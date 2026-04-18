BZL Ost: Forstinning demontiert Siegsdorf - Aschau feiert Heimsieg

Spiele am Samstag

Der TSV Dorfen verbuchte am Samstag einen Auswärtssieg in Rosenheim. Dabei waren es die Gastgeber, welche zunächst in Führung gingen. Marco Oberberger netzte zum 1:0 (69.). Anschließend war Dorfen am Drücker: Gerhard Thalmaier glich mit seinem Treffer in der 77. Spielminute aus. Kurz vor Abpfiff drehte Michael Friemer die Partie (80.) und Alois Eberle erhöhte auf 3:1 aus Sicht der Gäste (89.). SB DJK Rosenheim – TSV Dorfen 1:3

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr (71. Dominik Mauceri), Miftar Tara, Danyal Akdağ (66. Miftar Tara), Simon Waldschütz, Omer Jahic, Luca Hayden, Sanel Sehric, Leonit Vokrri (66. Felix Heimes) - Trainer: Patrick Zimpfer

TSV Dorfen: Johannes Huge, Felix Blaha, Alexander Heilmeier (56. Timo Lorant), Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (46. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier (92. Daniel Mooser), Leon Eicher, Alois Eberle (92. Felix Blaha), Manuel Zander (87. Emirhan Pala) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marco Oberberger (69.), 1:1 Gerhard Thalmaier (77.), 1:2 Michael Friemer (80.), 1:3 Alois Eberle (89.)





Forstinning demontierte den TSV Siegsdorf innerhalb von 35 Minuten. Dzemo Sefidanoski brachte die Gäste früh in Führung (13.). Ajlan Arifovic ließ Forstinning kurz darauf erneut jubeln (17.). Daniele Ciarlesi erzielte einen Doppelpack und stellte auf 4:0 aus sicht der Gäste (19./31.). Nico Weismor entschied die Partie mit seinem Treffer zum 5:0 (35.). TSV Siegsdorf – VfB Forstinning 0:5

TSV Siegsdorf: Fabian Geiger, Josef Wittmann, Markus Humhauser, Fabian Furch (46. Florian Aigner), Florian Zaunick, Elias Mayer, Paul Wittmann, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (75. Felix Brandner), Maximilian Reiter, Samuel Anthuber (72. Adrian Furch) - Trainer: Felix Maaßen

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor (81. Felix Füchsl), Noah Klemt, Omer Berbic (46. Victor Bezerra do Nascimento), Leo Gabelunke (55. Aleksandar Aco Novakovic), Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski (63. Leon Dimitric), Ante Basic, Ajlan Arifovic (46. Hauke Knobloch), Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Dzemo Sefidanoski (13.), 0:2 Ajlan Arifovic (17.), 0:3 Daniele Ciarlesi (19.), 0:4 Daniele Ciarlesi (31.), 0:5 Nico Weismor (35.)

Aschau empfing den TSV Zorneding und ging nach 15 Minuten in Rückstand. Marco Rastel war der Torschütze zum 1:0. Im zweiten Durchgang glich Christoph Scheitzeneder mit seinem Treffer zum 1:1 aus (53.). Johannes Baptist Asanger ließ die Aschauer vor heimischer Kulisse jubeln und drehte die Partie (75.). Damit verlässt Aschau den letzten Tabellenplatz und springt mit 25 Punkten auf den 13. SV Aschau am Inn – TSV Zorneding 2:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Birol Karatepe, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck (79. Daniel Neumeier), Lukas Huber (54. Yves Koreck), Bastian Grahovac (54. Daniel Steinhauer), Jan Vetter (79. Erhan Yazici), Christoph Scheitzeneder (84. Timo Budig) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

TSV Zorneding: Michael Pohn, Julian Ullrich, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Moritz Ziepl, Matthias Schuster (76. Paul Freihaut), Paul Schweighardt, Luis Mikusch (46. Tobias Lentner) (62. Jannik Ast), Maximilian Hotz, Marco Rastel (82. Michael Witaschek), Lorenz Leger (76. Tobias Savary) - Trainer: Sascha Bergmann

Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau) - Zuschauer: 165

Tore: 0:1 Marco Rastel (15.), 1:1 Christoph Scheitzeneder (53.), 2:1 Johannes Baptist Asanger (74.)

Spiele am Freitag