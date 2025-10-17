Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Tabellenführer VfB Forstinning will mit einem SIeg den Abstand auf Verfolger Aschheim vergrößern. – Foto: Marc Marasescu/Fupa
BZL Ost: Aschheim und Forstinning schenken sich keine Punkte
Die Bezirksliga Ost startete am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel. Der Spitzenreiter VfB Forstinning fuhr zum Tabellenzweiten FC Aschheim. Ein später Aschheimer Ausgleichstreffer sorgt für ein weiterhin spannendes Titelrennen.