Goalgetter Opara und Weismor sicherten den ersten Platz mit fünf Siegen aus fünf Spielen.
VfB Forstinning – TSV Dorfen 2:0
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Noah Klemt (87. Leon Dimitric), Omer Berbic, Leo Gabelunke (90. Emirhan Keklikci), Dzemo Sefidanoski (89. Frank Schmutzer), Andreas Hollerith, Niklas Reitner (85. Hauke Knobloch), Ajlan Arifovic, Matija Milic, Mike Opara (68. Daniele Ciarlesi) - Trainer: Gerhard Lösch
TSV Dorfen: Valentino Mierschke, Felix Blaha, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl (53. Clemens Blaha), Florian Brenninger, Marvin Bräuniger (68. Alois Eberle), Daniel Vorderwestner (74. Julian Dolenga), Gerhard Thalmaier (70. Yavuz Tenha), Leon Eicher (87. Daniel Mooser) - Trainer: Andreas Hartl
Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Mike Opara (11.), 2:0 Nico Weismor (25.)
Der FC Töging kassiert die erste Niederlage in dieser Saison. Im zweiten Topspiel an diesem Abend verlor die Berg-Elf gegen den TSV Ampfing mit 0:1. Diese wiederum schießen sich durch den Dreier auf den zweiten Platz.
Den goldenen Treffer erzielte Bastian Grahovac. Trotz roter Karte für die Ampfinger und dem daraus resultierenden Elfmeter (verschossen), gelang den Hausherren kein Treffer.
FC Töging – TSV Ampfing 0:1
FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Ivo Petrovic, Zsombor Hejjas, Berat Uzun (67. Endurance Ighagbon), Romuald Lacazette (90. Florian Huber), Aristote Biali (46. Julian Scherer), Johannes Grösslinger, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Kevin Kuffel, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Thomas Weichselgartner, Lukas Brandl, Ruslan Klimov (71. Erhan Yazici), Julian Rabenseifner - Trainer: Burim Djimsiti
Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 575
Tore: 0:1 Bastian Grahovac (20.)
Rot: Birol Karatepe (44./TSV Ampfing/)
Besondere Vorkommnisse: Ivo Petrovic (FC Töging) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (45.).
Der TSV Ebersberg bleibt weiterhin Schlusslicht und im fünften Spiel in Folge punktlos. Beim TSV Zorneding, die vor dem Spiel nur einen Dreier sammelten, setzte es eine 1:3-Niederlage.
Luis Mikusch und Maximilian Hotz gelangen die ersten beiden Treffer der Heimmannschaft. Ebersberg konnte zwar kurz danach auf ein Tor rankommen, jedoch packte Florian Höger kurz vor Schluss den Deckel endgültig drauf.
TSV Zorneding – TSV Ebersberg 3:1
TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Yazar Taskin, Daniel Winzer, Markus Weth (89. Tobias Savary), Nikolas Schwirtz (82. Florian Höger), Luis Mikusch (66. Matthias Schuster), Maximilian Hotz (74. Moritz Ziepl), Kevin Pino Tellez, Luciano Dimitrijevic (84. Leon Seibt) - Trainer: Sascha Bergmann
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Simon Wiener (72. Maximilian Lüngen), Ägidius Wieser, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Felix Hoppe, Severin Niedermaier, David Volkmann (59. Dominik Pries), Lusilawo Kisungu - Trainer: Michael Hieber
Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau) - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Luis Mikusch (45.), 2:0 Maximilian Hotz (56.), 2:1 Maximilian Volk (67.), 3:1 Florian Höger (89.)
Der TSV Siegsdorf kommt im Derby zuhause gegen den SV Saaldorf nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Damit bleibt die Maaßen-Elf auch im fünften Saisonspiel ohne Sieg.
Florian Aigner sorgte kurz vor der Halbzeit für die Heimführung. Kurz nach dem Seitenwechsel war es jedoch Robert Hafner, der den Gästen den Ausgleich bescherte.
TSV Siegsdorf – SV Saaldorf 1:1
TSV Siegsdorf: Fabian König, Markus Humhauser (85. Raphael Doll), Paul Glassl, Fabian Furch, Elias Mayer, Maximilian Huber, Liam Grill, Matthias Bichler (74. Paul Wittmann), Markus Hunklinger, Florian Aigner, Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen
SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl (81. Stefan Rehrl), Stefan Helminger (72. Stefan Rehrl), Jonas Pöllner (72. Marco Hofmann), Sebastian Hafner (87. Maximilian Hafner) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Ronny Schmidt (Ebersberg) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Florian Aigner (42.), 1:1 Robert Hafner (54.)
Der SV Waldperlach kassiert ebenfalls die erste Saisonniederlage. Zuhause gegen den FC Aschheim gab es ein bitteres 0:3. Die Aschheimer hingegen bleiben ohne Niederlage und klettern auf die vorderen Plätze.
Falk Schubert (33. Minute), Mirza Idrizovic (37.) und Sinisa Antonic (89.) sorgten für die drei Gästetreffer.
SV Waldperlach – FC Aschheim 0:3
SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Simon Neulinger, Semir Gracic, Maximilian Kornbichler (62. Simon Bartholomä), Antonijo Prgomet, Dzenis Toskic (62. Marko Filipovic), Fabian Wittmann (82. Franclen Kalenga-Mutombo), Philipp Schaefer, Patrick Röhrl, Roberto Valanzano, Zoran Dimitrijevic (62. Thorsten Walfort) - Trainer: Tobias Wittmann
FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Patrick Müller (79. Florian Wagner), Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (79. Saifulla Khutsurov), Robin Wolf (60. Burhan Mustafov), Mirza Idrizović (68. Diego Contento), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro (85. Sinisa Antonic), Didier Nguelefack - Trainer: Stefan Huber
Schiedsrichter: Florian Hellmaier - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Falk Schubert (33.), 0:2 Mirza Idrizović (37.), 0:3 Sinisa Antonic (89.)
Gelb-Rot: Blendart Bajraktari (90./FC Aschheim/)
Der SV Aschau/Inn kommt im Heimspiel gegen Peterskirchen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste in Führung. Kilian Spiel erzielte das 1:0 für Peterskirchen (62.).
Aschau zeigte in der Folge aber Moral und schlug zurück. Sebastian Jusic glich spät in der Partie für die Veilchen aus (73.). Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden zwischen Aschau und Peterskirchen.
SV Aschau am Inn – Peterskirchen 1:1
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (74. Timo Budig), Luciano Liqui Liqui, Lucas Block (46. Philipp Gohn), Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis (46. Lukas Huber), Thomas Deißenböck, Daniel Steinhauer, Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder (89. Maximilian Wintersteiger), Sebastian Jusic - Trainer: Thomas Deißenböck
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Markus Schauberger, Raphael Reichgruber, Lukas Hauser, Benedikt Randlinger (46. Simon Göbl), Daniel Ortner (59. Marcel Schauberger), Kilian Spiel (95. Felix Ecker), Alexander Thusbaß (73. Jonas Huber), Alexander Rohde (82. Alexander Irlweg), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier
Schiedsrichter: Daniel Gutmann (München - Bogenhausen) - Zuschauer: 462
Tore: 0:1 Kilian Spiel (62.), 1:1 Sebastian Jusic (73.)
Gelb-Rot: Luciano Liqui Liqui (88./SV Aschau am Inn/)