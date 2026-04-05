BZL Ost: Forstinning nach klarem Sieg zurück an der Tabellenspitze

Forstinning besiegte den SV Waldperlach deutlich. – Foto: Marc Marasescu

Der VfB Forstinning führt die Bezirksliga Ost weiter an. Der Aufstiegsaspirant ließ Kellerkind Waldperlach keine Chance und feierte einen klaren Erfolg.

Spiel am Sonntag

Forstinning marschiert in der Bezirksliga Ost weiter vorneweg. Zu Gast beim SV Waldperlach zeigte der VfB eine famose erste Halbzeit und eroberte so die Tabellenführung zurück. Nach rund 30 Minuten führte der Aufstiegsaspirant bereits mit 4:0 gegen Kellerkind Waldperlach. Den Anfang machte Torjäger Mike Opara, der den Favoriten früh in Führung brachte (14.). Was folgte war eine Machtdemonstration des Tabellenführers. Erst legte Leo Gabelunke das 2:0 nach (15.), dann stellte Ajlan Arifovic sogar auf 3:0 (19.). Dzemo Sefidanoski erzielte noch vor der Pause den vierten Treffer (27.). Nach 90 Minuten blieb es beim 4:0 für den VfB Forstinning.

SV Waldperlach – VfB Forstinning 0:4

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Marko Filipovic (38. Jannik Dzösch), Antonijo Prgomet, Julius Becker (74. Malamine Diene), Dzenis Toskic (46. Patrick Röhrl), Umutcan Aksoy (62. Nikolaos Rizzo), Fabian Wittmann, Philipp Schaefer, Fynn Spitzer, Zoran Dimitrijevic, Asaad Khalil (62. Francesco Pardi) - Trainer: Tobias Wittmann - Co-Trainer: Franco Simon

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic (68. Victor Bezerra do Nascimento), Leo Gabelunke (46. Aleksandar Aco Novakovic), Emir Yildirim (75. Emirhan Keklikci), Dzemo Sefidanoski (62. Daniele Ciarlesi), Ante Basic (70. Hauke Knobloch), Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Mike Opara - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Anders, Fabian - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mike Opara (14.), 0:2 Leo Gabelunke (15.), 0:3 Ajlan Arifovic (19.), 0:4 Dzemo Sefidanoski (27.)

Spiele am Samstag

Der TuS Holzkirchen besiegte den SV Saaldorf mit 3:0. Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, ehe den Gästen ein später Elfmeter zugesprochen wurde, den Gilbert Diep verwandelte (90.+1). Im Anschluss war Holzkirchen dann noch zwei weitere Mal erfolgreich, Fabio Sabbagh und Lukas Krepek waren die Torschützen. Holzkirchen festigt mit dem Auswärtssieg Platz drei, Saaldorf ist nun Zehnter. SV Saaldorf – TuS Holzkirchen 0:3

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Alexander Deyl, Robert Deyl, Marco Hofmann, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Stefan Helminger (63. Sebastian Hafner), Michael Schreyer (83. Johann Hasenöhrl), Markus Rehrl - Trainer: Josef Rehrl

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer, Michael Schlicher, Maximilian Avril, Anton Deibele (58. Alexander Zetterer), Emil Albrecht (82. Emir Curic), Fabio Sabbagh, Maximilian Freundl, Tim Feldbrach, Tobias Bebber (65. Gilbert Francois Diep), Elias Schnier (46. Robert Manole) (65. Lukas Krepek) - Trainer: Orhan Akkurt

Tore: 0:1 Gilbert Francois Diep (90.+1 Foulelfmeter), 0:2 Fabio Sabbagh (90.+3), 0:3 Lukas Krepek (90.+7)

Gelb-Rot: Felix Großschädl (90./SV Saaldorf /)

Dem FC Töging gingen im Kampf um die Klasse spät zwei Punkte durch die Lappen. Nach dem 1:0 von Erich Kirchgessner sah es lange nach einem Auswärtssieg der Töginger aus, ehe Felix Scherer in der 90. Minute für Miesbach ausglich. Töging bleibt Zwölfter, Miesbach rutscht auf Rang sieben ab. SV Miesbach – FC Töging 1:1

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Tobias Veit (63. Sean Erten), Jonas Matschiner (71. Michael Probst), Felix Scherer, Benedikt Gerr, Robert Mündl (60. Fabian Bauer), Ricardo Pindado (61. Drilon Shukaj), Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Ruben Kroiss (79. Maksim Moor), Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner, Bachtyar Niyazi (62. Aristote Biali) - Trainer: Robert Berg

Tore: 0:1 Erich Kirchgessner (45.), 1:1 Felix Scherer (90.)

