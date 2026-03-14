BZL Ost: Dorfen bleibt dran - Waldperlach mit wichtigem Dreier

Der VfB Forstinning bleibt weiter an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost. Gegen Abstiegskandidat Töging feierte der VfB einen souveränen 2:0-Heimerfolg.

Der Tabellenführer startete perfekt ins Spiel. Nico Weismor brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung (7.). Der FC Töging hielt lange dagegen, musste dann aber den zweiten Treffer hinnehmen. Eren Emirgan erzielte kurz nach Wiederanpfiff den Treffer zum 2:0 (51.)

VfB Forstinning – FC Töging 2:0

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leon Dimitric (88. Anes Sefidanoski), Leo Gabelunke, Ante Basic (84. Emir Yildirim), Ajlan Arifovic, Mike Opara (67. Dzemo Sefidanoski), Daniele Ciarlesi (50. Din Sabotic), Eren Emirgan (90. Emirhan Keklikci) - Trainer: Gerhard Lösch

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber (61. Endurance Ighagbon), Pascal Kpohomouh, Jonah Ramstetter, Johannes Grösslinger (85. Aristote Biali), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Ruben Kroiss (85. Alexander Huber), Erich Kirchgessner, Ruslan Klimov (61. Julian Niedermeier), Arlind Fejzulahi (61. Julian Scherer) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Sonja Bachhuber (Karlskron) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Nico Weismor (7.), 2:0 Eren Emirgan (51.)