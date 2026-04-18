BZL Ost: Forstinning demontiert Siegsdorf - Aschau feiert Heimsieg

Am Samstag überrannte Forstinning den TSV Siegsdorf, Aschau gewann gegen den TSV Zorneding und Dorfen verbuchte einen Auswärtssieg in Rosenheim.
Spiele am Samstag
Der TSV Dorfen verbuchte am Samstag einen Auswärtssieg in Rosenheim. Dabei waren es die Gastgeber, welche zunächst in Führung gingen. Marco Oberberger netzte zum 1:0 (69.). Anschließend war Dorfen am Drücker: Gerhard Thalmaier glich mit seinem Treffer in der 77. Spielminute aus. Kurz vor Abpfiff drehte Michael Friemer die Partie (80.) und Alois Eberle erhöhte auf 3:1 aus Sicht der Gäste (89.).
SB DJK Rosenheim – TSV Dorfen 1:3
SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr (71. Dominik Mauceri), Miftar Tara, Danyal Akdağ (66. Miftar Tara), Simon Waldschütz, Omer Jahic, Luca Hayden, Sanel Sehric, Leonit Vokrri (66. Felix Heimes) - Trainer: Patrick Zimpfer
TSV Dorfen: Johannes Huge, Felix Blaha, Alexander Heilmeier (56. Timo Lorant), Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (46. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier (92. Daniel Mooser), Leon Eicher, Alois Eberle (92. Felix Blaha), Manuel Zander (87. Emirhan Pala) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier
Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marco Oberberger (69.), 1:1 Gerhard Thalmaier (77.), 1:2 Michael Friemer (80.), 1:3 Alois Eberle (89.)
Forstinning demontierte den TSV Siegsdorf innerhalb von 35 Minuten. Dzemo Sefidanoski brachte die Gäste früh in Führung (13.). Ajlan Arifovic ließ Forstinning kurz darauf erneut jubeln (17.). Daniele Ciarlesi erzielte einen Doppelpack und stellte auf 4:0 aus sicht der Gäste (19./31.). Nico Weismor entschied die Partie mit seinem Treffer zum 5:0 (35.).
TSV Siegsdorf – VfB Forstinning 0:5
TSV Siegsdorf: Fabian Geiger, Josef Wittmann, Markus Humhauser, Fabian Furch (46. Florian Aigner), Florian Zaunick, Elias Mayer, Paul Wittmann, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (75. Felix Brandner), Maximilian Reiter, Samuel Anthuber (72. Adrian Furch) - Trainer: Felix Maaßen
VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor (81. Felix Füchsl), Noah Klemt, Omer Berbic (46. Victor Bezerra do Nascimento), Leo Gabelunke (55. Aleksandar Aco Novakovic), Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski (63. Leon Dimitric), Ante Basic, Ajlan Arifovic (46. Hauke Knobloch), Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi - Trainer: Gerhard Lösch
Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Dzemo Sefidanoski (13.), 0:2 Ajlan Arifovic (17.), 0:3 Daniele Ciarlesi (19.), 0:4 Daniele Ciarlesi (31.), 0:5 Nico Weismor (35.)
Aschau empfing den TSV Zorneding und ging nach 15 Minuten in Rückstand. Marco Rastel war der Torschütze zum 1:0. Im zweiten Durchgang glich Christoph Scheitzeneder mit seinem Treffer zum 1:1 aus (53.). Johannes Baptist Asanger ließ die Aschauer vor heimischer Kulisse jubeln und drehte die Partie (75.). Damit verlässt Aschau den letzten Tabellenplatz und springt mit 25 Punkten auf den 13.
SV Aschau am Inn – TSV Zorneding 2:1
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Birol Karatepe, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck (79. Daniel Neumeier), Lukas Huber (54. Yves Koreck), Bastian Grahovac (54. Daniel Steinhauer), Jan Vetter (79. Erhan Yazici), Christoph Scheitzeneder (84. Timo Budig) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck
TSV Zorneding: Michael Pohn, Julian Ullrich, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Moritz Ziepl, Matthias Schuster (76. Paul Freihaut), Paul Schweighardt, Luis Mikusch (46. Tobias Lentner) (62. Jannik Ast), Maximilian Hotz, Marco Rastel (82. Michael Witaschek), Lorenz Leger (76. Tobias Savary) - Trainer: Sascha Bergmann
Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau) - Zuschauer: 165
Tore: 0:1 Marco Rastel (15.), 1:1 Christoph Scheitzeneder (53.), 2:1 Johannes Baptist Asanger (74.)
Spiele am Freitag
Drei ganz wichtige Punkte für den SV Bruckmühl. Im Abstiegskampf besiegte der SVB den SV Miesbach im Derby und kann sich etwas von der Abstiegszone absetzen. Miesbach muss dagegen aufpassen, nicht doch noch unten reinzurutschen.
Nach rund einer halben Stunde brachte Patrick Kunze die Hausherren mit 1:0 in Führung (31.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Bruckmühl: Manuel Künzler erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand (45.).
SV Bruckmühl – SV Miesbach 2:0
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze (87. Kilian Mayer), Marlon Radzynski, Manuel Künzler (81. Ajdin Mehinovic), Gerhard Stannek, Luca Piga, Michele Cosentino (90. Eryk Dziduch), Lukas Steidl (75. Johannes Brendle) - Trainer: Mike Probst
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Jonas Matschiner, Felix Scherer, Benedikt Gerr (75. Noah Gumberger), Fabian Bauer (84. Niklas Kottmair), Ricardo Pindado (60. Sean Erten), Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann (39. Tobias Veit) - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Schiedsrichter: Florian Bauer (Huglfing) - Zuschauer: 223
Tore: 1:0 Patrick Kunze (31.), 2:0 Manuel Künzler (45.)
Klarer Sieg für den TSV Ampfing. In Peterskirchen gewannen die Schweppermänner mit 6:2. Schon nach zehn Minuten führten die Gäste mit 3:0. Marcel Spitzer (8.), Alexander Spitzer (9.) und Maximilian Manghofer (10.) überrumpelten Peterskirchen.
Manghofer schnürte sogar den Doppelpack und erhöhte auf 4:0. Kilian Spiel erzielte in der Folge den Ehrentreffer (51.), Berat Akcay stellte den alten Abstand aber schnell wieder her (83.). Kurz vor Schluss traf Markus Schauberger zum 2:6 (90.).
Peterskirchen – TSV Ampfing 2:6
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller (46. Raphael Reichgruber), Felix Ecker (80. Daniel Ortner), Samuel Kaltenhauser, Kilian Spiel (73. Marcel Mittelbach), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Thomas Maier, Simon Göbl (73. Markus Schauberger), Georg Hütter (73. Leon Winkler) - Trainer: Daniel Winklmaier
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer, Lukas Brandl (60. Berat Akcay), Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan (46. Julian Rabenseifner), Kevin Kuffel, Alexander Spitzer (52. Valentin Pinzariu), Irfan Selimovic (76. Yousef Ali) - Trainer: Slaven Jokic
Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marcel Spitzer (8.), 0:2 Alexander Spitzer (9.), 0:3 Maximilian Manghofer (10.), 0:4 Samuel Kaltenhauser (19. Eigentor), 0:5 Maximilian Manghofer (38.), 1:5 Kilian Spiel (51.), 1:6 Berat Akcay (83.), 2:6 Markus Schauberger (90.)
Rückschlag für den FC Aschheim im Aufstiegsrennen. Im Topspiel der Bezirksliga Ost musste sich der Tabellenzweite Holzkirchen mit 0:3 geschlagen geben. Zum Mann des Abends kürte sich Gilbert Diep, der doppelt traf.
Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Diep zu und brachte Holzkirchen in Führung (37.). In der zweiten Halbzeit legte erst Andreas Bauer für den TuS nach (69.), ehe Diep vom Punkt auf 3:0 stellte (75.). Antonio Saponaro konnte kurz vor Schluss nur noch den Ehrentreffer erzielen (88.).
FC Aschheim – TuS Holzkirchen 1:3
FC Aschheim: Arben Kuqi, Diego Contento, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (72. Burhan Mustafov), Mirza Idrizović (76. Alessandro Contento), Hannes Wimmer (76. Marcel Schütz), Mehmet Ekici, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack (85. Sinisa Antonic), Teeo Pejazic (59. Jose Vicente Monzonis Montilla) - Trainer: Vincenzo Contento
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Michael Schlicher (84. Vincent Erlacher), Emil Albrecht (61. Tobias Bebber), Bastian Eckl (80. Emir Curic), Fabio Sabbagh, Stefan Hofinger (61. Elias Schnier), Tim Feldbrach, Gilbert Francois Diep (87. Gjon Rasi) - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München)
Tore: 0:1 Gilbert Francois Diep (37.), 0:2 Andreas Bauer (69.), 0:3 Gilbert Francois Diep (75. Foulelfmeter), 1:3 Antonio Saponaro (88.)
Gelb-Rot: Emir Curic (90./TuS Holzkirchen/)
Spiele am Sonntag