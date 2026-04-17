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BZL Ost: Aschheim verliert im Topspiel – SVB gewinnt das Derby
26. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Luca Hayden · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Aschheim trifft im Topspiel der Bezirksliga Ost auf Holzkirchen. – Foto: Sven Leifer
Am Freitagabend kommt es in der Bezirksliga Ost zu einem Kracher: Aschheim empfängt den TuS Holzkirchen. Außerdem kommt es zum Derby zwischen dem SV Bruckmühl und dem SV Miesbach – es geht um wichtige Zähler im Abstiegskampf.