BZL Ost: Forstinning bleibt an der Spitze – Aschheim siegt knapp

Der FC Aschheim tut sich lange schwer im Heimspiel gegen den TSV Siegsdorf, kann sich am Ende aber knapp durchsetzen. Die Hausherren bleiben damit an Spitzenreiter Forstinning dran.

Erst sah es schlecht aus für Aschheim. Florian Aigner brachte den Außenseiter aus Siegsdorf mit 1:0 in Führung (25.). Die Antwort folgte noch vor der Pause. Torjäger Antonio Saponaro erzielte den Ausgleichstreffer (37.). Den goldenen Treffer zum 2:1-Erfolg der Aschheimer erzielte in der zweiten Halbzeit Alexander Gschwend (60.).

FC Aschheim – TSV Siegsdorf 2:1

FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert (51. Mehmet Ekici), Alessandro Contento, Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla (65. Hannes Wimmer), Suheyp Trabelsi, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack, Teeo Pejazic (86. Sinisa Antonic) - Trainer: Vincenzo Contento

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Fabian Furch, Felix Brandner (85. Markus Humhauser), Florian Zaunick, Elias Mayer, Maximilian Huber, Florian Aigner, Samuel Anthuber (46. Maximilian Reiter), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Florian Aigner (25.), 1:1 Antonio Saponaro (37.), 2:1 Alexander Gschwend (60.)

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