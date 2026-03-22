BZL Ost: Aschheim siegt in Saaldorf - Ampfing bezwingt Waldperlach

Spiele am Sonntag

Spiele am Samstag

Der TSV Siegsdorf konnte sich an diesem Nachmittag mit drei gewonnen Punkten von dem letzten Tabellenplatz etwas absetzen. Zu Gast war der SB DJK Rosenheim. Furch war es, der die Führung für den TSV in der 24. Minute einleiten konnte. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Reiter dann auf 2:0. In der zweiten Spielhälfte war dann der Rosenheimer Ofenmacher zur Stelle und traf zum ersten Tor für die Gäste. Die TSV ließ sich den Sieg an diesem Spieltag allerdings nicht nehmen und so setzte Aigner mit dem Schlusspfiff noch den finalen Spielstand von 3:1 fest. TSV Siegsdorf – SB DJK Rosenheim 3:1

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (73. Paul Wittmann), Paul Glassl, Fabian Furch, Felix Brandner (91. Sebastian Reiter), Florian Zaunick (83. Markus Humhauser), Elias Mayer, Maximilian Huber, Maximilian Reiter (93. Simon Maier), Florian Aigner, Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger (88. Silvio Havic), Thomas Ofenmacher, Mike Kumberger (46. Carlos Kurzer), Miftar Tara (46. Felix Heimes), Danyal Akdağ, Luis Jovanovic, Omer Jahic, Luca Hayden (81. Bohdan Merkulov), Sanel Sehric, Leonit Vokrri (71. Chima Ihenacho) - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Thomas Feldhofer (Bockhorn ) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Adrian Furch (24.), 2:0 Maximilian Reiter (45.), 2:1 Thomas Ofenmacher (69.), 3:1 Florian Aigner (90.)

Das Duell aus dem Tabellenkeller richtete an diesem Nachmittag der FC Töging aus und empfing den TSV Zorneding. Die Gastgeber setzten sich nach 20 gespielten Minuten zur Führung durch Ighagbon ab. Ein Anschlusstreffer gelang den Gästen im Verlauf der Partie nicht - stattdessen legte der FC mit Uzun in der 88. Minute noch einen obendrauf. Mit dem Schlusspfiff traf Niyazi dann zum 3:0 für Töging. FC Töging – TSV Zorneding 3:0

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Julian Scherer (69. Johannes Grösslinger), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Ruben Kroiss (60. Alexander Huber) (90. Julian Niedermeier), Arlind Fejzulahi (75. Berat Uzun), Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner (85. Bachtyar Niyazi) - Trainer: Robert Berg

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Yazar Taskin (7. Julian Ullrich) (85. Benjamin Kram), Daniel Winzer, Moritz Ziepl, Paul Freihaut, Luis Mikusch (66. Jannik Ast), Marco Rastel, Michael Witaschek (55. Lorenz Leger), Tobias Savary (75. Maximilian Hotz) - Trainer: Sascha Bergmann

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Endurance Ighagbon (22.), 2:0 Berat Uzun (88.), 3:0 Bachtyar Niyazi (90.)

Tabellenführer Forstinning schaffte es an diesem Spieltag das Spiel zu drehen und im Endeffekt mit drei Punkten im Gepäck abzureisen. Der VfB war zu Gast beim SV Miesbach. Innerhalb von knapp 15 gespielten Minuten gelang es den Gastgebern mit zwei erzielten Toren durch Haas und Pindado vorzulegen. Der VfB trotzte nur eine Minute später mit einem Tor von Gabelunke. Dieser schnürte dann kurze Zeit später mit dem Ausgleichstreffer sein Doppelpack. In der zweiten Hälfte dauerte es eine Weile bis dieses Spiel entschieden war. Schlussendlich war wieder Gabelunke zur Stelle, der den Siegestreffer für Forstinning schoss. Der VfB befindet sich nach dieser Partie weiterhin an der Tabellenspitze, während Miesbach Platz 5 belegt. SV Miesbach – VfB Forstinning 2:3

SV Miesbach: Michael Wiesboeck (51. Niklas Kottmair), Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner, Michael Probst, Benedikt Gerr, Robert Mündl (84. Gian Luca Morena), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (84. Noah Gumberger), Florian Haas, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Victor Bezerra do Nascimento, Leon Dimitric, Leo Gabelunke (89. Aleksandar Aco Novakovic), Dzemo Sefidanoski (80. Emir Yildirim), Ante Basic (92. Niklas Reitner), Ajlan Arifovic, Daniele Ciarlesi (96. Emirhan Keklikci), Eren Emirgan (77. Mike Opara) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Florian Haas (13.), 2:0 Ricardo Pindado (17.), 2:1 Leo Gabelunke (18.), 2:2 Leo Gabelunke (32.), 2:3 Leo Gabelunke (63.)

Rot: Aleksandar Aco Novakovic (98./VfB Forstinning/)