BZL Ost: Aschheim schlägt Landesliga-Absteiger - Zorneding verliert

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Ost steht an. Der TSV Ampfing empfängt zum Auftakt den TSV Zorneding. Der TSV Peterskirchen hat den SV Waldperlach zu Gast. Der FC Aschheim bekommt es mit Absteiger SV Bruckmühl zutun.

Spiele am Freitag:

Der TSV Zorneding hat beim Spitzenteam TSV Ampfing den zweiten Saisonsieg verpasst. Dabei durften die Gäste zunächst sogar hoffen. Maximilian Hotz sorgte nach nicht einmal zwei Minuten für einen Zornedinger Blitzstart. Doch binnen weniger Minuten drehte das Topteam die Partie. Zunächst glich Oguzhan Kök per Kopf aus, dann drehte Alexander Spitzer, Neuzugang aus der Regionalliga, die Partie. Die endgültige Entscheidung fiel dann erst Sekunden vor dem Ende. Der eingewechselte Erhan Yazici machte den dritten Treffer für die Hausherren. TSV Ampfing – TSV Zorneding 3:1

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Thomas Weichselgartner, Oguzhan Kök (71. Kevin Kuffel), Lukas Brandl (61. Erhan Yazici), Julian Rabenseifner (90. Ruben Kroiss) - Trainer: Björn Hertl

TSV Zorneding: Michael Pohn, Tobias Lentner, Julian Ullrich (86. Nick Šibila), Yazar Taskin, Daniel Winzer, Nikolas Schwirtz, Luis Mikusch (76. Barancan Sengül), Maximilian Hotz, Kevin Pino Tellez (84. Paul Freihaut), Michael Witaschek (66. Markus Weth), Jannik Ast (46. Matthias Schuster) - Trainer: Sascha Bergmann

Tore: 0:1 Maximilian Hotz (2.), 1:1 Oguzhan Kök (10.), 2:1 Alexander Spitzer (18.), 3:1 Erhan Yazici (90.+4)

Der TSV Peterskirchen bleibt weiter punktlos. Auch im dritten Spiel ging das Team aus dem Raum Traunstein leer aus. Der SV Waldperlach dagegen dockt oben an. Bereits in der Anfangsphase brachte Patrick Röhl den SVW auf die Siegerstraße. Die Hoffnung auf den Sieg erhöhte sich noch weiter, als Philipp Schaefer die Führung noch vor der Pause ausbaute. Kurz nach dem Wiederanpfiff verkürzte Christoph Ortner für den TSV. Doch mehr als der Anschlusstreffer war nicht drin. Die Chancen auf einen ersten Punktgewinn erniedrigten sich noch weiter, als Raphael Reichgruber kurz vor dem Ende auch noch die gelb-rote Karte sah und die Peterskirchener fortan in Unterzahl agieren mussten. TSV Peterskirchen – SV Waldperlach 1:2

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller (46. Raphael Reichgruber), Felix Ecker, Lukas Hauser (46. Thomas Maier), Benedikt Randlinger (80. Marcel Mittelbach), Daniel Ortner (67. Simon Göbl), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Alexander Rohde, Georg Hütter (80. Lukas Gulden) - Trainer: Daniel Winklmaier

SV Waldperlach: Hugo Kaiser, Francesco Pardi, Semir Gracic, Marko Filipovic (65. Franclen Kalenga-Mutombo), Maximilian Kornbichler, Julius Becker (61. Dzenis Toskic), Fabian Wittmann, Philipp Schaefer, Patrick Röhrl (46. Zoran Dimitrijevic), Luca Mancusi, Roberto Valanzano - Trainer: Tobias Wittmann

Tore: 0:1 Patrick Röhrl (6.), 0:2 Philipp Schaefer (41.), 1:2 Christoph Ortner (50.)

Gelb-Rot: Raphael Reichgruber (93./Peterskirchen/)

Der FC Aschheim ist - Stand Freitagabend - Tabellenführer der FC Aschheim. Die Gastgeber besiegten den Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl, der damit die zweite Niederlage im dritten Spiel hinnehmen musste. Solomon Effiong brachte die Aschheimer nach einem Eckball in der ersten Halbzeit in Führung. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Antonio Saponaro. Auch der zweite Treffer resultierte aus einem Eckstoß. Kurz darauf verkürzte Suheyp Trabelsi mit einem Eigentor zugunsten der Gäste aus Bruckmühl. In der Folge blieb es jedoch beim knappen Ergebnis und Aschheim weiter ungeschlagen. FC Aschheim – SV Bruckmühl 2:1

FC Aschheim: Maximilian Schmauß, Falk Schubert (88. Burhan Mustafov), Patrick Müller, Diego Contento (82. Robin Wolf), Kenneth Bee (88. Alessandro Luzzi), Florian Wagner, Suheyp Trabelsi, Hannes Wimmer, Antonio Saponaro (82. Saifulla Khutsurov), Didier Nguelefack, Solomon Effiong (65. Sinisa Antonic) - Trainer: Vincenzo Contento

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Andreas Wechselberger (75. Manuel Künzler), Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier, Lukas Helldobler (64. Lukas Steidl), Patrick Kunze, Markus Pergelt (85. Eryk Dziduch), Michele Cosentino, Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst

Tore: 1:0 Solomon Effiong (25.), 2:0 Antonio Saponaro (72.), 2:1 Suheyp Trabelsi (77. Eigentor) Spiele am Samstag:

