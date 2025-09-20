BZL Ost: Forstinning gewinnt nicht – Holzkirchen überzeugt

Auch am Samstag ging es heiß her in der Bezirksliga Ost. Im Tabellenkeller duellierten sich der TSV aus Siegsdorf und Ebersberg. Indes konnte Saaldorf gegen Ampfing einen Punkt holen. Der SV Miesbach empfing den Drittplatzierten der Liga, den TSV Dorfen. Forstinning wollte gegen Aschau die Tabellenspitze zurückerobern und Holzkirchen fuhr zum Abendspiel nach Peterskirchen. Wir berichteten im Live-Ticker.

Spiele am Samstag:

Es war vielleicht das Spiel des Spieltags, was die 150 Zuschauer in Siegsdorf zusehen bekamen. In der 35. Minute begann Anthuber für seinen TSV die wilde Fahrt. Doch Ebersberg ließ sich nicht unterkriegen und glich bereits drei Minuten später aus. Damit war auch der Halbzeitstand besiegelt. In der zweiten Hälfte wurde es dann noch torfreudiger. Binnen zehn Minuten gab es drei Tore. Auf den Führungstreffer von Sabatier (57. Minute) folgte der Ausgleichstreffer von Glassi (60. Minute). In der 65. Spielminute erzielte dann Lusilawo Kisungu das 3:2 und den gleichbedeutenden Siegtreffer für den TSV Siegsdorf. TSV Siegsdorf – TSV Ebersberg 2:3

TSV Siegsdorf: Fabian König, Markus Humhauser (83. Felix Brandner), Paul Glassl, Florian Zaunick, Elias Mayer (46. Sebastian Reiter), Maximilian Huber, Maximilian Reiter, Liam Grill, Markus Hunklinger, Samuel Anthuber, Mateusz Galanek (77. Simon Maier) - Trainer: Felix Maaßen

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Simon Wiener, Ägidius Wieser, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair, David Volkmann (75. Stefan Niedermaier), Moritz Eglseder (88. Severin Niedermaier), Lusilawo Kisungu, Yannik Sabatier (81. Manuel Markio) - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Samuel Anthuber (35.), 1:1 Maximilian Volk (38.), 1:2 Yannik Sabatier (57.), 2:2 Paul Glassl (60.), 2:3 Lusilawo Kisungu (65.)

Der SV Saaldorf und der TSV Ampfing trennen sich mit einem Remis. Paul König besorgte in der 17. Minute die Führung für die Heimherren, doch Birol Kiratepe glich zwölf Minuten später aus. In der Folge traf keine der beiden mannschaften in das gegenrische Tor. Die Saaldorfer und Ampfinger teilen die Punkte. SV Saaldorf – TSV Ampfing 1:1

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Maximilian Huber (74. Rudolf König), Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl (60. Marco Hofmann), Stefan Helminger (31. Michael Schreyer), Markus Rehrl, Sebastian Hafner (75. Robert Deyl) - Trainer: Josef Rehrl

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Christian Wallisch, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Bastian Grahovac (85. Thomas Weichselgartner), Kevin Kuffel (88. Erhan Yazici), Alexander Spitzer, Lukas Brandl (66. Louis Stanner) (67. Oguzhan Kök), Berat Akcay - Trainer: Burim Djimsiti

Schiedsrichter: Jonas Friesen (Neubiberg) - Zuschauer: 121

Tore: 1:0 Paul König (17.), 1:1 Birol Karatepe (29.)

Der TSV Dorfen wollte in Miesbach wichtige Punkte holen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze sicherzustellen. Doch der SV hatte andere Pläne. In der ersten Halbzeit fing die Miesbacher-Show an. Drilon Sjuka traf bereits nach fünf Minuten in das gegnerische Tor. Josef Sontheim erhöhte in der 29. Minute auf 2:0 und Niklas Städter brachte kurz vor der Pause den 3:0-Halbzeitstand. Nach der Pause erhöhten die Heimherren nach zwei Minuten auf 4:1 durch Benedikt Gerr. Dorfen verschönert das Ergebnis in Minute 59 durch Alexander Heilmaier, kann aber trotzdem keine Punkte mitnehmen. SV Miesbach – TSV Dorfen 4:1

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Noah Gumberger (72. Jonas Matschiner), Benedikt Gerr (82. Michael Probst), Robert Mündl, Sean Erten (76. Ricardo Pindado), Fabian Bauer, Drilon Shukaj, Florian Haas (78. Maximilian Wiedmann) (83. Benjamin Kram), Josef Sontheim - Trainer: Hans-Werner Grünwald

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant (61. Daniel Mooser), Christopher Scott (46. Bastian Rachl), Lukas Aimer (31. Alexander Linner), Alexander Heilmeier, Florian Brenninger, Marvin Bräuniger (65. Clemens Blaha), Gerhard Thalmaier (61. Michael Friemer), Leon Eicher, Alois Eberle - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Drilon Shukaj (5.), 2:0 Josef Sontheim (29.), 3:0 Niklas Städter (45.), 4:0 Benedikt Gerr (47.), 4:1 Alexander Heilmeier (59.)

