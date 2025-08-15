BZL Ost: Forstinning mit Kantersieg - Torspektakel in Aschheim

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost steht an. An diesem Freitag ging es schon am Nachmittag los, Grund hierfür ist Mariä Himmelfahrt. Unter anderem schlug der VfB Forstinning den TSV Zorneding im Derby deutlich.
Der TSV Ampfing hat seine Aufstiegsambitionen erneut unterstrichen. Der aktuell Tabellenzweite - Stand Freitag - besiegte den SV Miesbach. Der letztjährige Aufsteiger kam mit dem Rückenwind aus dem 8:0-Kantersieg gegen den SB DJK Rosenheim nach Ampfing, unterlag jedoch knapp.
Vor 200 Zuschauern erzielte Michael Steppan bereits in der Anfangsphase den goldenen Treffer. Im Anschluss brachten die Schweppermänner den Vorsprung über die Zeit.
TSV Ampfing – SV Miesbach 1:0
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Lukas Brandl, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Julian Rabenseifner (82. Christian Wallisch), Thomas Weichselgartner (73. Albin Krasnic), Oguzhan Kök (69. Ruslan Klimov), Erhan Yazici (69. Kevin Kuffel) - Trainer: Burim Djimsiti
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner, Noah Gumberger (85. Dominik Schumacher), Benedikt Gerr (61. Florian Haas), Robert Mündl (61. Benjamin Kram), Sean Erten (80. Benedikt Waizmann), Fabian Bauer, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Michael Steppan (11.)
Der VfB Forstinning marschiert weiter vorne weg. Der Landesliga-Absteiger holte im vierten Spiel den vierten Sieg und stellt gleichzeitig weiter den besten Angriff und die beste Abwehr.
Dieses Mal überrollte der VfB den TSV Zorneding im Derby. Ex-Haching-Talent Leon Gabelunke eröffnete den "Torreigen" nach knapp einer halben Stunde.
In der Folge mussten die Forstinninger aber erst einmal noch zittern. Torjäger Mike Opara und Dzemo Sefidanoski erlösten den Favoriten nach der Pause mit einem Doppelschlag. Kurz vor dem Ende schraubte der Torschütze zum 3:0 das Ergebnis vom Punkt noch weiter in die Höhe.
VfB Forstinning – TSV Zorneding 4:0
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Noah Klemt (70. Leon Dimitric), Victor Bezerra do Nascimento (46. Andreas Hollerith), Omer Berbic, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (46. Matija Milic), Niklas Reitner, Ajlan Arifovic (76. Hauke Knobloch), Mike Opara (80. Emirhan Keklikci) - Trainer: Gerhard Lösch
TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Julian Ullrich, Yazar Taskin (82. Leon Seibt), Florian Höger (62. Tobias Savary), Moritz Ziepl, Markus Weth, Matthias Schuster (57. Luis Mikusch), Nikolas Schwirtz, Maximilian Hotz (80. Michael Witaschek), Jannik Ast (70. Luciano Dimitrijevic) - Trainer: Sascha Bergmann
Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Leo Gabelunke (27.), 2:0 Mike Opara (68.), 3:0 Dzemo Sefidanoski (71.), 4:0 Dzemo Sefidanoski (87. Foulelfmeter)
Der TSV Ebersberg bleibt in dieser Saison weiter punktlos. Der Aufsteiger musste im vierten Spiel die vierte Pleite hinnehmen. Auch von der Heimstärke ist nach dem Aufstieg aus der Kreisliga erst einmal nichts mehr übrig geblieben.
Das zeigte dieses Mal der FC Töging. Bereits nach rund zehn Minuten war einer der Titelkandidaten auf der Siegerstraße. Ex-Löwen-Profi Romuald Lacazette traf schon nach sieben Minuten zur Führung. Neuzugang Karlo Jolic erhöhte vier Minuten später. In der zweiten Halbzeit besorgte der für diesen eingewechselte Berat Uzun den Endstand.
TSV Ebersberg – FC Töging 0:3
TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Lukas Volkmann, Ägidius Wieser, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Felix Hoppe, Semir Piric (46. Simon Wiener), Severin Niedermaier (87. Maximilian Lüngen), Manuel Markio (46. David Volkmann), Lusilawo Kisungu, Yannik Sabatier (87. Benedikt Chirco) - Trainer: Michael Hieber
FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Ivo Petrovic (64. Julian Scherer), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Aristote Biali (78. Noah Nebmaier), Johannes Grösslinger, Endurance Ighagbon (85. Florian Huber), Erich Kirchgessner, Karlo Jolić (58. Berat Uzun) - Trainer: Robert Berg
Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Romuald Lacazette (7.), 0:2 Karlo Jolić (11.), 0:3 Berat Uzun (69.)
Gelb-Rot: Ägidius Wieser (71./TSV Ebersberg/)
Der TSV Peterskirchen hat im vierten Anlauf den ersten Dreier in dieser Spielzeit geholt. Im Kellerduell siegte der TSV gegen den TSV Siegsdorf knapp mit 2:1.
Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Kilian Spiel für den ersten Treffer. Jonas Huber legte nach. In der Schlussphase keimte bei den Gästen dann aber doch noch einmal Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. Zuerst sah Markus Schauberger die gelb-rote Karte, nur Sekunden später verwandelte Fabian Furch einen Handelfmeter zum Anschlusstreffer. Doch Peterskirchen rettete den Vorsprung über die Zeit.
Peterskirchen – TSV Siegsdorf 2:1
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Markus Schauberger, Raphael Reichgruber (62. Georg Hütter), Benedikt Randlinger, Daniel Ortner (78. Jonas Huber), Kilian Spiel (78. Alexander Irlweg), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß (83. Thomas Maier), Simon Göbl, Alexander Rohde (85. Felix Ecker) - Trainer: Daniel Winklmaier
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Fabian Furch, Elias Mayer, Maximilian Huber, Sebastian Reiter, Liam Grill (88. Maximilian Reiter), Markus Hunklinger, Florian Aigner, Adrian Furch (60. Mateusz Galanek) - Trainer: Felix Maaßen
Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig)
Tore: 1:0 Kilian Spiel (57.), 2:0 Jonas Huber (79.), 2:1 Fabian Furch (87. Handelfmeter)
Gelb-Rot: Markus Schauberger (85./Peterskirchen/)
Was ein wilder Ritt vor 150 Zuschauern! Der FC Aschheim und der SV Aschau trennen sich nach spektakulärem Hin und Her mit einem 4:4-Remis. Dabei sah es anfangs nach einer klaren Angelegenheit aus. Die Gastgeber lag bereits nach 20 Minuten durch Treffer von Falk Schubert (achte Minute) und Antonio Saponaro (20.) mit 2:0 vorne. Doch der Aufsteiger kam zurück - und wie.
Innerhalb von 13 Minuten drehten die Gäste die Partie. Jan Vetter (28.), Christoph Scheitzeneder (38.) und Daniel Steinhauer (41.) waren die Aschauer Torschützen. Mit dem 2:3 aus Sicht der Aschheimer ging es dann auch in die Katakomben.
Kurz nach Wiederanpfiff wurde es nochmals sehr chaotisch. Erst erzielte Hannes Wimmer den 3:3-Ausgleich (50.). Dann zwei Minuten später die erneute Gästeführung diesmal durch Daniel Neumeier (52.). Und vier Minuten später netzte Mirza Idrizovic zum 4:4-Ausgleich und gleichzeitig Endstand ein.
FC Aschheim – SV Aschau am Inn 4:4
FC Aschheim: Maximilian Schmauß, Falk Schubert (90. Burhan Mustafov), Patrick Müller, Kenneth Bee (46. Patrik Pancic), Florian Wagner, Suheyp Trabelsi, Mirza Idrizović (85. Saifulla Khutsurov), Hannes Wimmer (77. Robin Wolf), Antonio Saponaro, Didier Nguelefack, Solomon Effiong (46. Blendart Bajraktari) - Trainer: Stefan Huber
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui (88. Maximilian Wintersteiger), Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Daniel Neumeier (63. Lukas Huber), Daniel Steinhauer, Jan Vetter (70. Timo Budig), Christoph Scheitzeneder - Trainer: Thomas Deißenböck
Schiedsrichter: Raphael Ott - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Falk Schubert (8.), 2:0 Antonio Saponaro (20.), 2:1 Jan Vetter (28.), 2:2 Christoph Scheitzeneder (38.), 2:3 Daniel Steinhauer (41.), 3:3 Hannes Wimmer (50.), 3:4 Daniel Neumeier (52.), 4:4 Mirza Idrizović (56.)
Im Duell Vorjahres-Landesligaabsteiger gegen Landesliga-Absteiger gab es keinen Sieger. Am Ende trennten sich TuS Holzkirchen und der SV Bruckmühl mit einem 0:0. Es fielen zwar keine Tore, dafür gab es reichlich gelbe Karte für die 245 Zuschauer zu bestaunen. Bruckmühl sammelte insgesamt sieben, Holzkirchen zwei gelbe Kartons. Die TuS steht vorerst auf Rang zehn, der SVB auf Rang elf.
TuS Holzkirchen – SV Bruckmühl 0:0
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer (58. Anton Deibele), Michael Schlicher, Emil Albrecht, Bastian Eckl, Robert Manole, Vincent Erlacher, Maximilian Avril, Stefan Hofinger (63. Elias Schnier), Maximilian Freundl (81. Fabio Sabbagh), Tobias Bebber (64. Alpay Özgül) - Trainer: Orhan Akkurt
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Andreas Wechselberger (74. Kilian Mayer), Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Tobias Bloier, Lukas Helldobler, Patrick Kunze, Johannes Wagener (82. Niklas Macek), Michele Cosentino, Lukas Steidl (75. Manuel Künzler), Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst
Zuschauer: 245
Tore: keine Tore