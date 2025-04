BZL Ost: Dornach festigt Spitze, Dorfen patzt - Fridolfing vor Abstieg

Am 27. Spieltag der Bezirksliga Ost konnte sich Dornach mit dem Sieg in Holzkirchen eine gute Ausgangslage für die Meisterschaft legen. Verfolger Dorfen kam gegen Bad Endorf nicht über ein Unentschieden hinaus. Moosinning und Peterskirchen konnten gegen Schlusslicht Fridolfing bzw. Zorneding knappe Heimsiege einfahren, Langengeisling und Miesbach gewannen in der Fremde. Der Spieltag in der Übersicht.