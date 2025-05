BZL Ost: Dorfen siegt knapp und lässt die Meisterfrage offen

Der SV Dornach will sich heute daheim gegen den SV Miesbach zum Meister krönen, doch mit dem SVM reist ein Top-Team an. Im Anschluss duellieren sich Siegsdorf und Peterskirchen, sowie Moosinning und Bad Endorf. Um 15 Uhr steht das zweite Highlight-Spiel an: Der Tabellenzweite aus Dorfen fordert den FC Langengeisling (Tabellenplatz: 3). Der 29. Spieltag der Bezirksliga Ost.