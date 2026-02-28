BZL Ost: Ebersberg gelingt Befreiungsschlag - Top-Spiel endet Remis

Spiele am Samstag

Der Tabellenvorletzte TSV Ebersberg empfing Zorneding am 19. Spieltag der Bezirksliga Ost. Nach 33 Minuten bestritten die Gastgeber die Partie nur noch mit zehn Mann. Nikita Posmashnyi sah die erste rote Karte des Spieltags. Dies nutzten die Gäste zu ihrem Vorteil. Luis Mikusch war etwas später der Torschütze zum 1:0 (41.). Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wurde Paul Schweighardt des Platzes verwiesen - beide Parteien spielten nun mit einem Mann weniger. Timo Schaller löste den Knoten bei den Gastgebern mit dem 1:1 (52.) und eröffnete das Torspektakel des Nachmittags.

Schnell kam die Antwort der Gäste: Jannik Ast und Luis Mikush erhöhten zunächst auf 1:3 (57./66.). Die Gastgeber meldeten sich aber wieder zurück: Drei Treffer gab es im Anschluss. Yannik Sabatier (78./90.+1.) und Moritz Eglseder (88.) waren die Torschützen. Der TSV Ebersberg schaffte so den erhofften Befreiungsschlag. TSV Ebersberg – TSV Zorneding 4:3

TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Timo Schaller, Simon Wiener (46. Lusilawo Kisungu), Maximilian Baier, Stefan Niedermaier (75. Semir Piric), Thomas Grunwald (63. Florian Obermair), Severin Niedermaier (81. Moritz Eglseder), Benedikt Schmidmaier, Yannik Sabatier, Eren Kesgin (75. Aldin Rushiti), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Yazar Taskin (91. Maximilian Jarosch), Daniel Winzer, Paul Schweighardt, Paul Freihaut, Luis Mikusch (83. Matthias Schuster), Marco Rastel (50. Michael Witaschek), Jannik Ast (66. Julian Ullrich), Lorenz Leger - Trainer: Sascha Bergmann

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luis Mikusch (41.), 1:1 Timo Schaller (52.), 1:2 Jannik Ast (57.), 1:3 Luis Mikusch (66.), 2:3 Yannik Sabatier (78.), 3:3 Moritz Eglseder (88.), 4:3 Yannik Sabatier (90.)

Rot: Nikita Posmashnyi (33./TSV Ebersberg/)

Rot: Paul Schweighardt (47./TSV Zorneding/)





Der SV Bruckmühl gastierte in Rosenheim und ging in dieser Partie leer aus. Dabei führten die Gäste vorerst durch einen Treffer von Lukas Steidl mit 1:0 (38.). Bis zur Pause fielen keine Tore mehr. Die Gastgeber aus Rosenheim kamen aber stärker aus der Pause. Sanel Sehric erzielte in der 67. Spielminute das 1:1. Omer Jahic netzte zum 2:1 ein und besiegelte so den Last-Minute-Sieg. SB DJK Rosenheim – SV Bruckmühl 2:1

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Miftar Tara (46. Leonit Vokrri), Danyal Akdağ (75. Chima Ihenacho), Omer Jahic, Luca Hayden, Dominik Mauceri (46. Benedikt Mittermayr), Bohdan Merkulov (75. Felix Heimes), Sanel Sehric - Trainer: Patrick Zimpfer

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller (78. Tobias Bloier), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek, Luca Piga, Michele Cosentino, Lukas Steidl (73. Andreas Wechselberger), Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Philip Reimann (München) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lukas Steidl (38.), 1:1 Sanel Sehric (67.), 2:1 Omer Jahic (90.)

Im Top-Spiel zwischen dem TSV Dorfen gegen den VfB Forstinning gab es keinen Sieger. Beide Parteien trennten sich Remis. In der ersten Hälfte fielen keine Tore. Gerhard Thalmaier brachte die Gastgeber zunächst in Führung. Diese hielt bis zur 82. Minute an. Eren Emirgan rettete dem VfB Forstinning mit seinem Treffer einen Punkt. TSV Dorfen – VfB Forstinning 1:1

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant (46. Emirhan Pala), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier (77. Daniel Vorderwestner), Leon Eicher (73. Marvin Bräuniger), Alois Eberle (88. Michael Friemer), Manuel Zander (90. Clemens Blaha) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev (82. Victor Bezerra do Nascimento), Omer Berbic, Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Emir Yildirim (57. Eren Emirgan), Ante Basic, Hauke Knobloch (75. Anes Sefidanoski), Mike Opara, Daniele Ciarlesi (72. Aleksandar Aco Novakovic) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Michael Hagl (Bergen) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Gerhard Thalmaier (53. Foulelfmeter), 1:1 Eren Emirgan (82. Foulelfmeter) Heute, 15:00 Uhr TSV Ampfing TSV Ampfing FC Töging FC Töging 2 1 Ein echtes Kartenfest lieferten der TSV Ampfing gegen den FC Töging. Nach bereits fünf Minuten netzte Karlo Jolic zum 1:0 ein. In der 37. Spielminute verwandelte Julian Scherer souverän einen Strafstoß und glich so auf 1:1 aus. Nach der Pause traf Kevin Kuffel zur 2:1 Führung der Gastgeber (47.). Anschließend sahen Romuald Lacazette (78.), Irfan Selimovic (90.+6.) und Endurance Ighagbon Gelb-Rot und wurden alle des Platzes Verwiesen. Insgesamt verteilte der Unparteiische 12 Karten. TSV Ampfing – FC Töging 2:1

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Riccardo Savarese, Lukas Brandl, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel (92. Daniel Toma), Berat Akcay (56. Alexander Spitzer), Irfan Selimovic, Valentin Pinzariu (24. Thomas Weichselgartner) (84. Marcel Spitzer), Karlo Jolić (88. Jannis Hertl) - Trainer: Slaven Jokic

FC Töging: Michael Sennefelder, Sebastian Weishäupl, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Jonah Ramstetter, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Ruben Kroiss, Erich Kirchgessner, Ruslan Klimov (75. Endurance Ighagbon) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Karlo Jolić (5.), 1:1 Julian Scherer (37. Foulelfmeter), 2:1 Kevin Kuffel (47.)

Gelb-Rot: Romuald Lacazette (78./FC Töging/Foulspiel)

Gelb-Rot: Irfan Selimovic (96./TSV Ampfing/Foulspiel)

Gelb-Rot: Endurance Ighagbon (98./FC Töging/Foulspiel) Heute, 15:00 Uhr Peterskirchen Peterskirchen SV Aschau am Inn SV Aschau 1 1 Abpfiff Ein ausgeglichenes Spiel lieferten sich Peterskirchen gegen den SV Aschau. In der ersten Hälfte traf kein Schütze den gegnerischen Kasten. Daniel Steinhauer musste verletzungsbedingt bereits nach 13 Minuten den Platz verlassen. Benedikt Randlinger brachte die Gastgeber in der 69. Spielminute in Führung. Die Gäste aus Aschau glichen aber noch zum 1:1 aus (77.). Das Ergebnis änderte nicht viel an der Tabellensituation: Aschau verweilt auf dem 13. Platz, während Peterskirchen auf den 8. rutscht. Peterskirchen – SV Aschau am Inn 1:1

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser, Benedikt Randlinger (85. Daniel Ortner), Kilian Spiel (79. Simon Göbl), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Thomas Maier, Georg Hütter (63. Alexander Rohde), Jonas Huber (90. Lukas Gulden) - Trainer: Daniel Winklmaier

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Stefan Oberbauer (83. Jan Vetter), Luciano Liqui Liqui, Lucas Block (83. Marcel Meingaßner), Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Lukas Huber, Daniel Neumeier, Daniel Steinhauer (13. Christoph Scheitzeneder), Bastian Grahovac, Erhan Yazici - Co-Trainer: Daniel Hofstetter - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Thomas Feldhofer (Bockhorn ) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Benedikt Randlinger (69.), 1:1 Christoph Scheitzeneder (77.)

Spiele am Freitag