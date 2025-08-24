BZL Ost: Erster Sieg für Ebersberg, Last-Minute-Drama in Waldperlach

Der SV Waldperlach und TuS Holzkirchen trennen sich nach einer umkämpften Partie Unentschieden. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Holzkirchen. Alpay Özgül erzielte in der neunten Minute das 1:0, in der 24. Minute erhöhte Tobias Bebber sogar auf 2:0 aus Sicht der Gäste. Waldperlach brauchte bis in die zweite Halbzeit, um wirklich aufzuwachen.

Eine halbe Stunde vor Schluss war es dann der eingewechselte Dzenis Toskic, der die Hausherren mit seinem Treffer zurück ins Spiel brachte. Der knappe Rückstand blieb jedoch bis in die Nachspielzeit bestehen. Dann wurde es dramatisch. Der Holzkirchener Andreas Bauer wehrte einen Schuss auf der Torlinie mit der Hand ab und sah die rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Luca Mancusi zum Ausgleich für Waldperlach. Das Duell der direkten Tabellennachbarn endete also mit einer Punkteteilung.

SV Waldperlach – TuS Holzkirchen 2:2

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Francesco Pardi (46. Dzenis Toskic), Simon Neulinger (46. Maximilian Kornbichler), Semir Gracic, Marko Filipovic, Antonijo Prgomet (80. Umutcan Aksoy), Fabian Wittmann (46. Thorsten Walfort), Philipp Schaefer (70. Patrick Röhrl), Luca Mancusi, Roberto Valanzano, Zoran Dimitrijevic

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Michael Schlicher, Maximilian Avril, Bastian Eckl (87. Benedikt Franz), Fabio Sabbagh (62. Bastian Feldbrach), Maximilian Freundl (82. Anton Deibele), Alpay Özgül (70. Lukas Krepek), Tobias Bebber (82. Nikhil Balachander), Elias Schnier

Tore: 0:1 Alpay Özgül (9.), 0:2 Tobias Bebber (24.), 1:2 Dzenis Toskic (61.), 2:2 Luca Mancusi (90.+1 Handelfmeter)

Rot: Andreas Bauer (90./TuS Holzkirchen/)