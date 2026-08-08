BZL Ost: Dorfen trifft viermal – Zorneding zittert sich zum Sieg 3. Spieltag der Bezirksliga Ost von Paul Ruser · Gestern, 15:41 Uhr · 0 Leser

Dorfen führt gegen den SB. – Foto: Michael Buchholz

Und auch am Samstag rollt der Ball in der Bezirksliga Ost. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Lediglich einen Treffer bekamen die Fans in Raubling zu sehen. Der kam schließlich in der 73. Minute. Fabrice Enyange erzielte den einzigen Treffer des Nachmittags und brachte den FC Töging in Führung.

TuS Raubling – FC Töging 0:1

TuS Raubling: Sebastian Leppert, Michael Brunnhuber, Quirin Wolfrum, Franz Neumeier, Johannes Schießl, Michael Gruber, Luca Ziemba (82. Dominic Reisner) (84. Luca Ziemba), Sebastian Huber (77. Marius Pappenberger), Lorenz Jilg, Sami Wehner, Laurin Aßböck - Trainer: Hannes Jenewein

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Christian Wallisch, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Bence Pinter, Endurance Ighagbon (59. Fabrice Enyange), Bachtyar Niyazi (59. Julian Niedermeier), Onyedikachi Russell Ekeh (90. Salomon Mwamba), Mike Opara (86. Pascal Schön) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Roland Rexha (München)

Tore: 0:1 Fabrice Enyange (73.)

Der SB DJK Rosenheim erwischte in Dorfen den besseren Start und ging durch Burak Durkaya bereits nach 13 Minuten in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Gerhard Thalmaier stellte nur vier Minuten später auf 1:1. Noch vor der Pause drehte der TSV die Partie, als Markus Mittermaier in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 2:1 traf. Nach dem Seitenwechsel blieb Dorfen am Drücker. Thalmaier schnürte mit dem 3:1 seinen Doppelpack und verschaffte den Hausherren ein beruhigendes Polster. Als Clemens Blaha in der 79. Minute auf 4:1 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Der Treffer von Lukas Steidl zum 2:4 aus Rosenheimer Sicht kam zu spät, um die Partie noch einmal spannend zu machen. TSV Dorfen – SB DJK Rosenheim 4:2

TSV Dorfen: Philipp Strunk, Timo Lorant, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Markus Mittermaier (65. Pedro Flores), Gerhard Thalmaier, Alois Eberle (77. Felix Blaha), Manuel Zander (90. Julian Kreuzpaintner) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger (54. Thomas Ofenmacher), Danyal Akdağ (89. Mike Kumberger), Simon Waldschütz, Emirhan Caner, Luca Hayden (73. Luis Berkermann), Burak Durkaya (60. Dominik Mauceri), Manuel Kerschbaum, Leon Pfunt, Leonit Vokrri (58. Carlos Kurzer), Lukas Steidl - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Julian Spies (Deisenhofen)

Tore: 0:1 Burak Durkaya (13.), 1:1 Gerhard Thalmaier (17.), 2:1 Markus Mittermaier (45.+4), 3:1 Gerhard Thalmaier (50.), 4:1 Clemens Blaha (79.), 4:2 Lukas Steidl (83.)

Der TSV Zorneding erwischte gegen den TSV Ampfing einen Start nach Maß. Bereits in der fünften Minute brachte Paul Schweighardt die Gastgeber mit 1:0 in Führung und legte damit früh den Grundstein für den Heimsieg. Viel mehr sollte auf der Anzeigetafel allerdings nicht passieren. Ampfing blieb ohne eigenen Treffer und konnte den Rückstand nicht mehr wettmachen. Zorneding verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und brachte das Ergebnis über die Zeit. So blieb Schweighardts früher Treffer am Ende das goldene Tor einer insgesamt torarmen Partie. TSV Zorneding – TSV Ampfing 1:0

