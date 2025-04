BZL Ost: Dorfen neuer Tabellenführer – Töging siegt gegen Saaldorf

Der SV Dornach patzte beim TSV Siegsdorf und gab die Tabellenführung ab. Die schnappte sich der TSV Dorfen, der das Spiel in Miesbach kurz vor Schluss drehte. Altenerding siegte im Kellerduell gegen Bad Endorf. Der FC Töging hat sich knapp gegen den SV Saaldorf durchgesetzt. Die Spiele in der Übersicht.

Der FC Langengeisling wollte beim Heimspiel gegen den TSV Peterskirchen an den Aufstiegsplätzen dranbleiben. In 90 Minuten konnte die Elf von Spielertrainer Maximilian Hintermaier ihre Chancen aber nicht in Tore ummünzen. So trennen sich Langengeisling und Peterskirchen torlos. Geisling ist nun zehn Punkte hinter Platz zwei und hat nur noch eine Minimalchance auf einen Aufstiegsrang. Peterskirchen ist Neunter.

Der FC Töging hat drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Gegner aus Saaldorf agierten über eine Stunde in Unterzahl, nachdem Kapitän Bernhard Helminger in der 29. Minute mit gelb-rot den Platz verlassen musste. Fast hätten es die verbliebenen Akteure geschafft, einen Punkt in Saaldorf zu behalten, doch Tögings Endurance Ighagbon schoss sein Team kurz vor Schluss in Führung (62.).

Vor diesem Nachmittag stand der SV Dornach an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost. Beim stark abstiegsbedrohten TSV Siegsdorf kamen aber auch die Gelb-Blauen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist von sieben Punkten zur Winterpause, inzwischen auf null geschmolzen.

Anders war es beim SV Miesbach. Dort war Dornachs ärgster Verfolger Dorfen zu Gast. Die Gäste verschliefen allerdings die Anfangsphase und kassierten durch einen Strafstoß von Top-Torjäger Josef Sontheim früh den Rückstand (17.). Es dauerte bis in die zweite Halbzeit, bis die Dorfner eine vernünftige Antwort auf den frühen Schock fanden. Alois Eberle traf nach einer Stunde zum Ausgleich. In der Folge waren die Gäste druckvoller – und belohnten sich kurz vor Schluss. Wieder war es Eberle, der für Dorfen traf und die Gästefans so zum Jubeln brachte (84.).

Durch den Dreier in Miesbach setzt sich Dorfen vorbei an Dornach an die Tabellenspitze. Beide haben 55 Punkte, aber Dorfen entschied den direkten Vergleich für sich. Im Kampf um den Aufstieg hat der TSV nun alle Trümpfe in der eigenen Hand.

SV Miesbach – TSV Dorfen 1:2

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Fernando Pindado, Michael Probst, Florian Stoib (75. Benjamin Kram) (75. Jonas Paukner), Robert Mündl, Jonas Matschiner, Fabian Bauer, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann

TSV Dorfen: Alexander Wolf, Benedikt Hönninger, Timo Lorant, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Felix Blaha (79. Daniel Mooser), Markus Mittermaier, Christopher Scott, Leon Eicher (79. Sebastian Bauer), Yavuz Tenha (68. Marvin Bräuniger), Alois Eberle (88. Michael Eder)

Tore: 1:0 Josef Sontheim (17. Handelfmeter), 1:1 Alois Eberle (60.), 1:2 Alois Eberle (84.)

Der TuS Holzkirchen wollte beim Heimspiel gegen den FC Moosinning den Vorsprung auf die Abstiegsränge vergrößern. Dabei ging es für die Hausherren gut los. Jakob Gerg brachte die Hausherren nach 20 Minuten in Führung. Auch von einer Gelb-Roten Karte für Emil Albrecht kurz vor der Pause (43.) ließ sich Holzkirchen nicht beirren. Den Deckel schraubte der TuS in der Nachspielzeit auf die Partie. Ein Eigentor von Paul Reiser (90+3.) besiegelte den Heimsieg erst in der Nachspielzeit. TuS Holzkirchen – FC Moosinning 2:0

