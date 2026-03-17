BZL Ost: Ex-Bundesliga-Star ebnet FCA den Weg – Spitzer knackt Eber

Englische Woche in der Bezirksliga Ost: Heute Abend wurde in Oberbayern parallel zur Champions League gekickt. Die Nachholspiele in der Übersicht.
Duell der Gegensätze am Dienstagabend in Töging: Während der FCT Punkte im Klassenerhalt braucht, kämpft der FC Aschheim um den Landesliga-Aufstieg.
Nach knapp zehn Minuten schnappte sich Ex-Profi Mehmet Ekici bei einem Freistoß die Kugel und schoss den FCA in Front. Kurz darauf hatten beide Teams Chancen, ehe der FCA einen bitteren Wermutstropfen hinnehmen musste. Nach 41 Minuten musste Bezirksliga-Torjäger Antonio Saponaro verletzt vom Feld. Kurz nach der Pause hatte Didier Nguelefack die Vorentscheidung auf dem Fuß, vergab aber einen Hochkaräter. So blieb es lange bei der knappen 1:0-Führung. Die Entscheidung erfolgte erst in der Nachspielzeit. In der 94. Minute erzielte Teeo Pejazic das entscheidende 2:0.
Der FCA hält durch den Auswärtssieg Tritt im Aufstiegsrennen und erhöht den Druck auf Spitzenreiter Forstinning. Töging verpasst dagegen einen wichtigen Befreiungsschlag im Bezirksliga-Abstiegskampf.
TSV Ebersberg – TSV Ampfing 1:1
TSV Ebersberg: Josip Livancic, Lukas Volkmann (65. Thomas Grunwald), Timo Schaller, Adi Hasancic, Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Florian Obermair, Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Lusilawo Kisungu (90. Aldin Rushiti), Andreas Linner (68. Moritz Eglseder) - Trainer: Michael Hieber
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Marcel Spitzer, Lukas Brandl (64. Andreas Bobenstetter), Albin Krasnic (81. Louis Stanner), Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel (58. Julian Rabenseifner), Alexander Spitzer, Berat Akcay (58. Irfan Selimovic), Valentin Pinzariu (70. Daniel Toma), Karlo Jolić - Trainer: Slaven Jokic
Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Felix Hoppe (63.), 1:1 Alexander Spitzer (87.)
Lange sprach vieles für einen Überraschungscoup des TSV Ebersberg gegen Ampfing, doch kurz vor Schluss entriss Ex-Regionalliga-Kicker Alexander Spitzer den Ebern noch drei Punkte.
Den als Tabellenschlusslicht angetreten TSV Ebersberg brachte Felix Hoppe in der 63. Minute in Führung. Für den 20-Jährigen war es der erste Bezirksliga-Treffer überhaupt. Schlagartig stand die Mannschaft von Michael Hieber dann nur mehr drei Punkte hinter dem rettenden Ufer, doch Spitzers Tor in der 87. Minute sorgte am Ende für eine Punkteteilung.
Durch das Remis gibt Ebersberg zumindest die Rote Laterne an den TSV Siegsdorf ab. Ampfing bleibt dagegen Tabellensieber.