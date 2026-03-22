BZL Ost: Aschheim siegt in Saaldorf - Ampfing bezwingt Waldperlach

Am Sonntag gastiert der Zweite Aschheim in Saaldorf, Ampfing empfängt Waldperlach. Der Spieltag in der Übersicht.
Der TSV Siegsdorf konnte sich an diesem Nachmittag mit drei gewonnen Punkten von dem letzten Tabellenplatz etwas absetzen. Zu Gast war der SB DJK Rosenheim. Furch war es, der die Führung für den TSV in der 24. Minute einleiten konnte. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Reiter dann auf 2:0. In der zweiten Spielhälfte war dann der Rosenheimer Ofenmacher zur Stelle und traf zum ersten Tor für die Gäste. Die TSV ließ sich den Sieg an diesem Spieltag allerdings nicht nehmen und so setzte Aigner mit dem Schlusspfiff noch den finalen Spielstand von 3:1 fest.
TSV Siegsdorf – SB DJK Rosenheim 3:1
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (73. Paul Wittmann), Paul Glassl, Fabian Furch, Felix Brandner (91. Sebastian Reiter), Florian Zaunick (83. Markus Humhauser), Elias Mayer, Maximilian Huber, Maximilian Reiter (93. Simon Maier), Florian Aigner, Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen
SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger (88. Silvio Havic), Thomas Ofenmacher, Mike Kumberger (46. Carlos Kurzer), Miftar Tara (46. Felix Heimes), Danyal Akdağ, Luis Jovanovic, Omer Jahic, Luca Hayden (81. Bohdan Merkulov), Sanel Sehric, Leonit Vokrri (71. Chima Ihenacho) - Trainer: Patrick Zimpfer
Schiedsrichter: Thomas Feldhofer (Bockhorn ) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Adrian Furch (24.), 2:0 Maximilian Reiter (45.), 2:1 Thomas Ofenmacher (69.), 3:1 Florian Aigner (90.)
Das Duell aus dem Tabellenkeller richtete an diesem Nachmittag der FC Töging aus und empfing den TSV Zorneding. Die Gastgeber setzten sich nach 20 gespielten Minuten zur Führung durch Ighagbon ab. Ein Anschlusstreffer gelang den Gästen im Verlauf der Partie nicht - stattdessen legte der FC mit Uzun in der 88. Minute noch einen obendrauf. Mit dem Schlusspfiff traf Niyazi dann zum 3:0 für Töging.
FC Töging – TSV Zorneding 3:0
FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Julian Scherer (69. Johannes Grösslinger), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Ruben Kroiss (60. Alexander Huber) (90. Julian Niedermeier), Arlind Fejzulahi (75. Berat Uzun), Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner (85. Bachtyar Niyazi) - Trainer: Robert Berg
TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Yazar Taskin (7. Julian Ullrich) (85. Benjamin Kram), Daniel Winzer, Moritz Ziepl, Paul Freihaut, Luis Mikusch (66. Jannik Ast), Marco Rastel, Michael Witaschek (55. Lorenz Leger), Tobias Savary (75. Maximilian Hotz) - Trainer: Sascha Bergmann
Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Endurance Ighagbon (22.), 2:0 Berat Uzun (88.), 3:0 Bachtyar Niyazi (90.)
Tabellenführer Forstinning schaffte es an diesem Spieltag das Spiel zu drehen und im Endeffekt mit drei Punkten im Gepäck abzureisen. Der VfB war zu Gast beim SV Miesbach. Innerhalb von knapp 15 gespielten Minuten gelang es den Gastgebern mit zwei erzielten Toren durch Haas und Pindado vorzulegen. Der VfB trotzte nur eine Minute später mit einem Tor von Gabelunke. Dieser schnürte dann kurze Zeit später mit dem Ausgleichstreffer sein Doppelpack. In der zweiten Hälfte dauerte es eine Weile bis dieses Spiel entschieden war. Schlussendlich war wieder Gabelunke zur Stelle, der den Siegestreffer für Forstinning schoss. Der VfB befindet sich nach dieser Partie weiterhin an der Tabellenspitze, während Miesbach Platz 5 belegt.
SV Miesbach – VfB Forstinning 2:3
SV Miesbach: Michael Wiesboeck (51. Niklas Kottmair), Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner, Michael Probst, Benedikt Gerr, Robert Mündl (84. Gian Luca Morena), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (84. Noah Gumberger), Florian Haas, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Victor Bezerra do Nascimento, Leon Dimitric, Leo Gabelunke (89. Aleksandar Aco Novakovic), Dzemo Sefidanoski (80. Emir Yildirim), Ante Basic (92. Niklas Reitner), Ajlan Arifovic, Daniele Ciarlesi (96. Emirhan Keklikci), Eren Emirgan (77. Mike Opara) - Trainer: Gerhard Lösch
Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Florian Haas (13.), 2:0 Ricardo Pindado (17.), 2:1 Leo Gabelunke (18.), 2:2 Leo Gabelunke (32.), 2:3 Leo Gabelunke (63.)