Der VfB Forstinning musste nach dem Aschheim-Sieg nachlegen, wenn sie die Tabellenführung zurück haben wollten. Doch nach elf Minuten zappelte der Ball das erste Mal im eigenen Netz. Christoph Scheitzeneder verwandelte einen fälligen handelfmeter. Die Lösch-Elf kann in Minute 25 ausgleichen – Leo Gabelunke war der Torschütze –, doch letztendlich gelingt ihnen kein weiteres Tor. Damit sind sie mit dem FC Aschheim punktgleich. SV Aschau am Inn – VfB Forstinning 1:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis (90. Mathias Berghammer), Lukas Huber (80. Sebastian Jusic), Daniel Neumeier (80. Maximilian Wintersteiger), Daniel Steinhauer, Jan Vetter (67. Yilmaz Türken), Christoph Scheitzeneder (90. Eric Bergrostje) - Trainer: Thomas Deißenböck

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Victor Bezerra do Nascimento, Leon Dimitric (61. Noah Klemt), Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski (85. Ante Basic), Andreas Hollerith (70. Hauke Knobloch), Niklas Reitner (77. Alessandro De Marco), Ajlan Arifovic, Mike Opara - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Christoph Scheitzeneder (11. Handelfmeter), 1:1 Leo Gabelunke (25.)

Holzkirchen fegt Peterskirchen weg. Die Hausherren gingen nach fünf Minuten durch Ecker in Führung. Dann startete der TuS mit seinem Tore-Festival. Avril (19. Minute), Bebber (50. Minute), Bauer (51. Minute), Randklinger (mit einem Eigentor, 62. Minute) und Manole (90. Minute) trafen in das Tor der Peterskirchener. Die drei Punkte gehen nach Holzkirchen. Peterskirchen – TuS Holzkirchen 1:5

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner (65. Markus Schauberger), Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser, Benedikt Randlinger (83. Simon Göbl), Kilian Spiel, Alexander Thusbaß, Alexander Irlweg (65. Lukas Hauser), Thomas Maier (65. Marcel Schauberger), Alexander Rohde (74. Georg Hütter), Jonas Huber - Trainer: Daniel Winklmaier

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Vincent Erlacher, Maximilian Avril, Bastian Eckl (46. Tobias Bebber), Robert Manole, Stefan Hofinger (72. Michael Schlicher), Maximilian Freundl (77. Nikhil Balachander), Alpay Özgül (61. Gilbert Francois Diep), Elias Schnier - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Jonathan Wagner (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Felix Ecker (5.), 1:1 Maximilian Avril (19.), 1:2 Tobias Bebber (50.), 1:3 Andreas Bauer (51.), 1:4 Benedikt Randlinger (62. Eigentor), 1:5 Robert Manole (90.)

Besondere Vorkommnisse: Alexander Thusbaß (Peterskirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximilian Riedmüller (75.). Spiele am Freitag:

Der FC Aschheim hat sich im Heimspiel gegen SB DJK Rosenheim mit 1:0 durchgesetzt und wichtige drei Punkte eingefahren. Vor 100 Zuschauern sorgte Diego Contento in der 29. Minute für die Entscheidung und erzielte das Tor des Tages. Der FCA klettert damit vorübergehend auf Platz eins mit 26 Punkten. Die Gäste aus Rosenheim bleiben bei elf Punkten und müssen sich wieder nach unten orientieren. FC Aschheim – SB DJK Rosenheim 1:0

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert (81. Solomon Effiong), Patrick Müller (76. Florian Wagner), Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi, Sinisa Antonic (62. Hannes Wimmer), Antonio Saponaro (81. Lucas Hones), Didier Nguelefack (94. Alessandro Luzzi)

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert (46. Arian Hadzija), Marco Oberberger (94. Moril Hempen), Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ (69. Bohdan Merkulov), Omer Jahic, Luca Hayden (85. Silvio Havic), Alexander Waldschütz, Sanel Sehric, Leonit Vokrri

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Diego Contento (29.)

Ein dramatisches Unentschieden lieferten sich der SV Bruckmühl und der FC Töging vor 132 Zuschauern. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Maximilian Gürtler in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Lukas Steidl den Vorsprung in der 60. Minute auf 2:0 aus. Alles sah nach einem Sieg für den SV Brückmühl, doch die Gäste gaben nicht auf. Erich Kirchgessner verkürzte in der 81. Minute auf 1:2 und leitete die Aufholjagd der Gäste ein. In einer turbulenten Schlussphase gelang Ivo Petrovic in der siebten Minute der Nachspielzeit noch der spektakuläre Ausgleichstreffer zum 2:2. Töging steht damit bei neun Punkten, während die Hausherren (sechs Punkte) wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt herschenkten. SV Bruckmühl – FC Töging 2:2

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek (95. Lukas Helldobler), Kilian Mayer (63. Lars Hänisch), Michele Cosentino (92. Constantin Bruens), Lukas Steidl (74. Tobias Bloier), Maximilian Gürtler

FC Töging: Michael Sennefelder, Maksim Moor (46. Karlo Jolić), Julian Niedermeier (61. Florian Huber), Pascal Kpohomouh, Julian Scherer, Ivo Petrovic, Zsombor Hejjas, Berat Uzun (61. Endurance Ighagbon), Romuald Lacazette, Johannes Grösslinger, Erich Kirchgessner

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 132

Tore: 1:0 Maximilian Gürtler (9.), 2:0 Lukas Steidl (60.), 2:1 Erich Kirchgessner (81.), 2:2 Ivo Petrovic (90.+7) Spiel am Sonntag: