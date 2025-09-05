BZL Ost: Forstinning souverän - Ampfing bringt Remis ins Ziel

Abgeklärt: Der VfB Forstinning überzeugte beim SV Bruckmühl. – Foto: Bernhard Schmöller, Manfr

Der Tabellenführer Forstinning hat sein Gastspiel in Bruckmühl souverän mit 3:0 für sich entschieden. Ampfing konnte in doppelter Unterzahl einen Punkt aus Aschau entführen, Dorfen gewann knapp in Töging. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Der Aufsteiger SV Aschau und der TSV Ampfing trennten sich am Freitagabend mit einem am Ende hitzigen 1:1. Beide Treffer fielen in den Anfangsminuten. Ampfings Daniel Steinhauer antwortete auf den Dosenöffner von Bastian Grahovac (5. und 7.). In der Schlussphase flog zunächst Ampfings Alexander Spitzer mit der Ampelkarte vom Platz (76.), kurz darauf folgte ihm sein Teamkollege Ruslan Klimov mit glatt Rot (83.). In doppelter Unterzahl rettete Ampfing das Remis. Ampfing bleibt vorerst Vierter, Aschau ist nun Zehnter. SV Aschau am Inn – TSV Ampfing 1:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck (49. Yilmaz Türken), Lukas Huber (87. Daniel Neumeier), Daniel Steinhauer, Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder (70. Sebastian Jusic) - Trainer: Thomas Deißenböck

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Maximilian Manghofer, Ruben Kroiss (24. Erhan Yazici) (78. Thomas Weichselgartner), Bastian Grahovac, Kevin Kuffel, Alexander Spitzer, Julian Rabenseifner, Lukas Brandl (70. Ruslan Klimov), Berat Akcay (89. Jannis Hertl) - Trainer: Björn Hertl

Tore: 0:1 Bastian Grahovac (5.), 1:1 Daniel Steinhauer (7.)

Gelb-Rot: Alexander Spitzer (74./TSV Ampfing/)

Rot: Ruslan Klimov (83./TSV Ampfing/)

Der VfB Forstinning hat die Pflichtaufgabe beim SV Bruckmühl souverän bestanden. Nach zehn Minuten brachte Matija Milic den Tabellenführer in Front, nur fünf Minuten später erhöhte Alessandro de Marco. Forstinning ließ die Partie lange offen, kurz vor Schluss machte Daniele Ciarlesi aber alles klar. Bruckmühl bleibt nach der Niederlage im Keller stecken. SV Bruckmühl – VfB Forstinning 0:3

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller (81. Lukas Steidl), Ajdin Mehinovic (64. Michael Kraxenberger), Tobias Bloier (56. Kilian Mayer), Constantin Bruens, Lukas Helldobler (75. Gerhard Stannek), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Manuel Künzler (64. Maximilian Gürtler), Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leon Dimitric, Emir Yildirim (85. Hauke Knobloch), Dzemo Sefidanoski (88. Espoir Mouketo), Niklas Reitner (88. Ante Basic), Matija Milic, Mike Opara (77. Daniele Ciarlesi), Alessandro De Marco (58. Ajlan Arifovic) - Trainer: Gerhard Lösch

Tore: 0:1 Matija Milic (10.), 0:2 Alessandro De Marco (15.), 0:3 (87.)

Der TSV Dorfen konnte beim FC Töging einen knappen Auswärtssieg feiern. Dabei gingen zunächst die Gastgeber in Front, als Berat Uzun nach 23 gespielten Minuten traf. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten, Florian Brenninger egalisierte den Treffer nur sieben Minuten später. Im zweiten Durchgang drehte Dorfen das Spiel, Felix Blaha konnte netzen (63.). Tief in der Schlussphase machte Leon Eicher den Deckel drauf (90.). Dorfen festigt mit dem Dreier Platz drei, Töging steht erstmal auf Rang acht. FC Töging – TSV Dorfen 1:3

FC Töging: Michael Sennefelder, Alexander Huber, Pascal Kpohomouh, Florian Huber (68. Endurance Ighagbon), Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Berat Uzun, Aristote Biali, Johannes Grösslinger (46. Paul Meyer), Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant, Christopher Scott, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier (90. Clemens Blaha), Leon Eicher, Yavuz Tenha (71. Marvin Bräuniger), Alois Eberle (85. Michael Friemer) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

Tore: 1:0 Berat Uzun (23.), 1:1 Florian Brenninger (30.), 1:2 Felix Blaha (63.), 1:3 Leon Eicher (90.) Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr TSV Siegsdorf Siegsdorf TuS Holzkirchen Holzkirchen 13:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Miesbach Miesbach TSV Zorneding Zorneding 14:00 PUSH

Morgen, 18:00 Uhr Peterskirchen Peterskirchen FC Aschheim FC Aschheim 18:00 PUSH

Spiele am Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 14:00 PUSH