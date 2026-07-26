BZL Ost: Bruckmühl schlägt Raubling, Langengeisling siegt

Der TSV Zorneding unterliegt am ersten Spieltag knapp dem FC Langengeisling. – Foto: Roland Schäfer

Zum Abschluss des Auftaktspieltags der Bezirksliga stehen zwei Partien an. Der TSV Zorneding empfängt den FC Langengeisling, der SV Bruckmühl tritt gegen den TuS Raubling an. Alle Spiele am ersten Spieltag der Bezirksliga Ost in der Übersicht.

Der FC Langengeisling setzt sich gegen den TSV Zorneding durch und freut sich über drei Punkte zum Start in die neue Spielzeit. In der 16. Minute brachte Marco Rastel Zorneding zunächst in Führung, Langengeisling konnte die Partie jedoch durch einen Doppelpack von Lenny Gremm noch vor der Pause drehen (31. und 36.). Von dem Rückstand konnten sich die Gastgeber dann nicht mehr erholen, Langengeisling brachte den Vorsprung über die Zeit.



TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer (79. Moritz Sarfert), Tobias Lentner, Sebastian Lang, Matthias Schuster (46. Lorenz Leger), Paul Schweighardt (79. Benjamin Kram), Luis Mikusch, Maximilian Hotz (46. Daniel Winzer), Marco Rastel, Jannik Ast, Tobias Savary (71. Luis Leger)

FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Maximilian Hintermaier (78. Samuel Ofori), David Riederle (61. Elias Mehringer), Paul Bucher, Kilian Kaiser, Philipp Maiberger, Valentin Bachmeier (84. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert (84. Karim Howlader), Florian Schmuckermeier, Lenny Gremm

Tore: 1:0 Marco Rastel (16.), 1:1 Lenny Gremm (31.), 1:2 Lenny Gremm (36.)

Rot: Jannik Ast (66./TSV Zorneding/)

Gelb-Rot: Maximilian Maier (89./FC Langengeisling/)

Heute, 17:00 Uhr TuS Raubling Raubling SV Bruckmühl SV Bruckmühl 0 4 Abpfiff + Video Der SV Bruckmühl fährt einen souveränen Sieg gegen den TuS Raubling ein. In der ersten Hälfte brachten Johannes Brendle (22.) und Felix Mark (35.) auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang netzten auch noch Yanik Molitor (67.), Felix Mark stellte in der 73. Minute dann den 4:0-Endstand her. TuS Raubling – SV Bruckmühl 0:4

TuS Raubling: Maximilian Wunderlich, Sebastian Pichler, Michael Brunnhuber, Franz Neumeier, Michael Gruber (46. Quirin Wolfrum), Dominic Reisner, Luca Ziemba (67. Fabian Jäger), Sebastian Huber (46. Sami Wehner), Lorenz Jilg, Bastian Unsin (75. Adam Schneider), Laurin Aßböck (67. Julian Ziemba)

SV Bruckmühl: Hans-Peter Brandstetter, Marlon Radzynski, Michael Kraxenberger, Leo Pritzl, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Manuel Künzler (75. Niklas Macek), Niko Hable (90. Arash Zouri), Veysel Kilic, Felix Mark (87. Samba Jawara), Johannes Brendle (68. Patrick Gigla)

Tore: 0:1 Johannes Brendle (22. Foulelfmeter), 0:2 Felix Mark (35.), 0:3 Yanik Molitor (67.), 0:4 Felix Mark (73.) Spiele am Samstag TSV Zorneding – FC Langengeisling 1:2TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer (79. Moritz Sarfert), Tobias Lentner, Sebastian Lang, Matthias Schuster (46. Lorenz Leger), Paul Schweighardt (79. Benjamin Kram), Luis Mikusch, Maximilian Hotz (46. Daniel Winzer), Marco Rastel, Jannik Ast, Tobias Savary (71. Luis Leger)FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Maximilian Hintermaier (78. Samuel Ofori), David Riederle (61. Elias Mehringer), Paul Bucher, Kilian Kaiser, Philipp Maiberger, Valentin Bachmeier (84. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert (84. Karim Howlader), Florian Schmuckermeier, Lenny GremmTore: 1:0 Marco Rastel (16.), 1:1 Lenny Gremm (31.), 1:2 Lenny Gremm (36.)Rot: Jannik Ast (66./TSV Zorneding/)Gelb-Rot: Maximilian Maier (89./FC Langengeisling/)