Rot: Aleksandar Aco Novakovic (98./VfB Forstinning/)
Gleich sieben Tore konnten die 150 Zuschauer an diesem Nachmittag in Peterskirchen beobachten. Zu Gast war der TSV Dorfen. Den Anfang machte Heilmeier in der 16. Minute mit dem Führungstreffer für die Gäste. Knapp fünf Minuten später war Hütter direkt mit dem Ausgleich zur Stelle. Das ließen sich die Gastgeber nicht gefallen und so läutete Thusbaß kurze Zeit später erneut die Führung für Peterskirchen ein. Spiel legte kurz vor der Halbzeit noch einen Treffer obendrauf. Auch in der zweiten Hälfte der Partie war Peterskirchen dann kaum mehr zu stoppen. In der 81. Minute traf Schauber zum 4:1 und Rohde schloss sich knapp fünf Minuten später an. Nach einem Elfmeter gelang dem TSV Dorfen dann zum Spielende der Anschlusstreffer zum 5:2.
Peterskirchen steht damit auf Platz sechs der Tabelle, während Dorfen Platz drei belegt.
Peterskirchen – TSV Dorfen 5:2
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller, Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser, Benedikt Randlinger (70. Thomas Maier), Kilian Spiel (88. Lukas Gulden), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß (81. Alexander Rohde), Simon Göbl (88. Marcel Mittelbach), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier
TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha (85. Clemens Blaha), Timo Lorant, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (69. Marvin Bräuniger), Gerhard Thalmaier (85. Christopher Scott), Leon Eicher (69. Michael Friemer), Alois Eberle - Trainer: Andreas Hartl
Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alexander Heilmeier (16.), 1:1 Georg Hütter (21.), 2:1 Alexander Thusbaß (34.), 3:1 Kilian Spiel (44.), 4:1 Marcel Schauberger (81.), 5:1 Alexander Rohde (88.), 5:2 Alois Eberle (90. Foulelfmeter)
Gleich zwei Rote Karten gab es in der Partie beim SV Aschau am Inn. Die Mannschaft spielte an diesem Nachmittag gegen den TuS Holzkirchen. Nach weniger als zehn gespielten Minuten traf Bebber zur Führung für die Gäste. In der 24. Minute war dann allerdings Scheitzeneder vom SV zur Stelle und trotzte mit dem Ausgleichstreffer. In der 75. Spielminute mussten die Holzkirchner dann gleich zwei Rote Karten für Krepek und Özgül verkraften. In Unterzahl konnten sie die Gastgeber nicht aufhalten und so kam es in der 90. Minute dann zum Führungstreffer für den SV durch Deißenböck.
SV Aschau am Inn – TuS Holzkirchen 2:1
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Stefan Oberbauer (86. Daniel Steinhauer), Luciano Liqui Liqui, Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Lukas Huber (74. Marcel Meingaßner), Yves Koreck (72. Johannes Baptist Asanger), Bastian Grahovac (75. Daniel Neumeier), Jan Vetter (97. Maximilian Wintersteiger), Christoph Scheitzeneder - Spielertrainer: Thomas Deißenböck
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Anton Deibele (72. Michael Schlicher), Emil Albrecht (63. Fabio Sabbagh), Bastian Feldbrach (22. Maximilian Avril), Maximilian Freundl, Tobias Bebber (67. Alpay Özgül), Elias Schnier (67. Stefan Hofinger), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: David Feistauer - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tobias Bebber (8.), 1:1 Christoph Scheitzeneder (24.), 2:1 Thomas Deißenböck (90.)
Rot: Lukas Krepek (75./TuS Holzkirchen/)
Rot: Alpay Özgül (77./TuS Holzkirchen/)
Der SV Bruckmühl entscheidet das Kellerduell gegen den TSV Ebersberg für sich und feiert den Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Mann des Tages wurde beim 5:2-Erfolg Viererpacker Maximilian Gürtler. Gürtler war es auch, der den SVB nach rund 30 Minuten in Führung brachte (28.). Ebersberg fand die passende Antwort und drehte die Partie. Thomas Grunwald erzielte den Ausgleich (33.) und noch vor der Pause brachte Maximilian Volk den TSV sogar in Führung (44.).
In der zweiten Halbzeit drehte Gürtler auf. Erst glich der Torjäger für den SVB aus (57.), kurze Zeit später brachte Lukas Steidl die Gastgeber in Führung (60.). Gürtler ließ zwei weitere Tore folgen (66., 71.) und schoss den SV Bruckmühl zu wichtigen Punkten im Tabellenkeller.
SV Bruckmühl – TSV Ebersberg 5:2
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger (90. Markus Pergelt), Philipp Keller, Patrick Kunze (90. Niklas Macek), Johannes Wagener, Marlon Radzynski, Luca Piga, Michele Cosentino (76. Kilian Mayer), Lukas Steidl (80. Lukas Helldobler), Maximilian Gürtler (82. Manuel Künzler) - Trainer: Mike Probst
TSV Ebersberg: Josip Livancic, Timo Schaller, Adi Hasancic (78. Aldin Rushiti), Maximilian Volk, Stefan Niedermaier (85. Dominik Pries), Thomas Grunwald (46. Moritz Eglseder), Florian Obermair, Felix Hoppe, Severin Niedermaier (56. Eren Kesgin), Benedikt Schmidmaier, Yannik Sabatier (85. Andreas Linner) - Trainer: Michael Hieber
Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Maximilian Gürtler (28.), 1:1 Thomas Grunwald (33.), 1:2 Maximilian Volk (44.), 2:2 Maximilian Gürtler (57.), 3:2 Lukas Steidl (60.), 4:2 Maximilian Gürtler (66.), 5:2 Maximilian Gürtler (71.)
Gelb-Rot: Luca Piga (74./SV Bruckmühl/)