BZL Ost: Forstinning gewinnt Topspiel - Peterskirchen siegt deutlich

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga Ost startete am Freitagabend. Absteiger SV Bruckmühl trotzte mit dem TSV Ampfing einem echten Topteam der Liga. Am Samstag gastierte unter anderem der FC Aschheim beim TSV Siegsdorf und siegte dort deutlich. Im Topspiel unterlag der FC Töging dem VfB Forstinning.

Bereits nach einer Viertelstunde waren klare Verhältnisse geschaffen und die Partie entschieden. Die Hausherren waren von Beginn an völlig überfordert. Antonio Saponaro traf nach nicht einmal drei Minuten zur frühen Führung. Zehn Zeigerumdrehungen später legte der Torjäger vom Elfmeterpunkt nach. Nur wenige Augenblicke darauf durfte Didier Nguelefack zum dritten Aschheimer Treffer an diesem Nachmittag einschieben.

Der FC Aschheim hat den "Patzer" des TSV Ampfing ausgenutzt und die Schweppermänner in der Tabelle überholt. Der FCA überrollte den TSV Siegsdorf auswärts und springt damit auf den zweiten Platz.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde erzielte auch er sein zweites Tor in diesem Spiel. Im zweiten Durchgang schalteten die Gäste aus dem Münchner Umland ein paar Gänge runter, verpassten es aber, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Den einzigen Treffer nach der Pause markierte Sinisa Antonic mit einem Distanzhammer.

An diesem Spieltag schauten viele Augen nach Töging. Dort standen sich im Spitzenspiel der FCT und der VfB Forstinning gegenüber. Im Duell zweier Aufstiegskandidaten behielt der Landesliga-Absteiger die Oberhand. Die Forstinninger blieben damit auch im sechsten Spiel ohne Punktverlust und zum fünften Mal ohne Gegentreffer. Dzemo Sefidanoski erlöste den VfB nach 66 Minuten. Kurz vor dem Ende machte Matija Milic den umjubelten Deckel drauf. Für die Töginger ist es nach der Pleite unter der Woche gegen den TSV Ampfing die zweite Niederlage in einem Topspiel in Folge. FC Töging – VfB Forstinning 0:2

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier (70. Berat Uzun), Pascal Kpohomouh, Florian Huber, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Johannes Grösslinger, Endurance Ighagbon (59. Ivo Petrovic), Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Noah Klemt, Omer Berbic, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Andreas Hollerith, Niklas Reitner, Ajlan Arifovic, Matija Milic, Mike Opara - Trainer: Gerhard Lösch

Zuschauer: 240

Tore: 0:1 Dzemo Sefidanoski (66.), 0:2 Matija Milic (86.) Heute, 14:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf Peterskirchen Peterskirchen 1 4 Abpfiff

Der TSV Peterskirchen ist am SV Saaldorf in der Tabelle vorbeigezogen. Der TSV siegte vor mehr als 250 Zuschauern schlussendlich deutlich. Die Entscheidung fiel jedoch erst in der Endphase. Bereits die Anfangsphase hatte es in sich. Markus Schauberger machte in der dritten Minute das 1:0 für die Gäste. Nach elf Zeigerumdrehungen glich Robert Hafner aus. Mit dem Remis ging es in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff gab es dann ein Déjà-vu. Nach nicht einmal drei gespielten Minuten brachte Christoph Ortner den TSV erneut in Front. In der Folge mussten die Peterskirchener lange zittern. Alexander Thusbaß und Jonas Huber mit einem Doppelschlag in der 84. und 85. Minute machten den Deckel final drauf.

SV Saaldorf – Peterskirchen 1:4

SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger (84. Maximilian Hafner), Robert Deyl (78. Stefan Rehrl), Maximilian Huber (68. Marco Hofmann), Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl, Stefan Helminger (64. Markus Rehrl), Jonas Pöllner (81. Maximilian Kern), Sebastian Hafner - Trainer: Josef Rehrl

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Markus Schauberger, Dominik Toller (67. Simon Göbl), Felix Ecker (84. Thomas Maier), Lukas Hauser, Benedikt Randlinger (84. Samuel Kaltenhauser), Marcel Schauberger, Alexander Irlweg, Alexander Rohde (55. Alexander Thusbaß), Georg Hütter (62. Jonas Huber) - Trainer: Daniel Winklmaier

Tore: 0:1 Markus Schauberger (3.), 1:1 Robert Hafner (11.), 1:2 Christoph Ortner (48.), 1:3 Alexander Thusbaß (84.), 1:4 Jonas Huber (85.)

Der SB DJK Rosenheim muss weiter auf seinen ersten Sieg in dieser Saison warten, blieb jedoch immerhin zum zweiten Mal in Serie ungeschlagen. Beim SV Aschau am Inn gab es immerhin einen Punktgewinn. Johannes Baptist Asanger traf vor 160 Zuschauern in der Anfangsphase zur Führung. Chima Ihenacho glich kurz vor der Pause aus. In Hälfte zwei fielen keine Tore mehr. Daran änderte sich auch nichts mehr als der SVA ab der 84. Minute in Unterzahl agieren musste. Der erst zehn Minuten zuvor eingewechselte Fred Tukeba bekam eine Zeitstrafe.

SV Aschau am Inn – SB DJK Rosenheim 1:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Philipp Gohn (68. Maximilian Wintersteiger), Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck (39. Eric Bergrostje), Timo Budig (46. Lucas Block), Lukas Huber, Daniel Steinhauer (74. Fred Tukeba), Sebastian Jusic (53. Daniel Neumeier) - Trainer: Thomas Deißenböck

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr, Carlos Kurzer (69. Danyal Akdağ), Luca Hayden (88. Moril Hempen), Alexander Waldschütz, Felix Heimes, Dominik Mauceri, Chima Ihenacho (79. Silvio Havic), Burak Durkaya (55. Bohdan Merkulov), Sanel Sehric - Trainer: Patrick Zimpfer

Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Johannes Baptist Asanger (16.), 1:1 Chima Ihenacho (41.)

Spiel am Freitag: