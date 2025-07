BZL Ost 🗣: Drei-Tore-Opara und Erten glänzen – Zorneding erfolgreich

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »Der erste Spieltag war super erfolgreich für uns. Wir haben 3:0 in Rosenheim gewonnen, gegen einen Aufsteiger, der das sehr gut gemacht hat und uns vor viele Probleme gestellt hat. Wir hatten einen perfekten Start, spielen außen einen frei, der in den Sechzehner eindringt und gefoult wird – klarer Elfmeter, den Moritz Ziepl eiskalt zum 1:0 verwandelt. Danach standen sie tief mit ihrer Fünferkette und haben uns das Leben schwer gemacht. Zum Glück konnten wir das mit einer schönen Kombination über rechts lösen: Markus Weth schickt per Kopfball Luciano Dimitrijevic auf die Reise, der behält den Überblick, legt quer auf Jannik Ast und der schiebt ins leere Tor ein – das war wirklich stark gemacht. Danach sind wir etwas ins Schwimmen geraten, Rosenheim wurde druckvoller und versuchte es über Standards. Nach einem Freistoß hatten sie einen Pfostenschuss, das war eine brenzlige Szene. Unser Keeper Michael Pohn musste einmal klasse parieren.

In der zweiten Halbzeit stand Rosenheim mutiger vorne und hat uns angepresst, wodurch auch für uns Lücken entstanden sind. Wir hatten noch zwei, drei gefährliche Aktionen, hätten da vielleicht etwas abgeklärter sein können. Bei dem Regenwetter ist der Ball auch mal weggerutscht, aber das sind Kleinigkeiten. Defensiv haben wir als Mannschaft sehr gut verteidigt und ich kann mich an keine große Chance mehr für Rosenheim erinnern. Am Ende machen wir dann das 3:0: Nach einem individuellen Fehler von Rosenheim steht Luis Mikusch richtig, wittert seine Chance und macht das Tor. Alles in allem sind wir sehr zufrieden, dass wir mit einem guten Auftakt in die Saison starten. Uns ist bewusst, dass die Liga hart umkämpft ist und viele Spiele eng ausgehen können. Wir hoffen, dass es so weitergeht.«

Miesbachs Hans-Werner Grünwald lobt Sean Erten: »Bester Mann auf dem Platz«