 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der Tabellenführer VfB Forstinning will mit einem SIeg den Abstand auf Verfolger Aschheim vergrößern.
Der Tabellenführer VfB Forstinning will mit einem SIeg den Abstand auf Verfolger Aschheim vergrößern. – Foto: Marc Marasescu/Fupa

BZL Ost: Aschheim und Forstinning schenken sich keine Punkte

14. Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Ost

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Ost
Forstinning
SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

Die Bezirksliga Ost startete am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel. Der Spitzenreiter VfB Forstinning fuhr zum Tabellenzweiten FC Aschheim. Ein später Aschheimer Ausgleichstreffer sorgt für ein weiterhin spannendes Titelrennen.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
2
2
Abpfiff
+Video

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
15:00

Spiel am Sonntag:

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00
Spieltext SV Saaldorf - FC Töging

Aufrufe: 017.10.2025, 16:30 Uhr
Benedict SchweigerAutor