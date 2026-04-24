BZL Ost: Forstinning baut Führung mit Dreier gegen Saaldorf aus

Der VfB Forstinning ist in der Bezirksliga Ost noch immer unbesiegt. Auch der SV Saaldorf biss sich am Primus die Zähne aus und musste eine Pleite zum Start des 27. Spieltags der Bezirksliga Ost hinnehmen.
Auch der SV Saaldorf konnte den Erfolgslauf des VfB Forstinning am Freitagabend nicht stoppen, und das trotz einer durchaus ansprechenden Leistung. Ajlan Arifovic brachte den Tabellenführer nach etwas mehr als einer halben Stunde mit einem direkten Freistoßtreffer auf die Siegerstraße.
Wer in der Folge allerdings dachte, dass mit dem Dosenöffner die Partie bereits entschieden war, hatte sich geirrt. Kurz nach dem Wiederanpfiff ließ Bernhard Helminger die Hoffnung des SVS auf eine Überraschung leben.
Der Hoffnungsschimmer hielt aber nicht lange. Leo Gabelunke schoss Forstinning umgehend erneut in Front. Mit dem 3:1 durch Daniele Ciarlesi eine Viertelstunde war die Partie dann durch.
VfB Forstinning – SV Saaldorf 3:1
VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Noah Klemt, Omer Berbic, Leo Gabelunke (91. Emirhan Keklikci), Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski (86. Aleksandar Aco Novakovic), Ante Basic (74. Mike Opara), Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi (90. Dimitar Kirchev) - Trainer: Gerhard Lösch
SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl (79. Lukas Kletzl), Alexander Deyl, Robert Deyl, Marco Hofmann, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner (69. Jonas Pöllner), Paul Helmberger, Michael Schreyer (86. Maximilian Kern), Sebastian Hafner - Trainer: Josef Rehrl
Tore: 1:0 Ajlan Arifovic (35.), 1:1 Bernhard Helminger (51.), 2:1 Leo Gabelunke (55.), 3:1 Daniele Ciarlesi (70.)