BZL Ost 🗣: Eber-Keeper überzeugt bei Pleite – Woidler-Kampf belohnt

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Ost. Miesbach verliert gegen das Schlusslicht aus Siegsdorf. Zorneding und Peterskirchen trennen sich mit einem Unentschieden. Holzkirchen entscheidet das Top-Spiel für sich und der SB Rosenheim bezwingt Ebersberg. Die Stimmen der Spiele:

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Es war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel in der ersten Hälfte. Nach der roten Karte hat sich Ampfing erwartungsgemäß stärker aufs Verteidigen konzentriert. Wir haben versucht, unsere Überzahl gezielt auszuspielen, was Ampfing aber lange Zeit gut verteidigt hat. Weil wir jedoch konsequent drangeblieben sind, konnten wir uns in der Nachspielzeit belohnen. Letztlich war es ein verdienter Sieg, da wir eine Vielzahl klarer Torchancen hatten und mit der letzten Möglichkeit das entscheidende Tor erzielt haben. Beide Mannschaften haben ein tolles Fußballspiel abgeliefert.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Ein hochverdienter Sieg gegen Ebersberg. Ich wurde heute perfekt von meinem Trainerkollegen Armin Just vertreten. Er hat den ersten Zu-Null-Sieg heimgeholt, der durchaus auch höher ausfallen hätte können. Es war eine Chancenflut mit mehreren eins gegen eins Duellen mit dem Ebersberger Keeper. Dennoch ganz großen Respekt an Ebersberg. Eine junge, talentierte und sehr faire sowie disziplinierte Mannschaft mit Top-Trainern. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für die restliche Saison.« Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: »Der Sieg für Rosenheim geht absolut in Ordnung. Wir waren nicht gut und haben beziehungsweise konnten nicht das spielen, wozu wir in anderen Spielen bereits in der Lage waren. Vor dem Tor waren wir zu harmlos und defensiv zu inkonsequent. Über die gesamte Spieldauer hat man uns den Druck des sogenannten Kellerduells deutlich mehr angemerkt. Rosenheim ist damit besser umgegangen und ohne Lukas Schmidmaier, unseren Torhüter, hätte das Ergebnis auch deutlicher ausfallen können.

Glückwunsch an Rosenheim zu diesen wichtigen Punkten. Wir müssen nun versuchen bis zur Winterpause noch für die ein oder andere Überraschung zu sorgen, und woanders ein paar Punkte sammeln.«

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Mir fehlen selten die Worte, aber heute ist wieder so ein Tag – ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir da abgeliefert haben. Das hatte phasenweise wenig mit Fußball zu tun. Man warnt die Mannschaft vor solchen Spielen gegen den Tabellenletzten, und dann liegt man nach gefühlt 35 Sekunden schon zurück. Da stellt sich für mich die Frage, ob wirklich alle bei der Sache waren – aus meiner Sicht war das nicht der Fall. Wir kommen zwar nach rund 20 Minuten zum Ausgleich, kassieren aber kurz darauf wieder das 1:2. Insgesamt hatte ich nicht den Eindruck, dass wir die nötige Einstellung zu diesem Spieltag mitgebracht haben. Wenn man sieht, was Siegsdorf an Laufbereitschaft und Zweikampfstärke investiert hat, dann war das deutlich mehr – und deshalb geht der Sieg für sie auch absolut in Ordnung. Glückwunsch von meiner Seite. Von uns war das insgesamt eine sehr enttäuschende Leistung. Da sollte sich jeder hinterfragen, ob er an diesem Samstag den richtigen Sport gewählt hat.«

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: Das 1:1 geht in Ordnung, weil es kein besonders chancenreiches Spiel war. In der ersten Halbzeit hatte Peterskirchen ein paar mehr Chancen, in der zweiten Halbzeit hatten wir vor allem gegen Ende so ein bisschen mehr Aktionen. Peterskirchen hatte in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts Nennenswertes mehr parat. Peterskirchen verteidigt immer ausgezeichnet. Sie haben vorne auch den einen oder anderen, der sehr gut Fußball spielen kann. Aber wir haben jetzt auch nicht schlecht gespielt, deswegen geht ein 1:1 voll in Ordnung.

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Es war ein sehr intensives, kampfbetontes Spiel. Das Unentschieden ist leistungsgerecht. Die Mannschaft hat heute alles reingeworfen, Rückschläge im Spiel gut als Team aufgefangen und sich den Punkt verdient.«