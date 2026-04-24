BZL Ost: Forstinning baut Führung mit Dreier gegen Saaldorf aus

Auch der SV Saaldorf konnte den Erfolgslauf des VfB Forstinning am Freitagabend nicht stoppen, und das trotz einer durchaus ansprechenden Leistung. Ajlan Arifovic brachte den Tabellenführer nach etwas mehr als einer halben Stunde mit einem direkten Freistoßtreffer auf die Siegerstraße.

Wer in der Folge allerdings dachte, dass mit dem Dosenöffner die Partie bereits entschieden war, hatte sich geirrt. Kurz nach dem Wiederanpfiff ließ Bernhard Helminger die Hoffnung des SVS auf eine Überraschung leben.

Der Hoffnungsschimmer hielt aber nicht lange. Leo Gabelunke schoss Forstinning umgehend erneut in Front. Mit dem 3:1 durch Daniele Ciarlesi eine Viertelstunde war die Partie dann durch.