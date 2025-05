BZL Ost: Dornacher Meister-Party – Zorneding furios zum Klassenerhalt

In der Bezirksliga Ost sind im Titelrennen am 30. Spieltag alle Augen nach Bad Endorf gerichtet. Gewinnt Dornach, spielt die Mannschaft von Sebastian Wastl in der kommenden Saison erstmals in der Landesliga. Patzen die Dornen, ist das die Chance für den TSV Dorfen, der in Töging gastiert. Im Abstiegskampf stehen neben dem FCT auch Zorneding, Bad Endorf, Holzkirchen und Altenerding unter Druck, denen allen die Abstiegsrelegation droht. Die Live-Ticker zum 30. Spieltag.