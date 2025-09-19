Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Macht der Sportbund Rosenheim es dem Tabellenzweiten Aschheim dieses Wochenende schwer? – Foto: Manfred Neueder
BZL Ost: Drama in Bruckmühl – Contento trifft für Aschheim
Der FC Aschheim versucht gegen den Sportbund Rosenheim den nächsten Heimsieg einzufahren und würde damit an die Spitze der Tabelle klettern. In Bruckmühl gibt es den Kampf um den Abstieg gegen den FC Töging. Wir berichten im Live-Ticker.