Lange hielten die Gastgeber die Partie offen, ehe der FC Töging nach dem Seitenwechsel den entscheidenden Treffer setzte. Bis zur Pause waren weder der SV Miesbach noch die Gäste erfolgreich, sodass es torlos in die Kabinen ging. Auch danach blieb die Begegnung zunächst ausgeglichen, ehe Julian Scherer in der 57. Minute den Bann brach. Sein Treffer brachte Töging mit 1:0 in Führung und verschaffte den Gästen die bessere Ausgangslage. Miesbach suchte in der Folge den Weg zurück ins Spiel, doch ein Torerfolg blieb den Hausherren verwehrt. Stattdessen legte der FC Töging in der Schlussphase nach. Mike Opara traf in der 82. Minute zum 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass die Gäste einen letztlich ungefährdeten Auswärtserfolg mitnehmen konnten. Für den SV Miesbach blieb dagegen trotz einer lange offenen Partie nichts Zählbares zurück. SV Miesbach – FC Töging 0:2

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Bene Gerr (74. Jonas Paukner), Sebastian Ebeling (90. Florian Külbs), Tobias Veit (83. Tamino Paca), Robert Mündl (74. Michael Probst), Fabian Bauer, Enrique Pindado (49. Noah Gumberger), Jakob Hinterseher, Ricardo Pindado - Trainer: Hans-Werner Grünwald

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Christian Wallisch, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Arlind Fejzulahi, Bence Pinter, Endurance Ighagbon, Onyedikachi Russell Ekeh, Mike Opara - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang)

Tore: 0:1 Julian Scherer (57.), 0:2 Mike Opara (82.)

Gerhard Thalmaier drückte der Partie zwischen dem TuS Holzkirchen und dem TSV Dorfen seinen Stempel auf. Nach gut einer halben Stunde brachte der Spielertrainer die Gäste mit 1:0 in Führung und legte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach. Bereits kurz vor der Pause hatte Holzkirchen einen Rückschlag hinnehmen müssen, als Emil Mitterer mit Rot vom Platz musste. Doch auch Dorfen beendete die Begegnung nicht in voller Besetzung, denn Felix Blaha sah in der 59. Minute ebenfalls die Rote Karte. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gab sich Holzkirchen nicht geschlagen. Maximilian Freundl verkürzte in der 68. Minute auf 1:2 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Die Vorentscheidung schien dann in der 85. Minute gefallen zu sein, als Thalmaier per Foulelfmeter seinen Dreierpack perfekt machte. Doch Holzkirchen meldete sich noch einmal zurück und verkürzte drei Minuten später ebenfalls vom Elfmeterpunkt auf 2:3. Mehr gelang den Hausherren jedoch nicht mehr, sodass Dorfen einen knappen Auswärtssieg mitnehmen konnte. TuS Holzkirchen – TSV Dorfen 2:3

TuS Holzkirchen: Maximilian Schömig, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Emil Mitterer, Leonard Faluyi, Emil Albrecht (67. Drilon Shukaj), Bastian Feldbrach, Bastian Eckl, Stefan Hofinger (60. Frederick Heidenreich), Elias Schnier, Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

TSV Dorfen: Philipp Strunk, Felix Blaha, Timo Lorant, Christopher Scott, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Julian Kreuzpaintner (75. Emirhan Pala), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (67. Markus Mittermaier), Clemens Blaha - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg)

Tore: 0:1 Gerhard Thalmaier (31.), 0:2 Gerhard Thalmaier (59.), 1:2 Maximilian Freundl (68.), 1:3 Gerhard Thalmaier (85. Foulelfmeter), 2:3 (88. Foulelfmeter)

Rot: Emil Mitterer (45./TuS Holzkirchen/)

Rot: Felix Blaha (59./TSV Dorfen/)

Der SV Aschau am Inn hat das Duell gegen den SV Reichertsheim früh in seine Richtung gelenkt. Mann der Anfangsphase war Felix Weber, der bereits nach vier Minuten den ersten Treffer erzielte und nur zehn Minuten später nachlegte. Mit seinem Doppelpack verschaffte er den Gastgebern schon früh ein komfortables Polster. Reichertsheim lag damit bereits nach einer Viertelstunde mit zwei Toren zurück. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Aschau tonangebend. Luca Reiner erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 und ließ die Führung weiter anwachsen. Die Gäste fanden über die gesamte Spielzeit keinen Weg zurück in die Partie. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Luciano Liqui Liqui in der 90. Minute mit dem vierten Treffer des Tages. So stand am Ende ein deutlicher 4:0-Erfolg für den SV Aschau am Inn, der von Beginn an die besseren Karten hatte. SV Aschau am Inn – SV Reichertsheim 4:0

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (90. Lukas Hauser), Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis (69. Luciano Liqui Liqui), Thomas Deißenböck (69. Erhan Yazici), Timo Budig (90. Jonas Salzeder), Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Jan Vetter, Felix Weber, Luca Reiner (85. Daniel Neumeier) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

SV Reichertsheim: Elias Wagenspöck, Alex Baumgartner, Thomas Schaberl, Josef Holzhammer, Severin Hubl, Michael Weikl (55. Benjamin Anzenberger), Dominik Geigenscheder (90. Simon Stettner), Lorenz Thalmaier, Marvin Bräuniger, Ulrich Hubl, Johannes Mayer (85. Michael Hangl) (89. Michael Hangl) - Trainer: Manuel Neubauer

Schiedsrichter: Maximilian Seemüller

Tore: 1:0 Felix Weber (4.), 2:0 Felix Weber (14.), 3:0 Luca Reiner (51.), 4:0 Luciano Liqui Liqui (90.)

Peterskirchen erwischte den besseren Start in die Partie gegen den TuS Prien am Chiemsee. Bereits nach zehn Minuten brachte Alexander Thusbaß die Gastgeber mit 1:0 in Führung und sorgte für einen frühen Torjubel. Mit diesem knappen Vorsprung ging Peterskirchen in die Halbzeitpause, während Prien weiter auf die passende Gelegenheit zum Ausgleich wartete. Diese sollte in der Schlussphase kommen. Valon Avdullahi, der bereits in der ersten Hälfte eingewechselt worden war, traf in der 78. Minute zum 1:1 und stellte die Begegnung wieder auf Anfang. Weitere Tore fielen bis zum Abpfiff nicht mehr. So mussten sich Peterskirchen und der TuS Prien am Chiemsee nach einem späten Ausgleich mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Peterskirchen – TuS Prien am Chiemsee 1:1

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser, Daniel Ortner, Kilian Spiel, Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß (73. Jonas Huber), Simon Göbl (85. Manuel Reichgruber), Alexander Rohde (46. Lukas Gulden), Georg Hütter, Leon Winkler (85. Bastian Gmaindl) - Trainer: Daniel Winklmaier

TuS Prien am Chiemsee : Davor Subotic, Julian Müllinger, Linus Sommer (46. Marvin Jung), Haris Ceman (39. Valon Avdullahi), Rafael Eisenberger, Florian Scholz, Raphael Stanggassinger, Anton Stix (87. Stefan Jirka), Marzuk Shaban, Louis Peters, Sebastian Koller

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim)

Tore: 1:0 Alexander Thusbaß (10.), 1:1 Valon Avdullahi (78.)

Spiel am Freitag