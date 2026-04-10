 2026-04-10T07:15:08.667Z

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BZL OST: Forstinning holt den sechsten Sieg in Serie

25. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost

von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der VfB Forstinning fährt gegen Schlusslicht SV Aschau den sechsten Sieg in Serie ein und verteidigt die Tabellenführung.
Der VfB Forstinning fährt gegen Schlusslicht SV Aschau den sechsten Sieg in Serie ein und verteidigt die Tabellenführung. – Foto: Marc Marasescu

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Ebersberg
SB Rosenheim

Der VfB Forstinning siegt erneut und ist in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Der SV Aschau kassiert die dritte Niederlage am Stück und behält die rote Laterne. Alle Spiele am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost in der Übersicht.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
2
0
Abpfiff

Spitzenreiter VfB Forstinning schlägt den SV Aschau und behauptet die Tabellenführung der Bezirksliga Ost. Die Gastgeber sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Dzemo Sefidanoski traf zweimal in der ersten Hälfte (15. und 31.) und bescherte Forstinning eine komfortable Pausenführung. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und brachten den Vorsprung trotz einer gelb-roten Karte kurz vor Schluss sicher über die Zeit. Der SV Aschau verpasst es damit, die rote Laterne abzugeben und bleibt das Schlusslicht der Bezirksliga Ost.
VfB Forstinning – SV Aschau am Inn 2:0
VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Aleksandar Aco Novakovic, Ante Basic, Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Eren Emirgan (69. Daniele Ciarlesi)
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (90. Maximilian Wintersteiger), Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Birol Karatepe (46. Daniel Steinhauer), Konstantin Karamanlis, Lukas Huber (67. Johannes Baptist Asanger), Daniel Neumeier (67. Jan Vetter), Yves Koreck (46. Timo Budig), Christoph Scheitzeneder, Erhan Yazici
Tore: 1:0 Dzemo Sefidanoski (15.), 2:0 Dzemo Sefidanoski (31.)
Gelb-Rot: Ante Basic (87./VfB Forstinning/)

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
14:00

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
13:30

Spiel am Sonntag:

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
13:30