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer (41. Moritz Sarfert), Tobias Lentner, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Luis Leger, Paul Schweighardt (75. Matthias Schuster), Luis Mikusch, Marco Rastel, Michael Witaschek (58. Benjamin Kram) (86. Maximilian Jarosch), Tobias Savary (84. Barancan Sengül) - Trainer: Sascha Bergmann

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Valentin Pinzariu (77. Louis Stanner), Fred Tukeba (67. Jubril Oseni), Karlo Jolić (69. Noah Drews) - Trainer: Slaven Jokic

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching)

Tore: 1:0 Paul Schweighardt (5.) Spiele am Freitag

Holzkirchen konnte das Duell der Turn- und Sportverein gegen Prien am Chiemsee für sich entscheiden. Dabei netzten zunächst die Gäste in Person von Pepe Hilker (23.), Gilbert Diep hatte aber kurz darauf die passende Antwort parat (35.). Tief im zweiten Durchgang stellte Maximilian Freundl dann die Weichen auf Heimsieg (77.), sieben Minuten später machte Saif Hamad alles klar. Holzkirchen kann sich über die ersten drei Punkte der Saison und Platz neun freuen, Prien am Chiemsee steht mit nur einem Zähler auf Rang zwölf. TuS Holzkirchen – TuS Prien am Chiemsee 3:1

TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Anton Deibele, Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht, Benjamin Hautmann (46. Michael Schlicher), Frederick Heidenreich (54. Maximilian Freundl), Linus Haas (54. Saif Hamad), Stefan Hofinger (90. Tobias Gritschneder), Elias Schnier (71. Rasmus Grashof), Gilbert Francois Diep - spielender Co-Trainer: Gilbert Francois Diep

TuS Prien am Chiemsee : Davor Subotic, Lino Unterstraßer, Julian Müllinger, Rafael Eisenberger, Raphael Stanggassinger, Anton Stix, Marzuk Shaban, Louis Peters (85. Martin Graf), Nicolai Estermann, Sebastian Koller, Pepe Hilker (71. Sebastian Winkler) - Trainer: Antonio Danese

Tore: 0:1 Pepe Hilker (23.), 1:1 Gilbert Francois Diep (35.), 2:1 Maximilian Freundl (77.), 3:1 Saif Hamad (84.)

Auch der FC Langengeisling konnte trotz anfänglichem Rückstand drei Punkte bejubeln. Der Tabellenerste SV Aschau am Inn ging in der 49. Minute durch Luca Reiner in Front, zwei Minuten später schwächte sich der SV durch den Platzverweis von Daniel Steinhauer selbst. Der FC Langengeisling nutzte die Überzahl prompt, Kilian Kaiser glich zur Ein-Stunden-Marke aus. In der 68. Minute erzielte Florian Schmuckermeier den Führungs- und schließlich auch Siegtreffer für Langengeisling, mit dem sie Aschau vom Thron stoßen. SV Aschau am Inn – FC Langengeisling 1:2

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Timo Budig (83. Luciano Liqui Liqui), Lukas Huber (77. Erhan Yazici), Daniel Steinhauer, Bastian Grahovac (90. Daniel Neumeier), Jan Vetter, Felix Weber (46. Marcel Meingaßner), Luca Reiner (86. Christoph Scheitzeneder) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Maximilian Hintermaier, Paul Bucher, David Riederle, Kilian Kaiser (90. Thomas Hinterwimmer), Benedikt Kreischer, Sebastian Schubert (71. Lino Oeder), Florian Schmuckermeier, Maximilian Birnbeck (83. Benedikt Schießl), Julian Birkner - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

Tore: 1:0 Luca Reiner (49.), 1:1 Kilian Kaiser (59.), 1:2 Florian Schmuckermeier (68.)

Gelb-Rot: Daniel Steinhauer (51./SV Aschau am Inn/)

Gelb-Rot: Birol Karatepe (93./SV Aschau am Inn/) Spiele am Sonntag

Heute, 13:00 Uhr Peterskirchen Peterskirchen SV Bruckmühl SV Bruckmühl 13:00 PUSH