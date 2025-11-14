BZL Ost: Aschheim patzt - Bruckmühl erkämpft sich Remis

Freitagabend, Flutlicht, Bezirksliga Oberbayern Ost - was gibt es Schöneres? Der SV Bruckmühl empfing den FC Aschheim. Der Spielbericht.

Der FC Aschheim kommt beim SV Bruckmühl nicht über ein 2:2-Remis hinaus und verpasst es, mehr Druck auf Tabellenführer Forstinning auszuüben. Der SVB hingegen sammelt wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Dabei sah alles nach einem Favoritensieg aus. Kurz vor und kurz nach der Halbzeit sorgten Antonio Saporano und Didier Nguelefack für die komfortable 2:0-Gästeführung. Doch die Hausherren ließen nicht nach und kamen durch Luca Pigl in der 70. Minute zum Anschluss. Patrick Gigla sorgte dann kurz vor Schluss für den Bruckmühler Ausgleichstreffer und gleichzeitigen 2:2-Endstand.