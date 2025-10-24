BZL Ost: Bruckmühl jubelt - Miesbach stoppt Saaldorf

Der SV Bruckmühl hat das Keller-Duell für sich entschieden. Zuhause empfing man den Tabellenletzten TSV Siegsdorf. Für beide Mannschaften ging es um wichtige Punkte, am Ende jubelten die Gastgeber über den Dreier.

Das Tor des Spiels erzielte Lukas Steidl in der 78. Spielminute. Der TSV Siegsdorf fand darauf keine Antwort mehr. Bruckmühl hat nun 16 Zähler auf dem Punktekonto, Siegsdorf weiterhin acht.

SV Bruckmühl – TSV Siegsdorf 1:0

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Gerhard Stannek, Tobias Bloier, Kilian Mayer (63. Manuel Künzler), Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst

TSV Siegsdorf: Fabian König, Paul Glassl (84. Simon Maier), Fabian Furch (78. Elias Mayer), Florian Zaunick, Benedikt Gartner, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (82. Felix Brandner), Maximilian Reiter, Liam Grill, Samuel Anthuber (68. Florian Aigner), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lukas Steidl (78.)