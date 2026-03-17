BZL Ost: Ex-Bundesliga-Star ebnet FCA den Weg – Spitzer knackt Eber Nachholspiele der Bezirksliga Ost von Boris Manz · Heute, 22:59 Uhr · 0 Leser

Tore in der Süper Lig, in der Bundesliga und jetzt auch in der Bezirksliga Ost: Mehmet Ekici (r.) traf in Töging erstmals für den FCA in der Liga. – Foto: Marc Marasescu

Englische Woche in der Bezirksliga Ost: Heute Abend wurde in Oberbayern parallel zur Champions League gekickt. Die Nachholspiele in der Übersicht.

Duell der Gegensätze am Dienstagabend in Töging: Während der FCT Punkte im Klassenerhalt braucht, kämpft der FC Aschheim um den Landesliga-Aufstieg. Nach knapp zehn Minuten schnappte sich Ex-Profi Mehmet Ekici bei einem Freistoß die Kugel und schoss den FCA in Front. Kurz darauf hatten beide Teams Chancen, ehe der FCA einen bitteren Wermutstropfen hinnehmen musste. Nach 41 Minuten musste Bezirksliga-Torjäger Antonio Saponaro verletzt vom Feld. Kurz nach der Pause hatte Didier Nguelefack die Vorentscheidung auf dem Fuß, vergab aber einen Hochkaräter. So blieb es lange bei der knappen 1:0-Führung. Die Entscheidung erfolgte erst in der Nachspielzeit. In der 94. Minute erzielte Teeo Pejazic das entscheidende 2:0.