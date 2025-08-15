BZL Ost: Forstinning mit Kantersieg - Torspektakel in Aschheim

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost steht an. An diesem Freitag ging es schon am Nachmittag los, Grund hierfür ist Mariä Himmelfahrt. Unter anderem schlug der VfB Forstinning den TSV Zorneding im Derby deutlich.

Spiele am Freitag:

Der TSV Ampfing hat seine Aufstiegsambitionen erneut unterstrichen. Der aktuell Tabellenzweite - Stand Freitag - besiegte den SV Miesbach. Der letztjährige Aufsteiger kam mit dem Rückenwind aus dem 8:0-Kantersieg gegen den SB DJK Rosenheim nach Ampfing, unterlag jedoch knapp. Vor 200 Zuschauern erzielte Michael Steppan bereits in der Anfangsphase den goldenen Treffer. Im Anschluss brachten die Schweppermänner den Vorsprung über die Zeit. TSV Ampfing – SV Miesbach 1:0

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Lukas Brandl, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Julian Rabenseifner (82. Christian Wallisch), Thomas Weichselgartner (73. Albin Krasnic), Oguzhan Kök (69. Ruslan Klimov), Erhan Yazici (69. Kevin Kuffel) - Trainer: Burim Djimsiti

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner, Noah Gumberger (85. Dominik Schumacher), Benedikt Gerr (61. Florian Haas), Robert Mündl (61. Benjamin Kram), Sean Erten (80. Benedikt Waizmann), Fabian Bauer, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Michael Steppan (11.)

Der VfB Forstinning marschiert weiter vorne weg. Der Landesliga-Absteiger holte im vierten Spiel den vierten Sieg und stellt gleichzeitig weiter den besten Angriff und die beste Abwehr. Dieses Mal überrollte der VfB den TSV Zorneding im Derby. Ex-Haching-Talent Leon Gabelunke eröffnete den "Torreigen" nach knapp einer halben Stunde. In der Folge mussten die Forstinninger aber erst einmal noch zittern. Torjäger Mike Opara und Dzemo Sefidanoski erlösten den Favoriten nach der Pause mit einem Doppelschlag. Kurz vor dem Ende schraubte der Torschütze zum 3:0 das Ergebnis vom Punkt noch weiter in die Höhe. VfB Forstinning – TSV Zorneding 4:0

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Noah Klemt (70. Leon Dimitric), Victor Bezerra do Nascimento (46. Andreas Hollerith), Omer Berbic, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (46. Matija Milic), Niklas Reitner, Ajlan Arifovic (76. Hauke Knobloch), Mike Opara (80. Emirhan Keklikci) - Trainer: Gerhard Lösch

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Julian Ullrich, Yazar Taskin (82. Leon Seibt), Florian Höger (62. Tobias Savary), Moritz Ziepl, Markus Weth, Matthias Schuster (57. Luis Mikusch), Nikolas Schwirtz, Maximilian Hotz (80. Michael Witaschek), Jannik Ast (70. Luciano Dimitrijevic) - Trainer: Sascha Bergmann

Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Leo Gabelunke (27.), 2:0 Mike Opara (68.), 3:0 Dzemo Sefidanoski (71.), 4:0 Dzemo Sefidanoski (87. Foulelfmeter)

Der TSV Ebersberg bleibt in dieser Saison weiter punktlos. Der Aufsteiger musste im vierten Spiel die vierte Pleite hinnehmen. Auch von der Heimstärke ist nach dem Aufstieg aus der Kreisliga erst einmal nichts mehr übrig geblieben. Das zeigte dieses Mal der FC Töging. Bereits nach rund zehn Minuten war einer der Titelkandidaten auf der Siegerstraße. Ex-Löwen-Profi Romuald Lacazette traf schon nach sieben Minuten zur Führung. Neuzugang Karlo Jolic erhöhte vier Minuten später. In der zweiten Halbzeit besorgte der für diesen eingewechselte Berat Uzun den Endstand. TSV Ebersberg – FC Töging 0:3

TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Lukas Volkmann, Ägidius Wieser, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Felix Hoppe, Semir Piric (46. Simon Wiener), Severin Niedermaier (87. Maximilian Lüngen), Manuel Markio (46. David Volkmann), Lusilawo Kisungu, Yannik Sabatier (87. Benedikt Chirco) - Trainer: Michael Hieber

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Ivo Petrovic (64. Julian Scherer), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Aristote Biali (78. Noah Nebmaier), Johannes Grösslinger, Endurance Ighagbon (85. Florian Huber), Erich Kirchgessner, Karlo Jolić (58. Berat Uzun) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Romuald Lacazette (7.), 0:2 Karlo Jolić (11.), 0:3 Berat Uzun (69.)

Gelb-Rot: Ägidius Wieser (71./TSV Ebersberg/) Gestern, 20:00 Uhr Peterskirchen Peterskirchen TSV Siegsdorf Siegsdorf 2 1 Abpfiff Der TSV Peterskirchen hat im vierten Anlauf den ersten Dreier in dieser Spielzeit geholt. Im Kellerduell siegte der TSV gegen den TSV Siegsdorf knapp mit 2:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Kilian Spiel für den ersten Treffer. Jonas Huber legte nach. In der Schlussphase keimte bei den Gästen dann aber doch noch einmal Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. Zuerst sah Markus Schauberger die gelb-rote Karte, nur Sekunden später verwandelte Fabian Furch einen Handelfmeter zum Anschlusstreffer. Doch Peterskirchen rettete den Vorsprung über die Zeit. Peterskirchen – TSV Siegsdorf 2:1

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Markus Schauberger, Raphael Reichgruber (62. Georg Hütter), Benedikt Randlinger, Daniel Ortner (78. Jonas Huber), Kilian Spiel (78. Alexander Irlweg), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß (83. Thomas Maier), Simon Göbl, Alexander Rohde (85. Felix Ecker) - Trainer: Daniel Winklmaier

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Fabian Furch, Elias Mayer, Maximilian Huber, Sebastian Reiter, Liam Grill (88. Maximilian Reiter), Markus Hunklinger, Florian Aigner, Adrian Furch (60. Mateusz Galanek) - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig)

Tore: 1:0 Kilian Spiel (57.), 2:0 Jonas Huber (79.), 2:1 Fabian Furch (87. Handelfmeter)

Gelb-Rot: Markus Schauberger (85./Peterskirchen/)