Der SV Bruckmühl konnte im Abstiegsduell gegen den TSV Zorneding drei Punkte einfahren. Tobias Savary erzielte bereits nach sieben Minuten den Führungstreffer für Zorneding, Philipp Keller glich kurz vor dem Pausenpfiff aus. Im zweiten Durchgang drehte Lukas Steidl die Partie für Bruckmühl, er traf innerhalb von zwei Minuten doppelt. Bruckmühl ist nun Neunter, Zorneding steht auf Platz 13. SV Bruckmühl – TSV Zorneding 3:1

SV Bruckmühl: Hans-Peter Brandstetter, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Johannes Wagener, Marlon Radzynski, Luca Piga, Michele Cosentino (46. Markus Pergelt), Lukas Steidl (89. Ajdin Mehinovic), Maximilian Gürtler (74. Gerhard Stannek) - Trainer: Mike Probst

TSV Zorneding: Michael Pohn, Tobias Lentner, Julian Ullrich (76. Valentin Grusz), Matthias Schuster, Paul Schweighardt, Paul Freihaut, Luis Mikusch (74. Benjamin Kram), Marco Rastel, Jannik Ast (86. Barancan Sengül), Tobias Savary (61. Maximilian Hotz), Lorenz Leger (82. Michael Witaschek) - Trainer: Sascha Bergmann

Tore: 0:1 Tobias Savary (7.), 1:1 Philipp Keller (45.), 2:1 Lukas Steidl (58.), 3:1 Lukas Steidl (60.)

Der TSV Siegsdorf konnte die rote Laterne nach dem Heimsieg über den TSV Ampfing an den SV Aschau abgeben. Josef Wittmann erzielte den goldenen Treffer in der 76. Minute, mit dem Siegsdorf auf Platz 15 klettert. Ampfing bleibt Fünfter. TSV Siegsdorf – TSV Ampfing 1:0

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Fabian Furch, Felix Brandner (59. Maximilian Reiter), Florian Zaunick, Elias Mayer, Maximilian Huber, Florian Aigner (90. Markus Humhauser), Samuel Anthuber (83. Sebastian Reiter), Adrian Furch (46. Paul Wittmann) - Trainer: Felix Maaßen

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Marcel Spitzer, Lukas Brandl (72. Louis Stanner), Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel (66. Julian Rabenseifner), Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Karlo Jolić - Trainer: Slaven Jokic

Tore: 1:0 Josef Wittmann (76.)

Rot: Karlo Jolić (85./TSV Ampfing/)

Rot: Paul Glassl (88./TSV Siegsdorf/)

Der TSV Ebersberg besiegte im Kampf um die Klasse den SV Aschau mit 2:1. Nikita Posmashnyi erzielte in der 71. Minute den Führungstreffer für Ebersberg, Johannes Asanger glich in der 88. Minute aus. Nur eine Zeigerumdrehung später brachte Maximilian Volk den TSV wieder auf die Siegerstraße, die sie auch nicht mehr verließen. Ebersberg klettert auf den 14. Platz, Aschau ist nun Schlusslicht. SV Aschau am Inn – TSV Ebersberg 1:2

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui (46. Maximilian Wintersteiger), Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Lukas Huber, Daniel Neumeier (70. Johannes Baptist Asanger), Daniel Steinhauer, Yves Koreck, Jan Vetter, Erhan Yazici (61. Christoph Scheitzeneder) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Timo Schaller, Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Florian Obermair (46. Thomas Grunwald), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier (90. Dominik Pries), Lusilawo Kisungu (90. Severin Niedermaier), Eren Kesgin (46. Yannik Sabatier), Nikita Posmashnyi (83. Adi Hasancic) - Trainer: Michael Hieber

Tore: 0:1 Nikita Posmashnyi (71.), 1:1 Johannes Baptist Asanger (88.), 1:2 Maximilian Volk (89.)

Im letzten Spiel des Tages bezwang der TSV Peterskirchen den SB DJK Rosenheim mit 4:1. Alexander Thusbaß eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, Georg Hütter erhöhte in Minute 37. In der zweiten Hälfte konnte Thusbaß erneut netzen (50.), Lukas Gulden stellte in der 77. Minute auf 4:0. In der 85. Minute betrieb Silvio Havic mit seinem Treffer nur noch Ergebniskosmetik (85.). Peterskirchen ist nun Sechster, Rosenheim steht auf Platz acht. Peterskirchen – SB DJK Rosenheim 4:1

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller, Felix Ecker (75. Raphael Reichgruber), Samuel Kaltenhauser, Kilian Spiel (72. Daniel Ortner), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß (75. Lukas Gulden), Thomas Maier (67. Alexander Rohde), Simon Göbl (83. Marcel Mittelbach), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Benedikt Mittermayr, Miftar Tara (51. Bohdan Merkulov), Simon Waldschütz, Omer Jahic, Luca Hayden (61. Burak Durkaya), Dominik Mauceri (79. Silvio Havic), Christoph Börtschök (61. Mike Kumberger), Sanel Sehric, Leonit Vokrri (86. Felix Heimes) - Trainer: Patrick Zimpfer

Tore: 1:0 Alexander Thusbaß (13.), 2:0 Georg Hütter (37.), 3:0 Alexander Thusbaß (50.), 4:0 Lukas Gulden (77.), 4:1 Silvio Havic (85.)

Spiel am Donnerstag