BZL Ost: Forstinning bleibt Spitzenreiter – Miesbach mit Lucky Punch

Auch am Sonntag erwarten die Fans der Bezirksliga Ost spannende Duelle. Der SV Saaldorf empfängt das Top-Team der Liga, den VfR Forstinning. Waldperlach fordert den SV Miesbach. Der zwölfte Spieltag im Überblick.

Wieder kein Sieg für den TSV Siegsdorf. Dabei startete das Spiel gegen den TSV Zorneding ideal für die Hausherren: Reiter traf nach fünf Minuten zum 1:0. Kurz vor der Pause dann der Schock: Elfmeter für Zorneding, Bayern übernahm die Verantwortung und traf zum 1:1 in der 44. Minute. Kurz vor Schluss drehten die Gäste dann die Partie in Person von Savary (78. Minute).

Siegsdorf bleibt mit fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, während Zorneding vorübergehend auf Platz sieben springt (17 Punkte).

TSV Siegsdorf – TSV Zorneding 1:2

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (84. Markus Humhauser), Paul Glassl, Fabian Furch (84. Simon Maier), Florian Zaunick, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (76. Matthias Bichler), Maximilian Reiter, Liam Grill, Florian Aigner, Samuel Anthuber (72. Elias Mayer)

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Ralph Grillmayer (71. Yazar Taskin) (94. Julian Grusz), Julian Ullrich, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Noumory Keita, Kevin Pino Tellez, Michael Witaschek (80. Eduard Ospelkaus), Tobias Savary (87. Dejan Varcakovic)

Schiedsrichter: Rudi Ehmann - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maximilian Reiter (5.), 1:1 Markus Bayer (44. Foulelfmeter), 1:2 Tobias Savary (78.)

Vor 130 Zuschauern trennten sich die SB DJK Rosenheim und der TuS Holzkirchen mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen durch Omer Jahic in der 35. Minute in Führung und schienen auf Kurs Richtung Heimsieg zu sein. Doch nur neun Minuten später gelang Lukas Krepek noch vor der Pause der wichtige Ausgleichstreffer für die Gäste aus Holzkirchen. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend härter geführt. In der 64. Minute sah Bastian Eckl vom TuS Holzkirchen die Rote Karte und brachte seine Mannschaft in Unterzahl. Trotz der numerischen Überlegenheit konnten die Rosenheimer den entscheidenden Treffer nicht mehr erzielen. Beide Teams müssen sich am Ende mit der Punkteteilung zufriedengeben. SB DJK Rosenheim – TuS Holzkirchen 1:1

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden (70. Miftar Tara), Alexander Waldschütz, Felix Heimes (72. Silvio Havic), Sanel Sehric, Leonit Vokrri

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer, Lukas Krepek (55. Alexander Zetterer), Vincent Erlacher (61. Tobias Bebber), Maximilian Avril, Robert Manole (61. Bastian Eckl), Stefan Hofinger, Tim Feldbrach, Alpay Özgül (61. Anton Deibele), Elias Schnier (79. Nikhil Balachander), Gilbert Francois Diep

Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Omer Jahic (35.), 1:1 Lukas Krepek (44.)

Rot: Bastian Eckl (64./TuS Holzkirchen/)

Peterskirchen hat vor 200 Zuschauern einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Ebersberg eingefahren. Alexander Rohde brachte die Gastgeber bereits in der vierten Minute in Führung und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Nur zwölf Minuten später hätte Ebersberg ausgleichen können, doch Lusilawo Kisungu scheiterte mit seinem Foulelfmeter an Peterskirchens Keeper Markus Mittermaier. In der 60. Minute sah Benedikt Randlinger von Peterskirchen die Rote Karte und brachte sein Team in Unterzahl. Doch auch Ebersberg musste einen Platzverweis verkraften, als Moritz Eglseder in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Peterskirchen verteidigte die frühe Führung erfolgreich und holte drei wichtige Punkte. Peterskirchen – TSV Ebersberg 1:0

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser, Lukas Hauser, Benedikt Randlinger, Marcel Schauberger (88. Markus Schauberger), Alexander Thusbaß (61. Simon Göbl), Alexander Irlweg, Alexander Rohde (70. Jonas Huber) (95. Raphael Reichgruber), Georg Hütter (76. Daniel Ortner)

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann (85. Maximilian Baier), Simon Wiener (62. Dominik Pries), Ägidius Wieser, Maximilian Volk, Thomas Grunwald (46. Yannik Sabatier), Florian Obermair, Felix Hoppe (86. Semir Piric), Moritz Eglseder, Lusilawo Kisungu, Aldin Rushiti

Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Alexander Rohde (4.)

Rot: Benedikt Randlinger (60./Peterskirchen/)

Gelb-Rot: Moritz Eglseder (77./TSV Ebersberg/)

Besondere Vorkommnisse: Lusilawo Kisungu (TSV Ebersberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Markus Mittermaier (16.).

Der SV Aschau am Inn hat vor 300 Zuschauern einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den FC Töging gefeiert. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der dritten Minute durch Jan Vetter in Führung. Lange Zeit blieb es bei der knappen Führung, ehe Sebastian Jusic in der 68. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Der FC Töging gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Ivo Petrovic in der 73. Minute noch einmal auf 2:1 heran. In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne, konnten aber den Ausgleich nicht mehr erzielen. Aschau brachte die Führung über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte im heimischen Stadion.

SV Aschau am Inn – FC Töging 2:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Thomas Deißenböck, Lukas Huber (71. Konstantin Karamanlis), Daniel Steinhauer, Jan Vetter (73. Yilmaz Türken), Christoph Scheitzeneder (90. Timo Budig), Sebastian Jusic

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber (79. Maksim Moor), Pascal Kpohomouh, Johannes Grösslinger (46. Endurance Ighagbon), Julian Scherer (79. Julian Niedermeier), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Aristote Biali (65. Berat Uzun), Ivo Petrovic, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić

Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Jan Vetter (3.), 2:0 Sebastian Jusic (68. Foulelfmeter), 2:1 Ivo Petrovic (73.)

Spiel am Freitag