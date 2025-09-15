BZL Ost 🗣: Ebersberg zeigt "anderes Gesicht" – Dorfen unterlegen

Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Ich möchte Aschheim zum verdienten Sieg gratulieren. Sie haben in Dorfen eine starke Leistung gezeigt. Die Rote Karte war für uns natürlich sehr bitter, zumal zuvor eine klare Abseitssituation vorlag. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Aschheim uns – abgesehen von einzelnen Situationen – im Spiel überlegen war und deswegen auch verdient gewonnen hat.«

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: »Im Heimspiel gegen Bruckmühl haben wir 2:1 gewonnen, und ich denke, das geht auch in Ordnung, obwohl Bruckmühl nicht wesentlich schlechter war als wir. Insgesamt war das Spiel aus meiner Sicht kein besonders gutes. In der ersten Halbzeit erzielen wir das Tor nach einer schönen Flanke von Yazar Taskin auf Max Hotz, der den Ball stark einschiebt. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann eine ganze Reihe von Chancen, weil Bruckmühl höher stand, um den Ausgleich zu erzielen, und wir viele Kontersituationen hatten. Diese haben wir oft bis zum Sechzehner ausgespielt, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Der Torhüter hat stark gehalten, doch bei den Eins-gegen-eins-Situationen muss man auch mal einen machen. So verpassen wir das 3:0 oder 4:0. Fünf Minuten vor Schluss verkürzt Bruckmühl noch auf 2:1, aber wir haben das dann über die Zeit gebracht. Es war insgesamt kein überragendes Spiel von uns, aber wir haben gewonnen, und das passt so für mich.«

Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: »Wir wollten uns und unseren Anhängern zu Hause wieder ein anderes Gesicht als in der Vorwoche präsentieren. Es gab deshalb auch nur eine urlaubsbedingte Änderung in der Startelf. Das ist uns definitiv gelungen und mit einer guten ersten Hälfte waren wir zu Recht mit zwei Toren im Vorsprung. In der zweiten Hälfte hat Aschau dann durch einen zumindest diskutablen Elfmeter und einen Abstimmungsfehler früh auf 2:2 gestellt. In der kritischen Phase nach dem Ausgleich mussten wir ruhig bleiben und haben uns dann mit den Toren zum 3:2 nach einem ebenso diskutablen Elfmeter und einem gut herausgespielten Tor zum 4:2 für eine couragierte Leistung belohnt. Der Sieg geht in meinen Augen in Ordnung, weil wir etwas mehr Spielanteile und auch die Mehrzahl an klaren Torchancen hatten. Wir freuen uns selbstverständlich über die drei wichtigen Punkte, ich wünsche dem SV Aschau am Inn, den ich als sehr sympathischen Verein schätze, aber weiterhin viel Erfolg!«

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir erwischten einen denkbar schlechten Start und lagen früh 0:2 zurück. Danach kamen wir über zwei sehr gute Angriffe zurück und haben sogar Chancen auf das 3:2 – dann kann das Spiel auch anders laufen. Leider kassierten wir ein unglückliches Eigentor. Der Knackpunkt war aber das schnelle 2:4, das war extrem ärgerlich. Bei dem Tor und auch in vielen anderen Situationen waren wir beim Ballverlust im Gegenpressing nicht griffig genug. Wir hatten teilweise viel zu große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und waren in Summe nicht konsequent und clever genug, das Tempo und die Qualität von Forstinning zu verteidigen. So war der Sieg natürlich verdient. Wir wollen aus dem Spiel lernen, werden die Themen, die wir verbessern müssen, fokussieren und es dann wieder besser machen.«

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Die Erleichterung ist bei uns riesig, endlich konnten wir uns mal wieder mit einem Dreier belohnen und den Aufwärtstrend der letzten zwei Wochen bestätigen. Von Anfang an war klar, dass wir unbedingt den Heimsieg holen wollten – das hat man der Mannschaft auch angemerkt. Wir haben gut dagegengehalten, wenig zugelassen und sind Mitte der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen. Vor der Pause hatten wir dann ein, zwei klare Chancen, unter anderem lenkte der Keeper einen Schuss von Maxi Wiedmann noch stark an den Pfosten – da hätte die Führung schon fallen können, was auch nicht unverdient gewesen wäre. Insgesamt war die erste Halbzeit aber ziemlich ausgeglichen. Nach einer Stunde gehen wir dann etwas glücklich in Führung: Ein Kopfball wird rausgeköpft, Sean Erten setzt sich klasse durch und sein Schuss wird vom Torwart unhaltbar abgefälscht. Das Tor war zu diesem Zeitpunkt aber durchaus verdient. Wir sind weiter drangeblieben, haben nach vorne gespielt und hinten in der Defensive – allen voran Marinus Veit – alles zusammengehalten, sodass wir kaum Chancen von Töging zugelassen haben. Mit Robert Mündl hatten wir dann den perfekten Joker, der kurz vor Schluss mit zwei Alleingängen eiskalt geblieben ist und das Ergebnis auf 3:0 hochgeschraubt hat. Wir freuen uns über den Dreier, genießen jetzt ein schönes Wochenende, wissen aber auch, dass mit Dorfen nächste Woche harte Arbeit auf uns wartet.«

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir haben 1:2 gegen Saaldorf verloren. Am Ende des Tages weiß wohl jeder, der das Spiel gesehen hat, nicht so recht warum. Letztlich lässt es sich einfach erklären: Fußball ist ein Ergebnissport. Wir haben es heute einfach nicht geschafft, die Tore zu machen – das ist Fakt. Wir hatten locker zehn hochkarätige Torchancen, konnten diese aber nicht nutzen. Da muss man dem Gegner gratulieren und das Spiel abhaken. Der Spielweise meiner Mannschaft mache ich keinen Vorwurf, sie hat eigentlich ein tolles Spiel abgeliefert und wenig zugelassen. Aus dem Wenigen hat Saaldorf dann jedoch viel gemacht, während wir aus unseren vielen Möglichkeiten nichts gemacht haben. Das Ergebnis müssen wir so akzeptieren und jetzt einfach weitermachen.«