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer (54. Alexander Zetterer), Lukas Krepek, Julian Dolenga, Christopher Korkor, Jakob Gerg, Emil Albrecht, Michael Schlicher, Bastian Feldbrach (70. Alpay Özgül), Maximilian Freundl, Tim Feldbrach

FC Moosinning: Paul Reiser, Bastian Lanzinger (46. Felix Meier), Florian Jakob, Johannes Bauer (46. Liam Fitzpatrick), Stefan Haas, Ante Basic, Mateus Hones (58. Fabian Ulitzka), Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (82. Stephan Mayer), Maximilian Lechner, David Kamm (46. Christian Häusler)

Tore: 1:0 Jakob Gerg (20.), 2:0 Paul Reiser (90.+3 Eigentor)

Gelb-Rot: Emil Albrecht (43./TuS Holzkirchen/)

Besondere Vorkommnisse: Christopher Korkor (TuS Holzkirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (60.).

Eine echte Überraschung gelang dem TSV Fridolfing. Das Schlusslicht schlug beim engagierten Heimauftritt Landesliga-Absteiger Ampfing und sammelt so weiter Punkte, und hält das Wunder Klassenerhalt für möglich. Beim vierten Saisonsieg legte Levi Hufnagel nach einer knappen halben Stunde vor (26.). Diese Führung hielt bis in die 83. Minute, als Bastian Grahovac für die Gäste ausglich. Davon ließen sich die Hausherren allerdings nicht beirren. In der 90. Minute war Maximilian Menghin zur Stelle und markierte den Siegtreffer für Fridolfing. So vermiest das Tabellen-Schlusslicht den Ampfinger wohl endgültig die Chancen auf einen Aufstieg in die Landesliga.

TSV Fridolfing – TSV Ampfing 2:1

TSV Fridolfing: Anthony Morrison, Tobias Wolferstetter, Christian Fuchs, Raphael Stettmeier, Leon Krautenbacher (65. Maximilian Menghin), Dominik Oswald, Philipp Götzinger, Dominik Kühnhauser, David Prams, Kilian Maxlmoser, Levi Hufnagl (76. Florian Hainz)

TSV Ampfing: Domen Bozjak (46. Moritz Löffl), Andreas Bobenstetter, Kevin Kuffel, Christian Wallisch, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Jannis Hertl, Yousef Ali, Sercan Karaismail, Ruslan Klimov, Erhan Yazici

Tore: 1:0 Levi Hufnagl (26.), 1:1 Bastian Grahovac (83.), 2:1 Maximilian Menghin (90.)

Abstiegskampf pur war am Samstagnachmittag in Bad Endorf angesagt. Die Hausherren empfingen die SpVgg Altenerding zum Aufsteigerduell. Kurz vor der Pause legte Bad Endorf vor. Jakob Trebesius war zur Stelle und brachte die Hausherren in Führung (44.). Diese hielt bis in die 72. Minute, als der Altenerdinger Leart Bilalli ausglich. Die Gäste wollten unbedingt den Sieg und belohnten sich in der 84. Minute: Deniz Sari war im Strafraum dann zur Stelle und markierte den umjubelten Siegtreffer für die Veilchen. So rücken die Gäste bis auf einen Punkt an Bad Endorf heran. TSV Bad Endorf – SpVgg Altenerding 1:2

TSV Bad Endorf: Tobias Pappenberger, Yannick Kaiser, Alexander Brandl (90. Lukas Summerer), Kilian Riepertinger (71. Max Labermaier), Sebastian Brandl (55. Lorik Vokrri), Anel Salibasic, Christoph Ganserer, Lucas Knauer, Almedin Saburovic, Christian Heinl (71. Marco Ass), Jakob Trebesius (66. Leonit Vokrri)

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Samuel Kronthaler, Sebastian Gruber (16. Nessim Mahsas) (64. Jannik Obermaier), Thomas Bachmaier, Juan Diego Gomez Moreno (83. Daniel Wiskitenski), Deniz Sari, Leart Bilalli, Marc Winkelmann (83. Ajdin Nienhaus), Florian Wagner

Tore: 1:0 Jakob Trebesius (44.), 1:1 Leart Bilalli (72.), 1:2 Deniz Sari (84.)