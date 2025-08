BZL Ost: Aschheim dreht Spiel, Holzkirchen triumphiert nach Blitztor

Der FC Aschheim schlägt den SV Miesbach nach Rückstand deutlich, Holzkirchen und Aschau punkten erstmals. Alle Spiele am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der FC Aschheim setzt sich in einer unterhaltsamen Partie deutlich gegen den SV Miesbach durch. Zunächst waren es die Miesbacher, die den besseren Start erwischten. Top-Torjäger Josef Sontheim traf bereits nach vier Minuten zur Führung für die Gastgeber. Aschheim zeigte sich jedoch unbeeindruckt und konterte mit dem Ausgleich durch Antonio Saponaro in der 18. Minute. Unmittelbar vor der Pause drehte Didier Nguelefack das Spiel mit dem 2:1 für die Gäste sogar komplett. Auch im zweiten Durchgang ließ Aschheim nicht locker. In der 50. Minute war es erneut Saponaro, der auf 3:1 erhöhte. Nur drei Minuten später sorgte der Aschheimer mit seinem dritten Treffer des Tages dann endgültig für die Vorentscheidung. Das 4:1 für die Gäste war gleichzeitig auch der Endstand. Durch den Sieg klettert Aschheim vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Die Hausherren verpassen es hingegen, an den Auftakterfolg in Peterskirchen anzuknüpfen. SV Miesbach – FC Aschheim 1:4

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Noah Gumberger (81. Fernando Pindado), Michael Probst (63. Benjamin Kram), Robert Mündl (63. Jonas Matschiner), Fabian Bauer, Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann, Sean Erten (74. Dominik Schumacher)

FC Aschheim: Maximilian Schmauß, Falk Schubert, Patrick Müller, Diego Contento (74. Kenneth Bee), Blendart Bajraktari, Florian Wagner, Patrik Pancic (74. Lucas Hones), Suheyp Trabelsi, Hannes Wimmer (65. Solomon Effiong), Antonio Saponaro (65. Anes Tiaiba), Didier Nguelefack (81. Joshua Goodluck)

Tore: 1:0 Josef Sontheim (4.), 1:1 Antonio Saponaro (18.), 1:2 Didier Nguelefack (45.), 1:3 Antonio Saponaro (50.), 1:4 Antonio Saponaro (53.)

In einer engen Begegnung schlägt der SV Aschau am Inn den TSV Siegsdorf und holt den ersten Saisonsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte war es in der 62. Minute Thomas Deißenböck, der Aschau in Führung brachte. Diesen Vorsprung ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen und sicherten sich damit den ersten Sieg in der Bezirksliga. Der TSV Siegsdorf muss hingegen weiter auf die ersten Punkte warten. SV Aschau am Inn – TSV Siegsdorf 1:0

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (85. Luciano Liqui Liqui), Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis (92. Maximilian Wintersteiger), Thomas Deißenböck, Lukas Huber (57. Jan Vetter), Daniel Neumeier, Daniel Steinhauer, Christoph Scheitzeneder, Sebastian Jusic (78. Yilmaz Türken)

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Fabian Furch, Elias Mayer, Maximilian Huber, Sebastian Reiter, Maximilian Reiter (77. Matthias Bichler), Liam Grill, Florian Aigner (77. Markus Hunklinger), Adrian Furch

Tore: 1:0 Thomas Deißenböck (62.)

Der TuS Holzkirchen schlägt den TSV Zorneding souverän und feiert den ersten Erfolg der neuen Spielzeit. Die Gäste legten einen wahren Blitzstart hin und trafen direkt mit dem ersten Angriff nach Anpfiff. Von diesem Schock konnte sich Zorneding nicht mehr erholen und fiel in der ersten Hälfte vor allem durch Zeitstrafen für Matthias Schuster und Nikolas Schwirtz auf. Auch in Halbzeit zwei kam Holzkirchen besser aus der Kabine. Emil Albrecht erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, in der 71. Minute machte Stefan Hofinger mit dem 3:0 dann den Deckel drauf. Holzkirchen freut sich nach der deutlichen Auftaktpleite gegen Forstinning über die ersten Zähler der Saison und steht nach zwei Spieltagen nun ebenso wie die Hausherren bei drei Punkten. TSV Zorneding – TuS Holzkirchen 0:3

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Yazar Taskin (83. Barancan Sengül), Daniel Winzer, Markus Weth, Matthias Schuster (65. Kevin Pino Tellez), Nikolas Schwirtz (80. Leon Seibt), Luis Mikusch, Jannik Ast (72. Michael Witaschek), Luciano Dimitrijevic (78. Julian Ullrich)

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer (84. Maximilian Avril), Lukas Krepek, Emil Albrecht, Bastian Feldbrach, Robert Manole (78. Fabio Sabbagh), Vincent Erlacher, Stefan Hofinger (73. Tobias Bebber), Maximilian Freundl (67. Elias Schnier), Tim Feldbrach (86. Nikhil Balachander)

Tore: 0:1 Tim Feldbrach (1.), 0:2 Emil Albrecht (55.), 0:3 Stefan Hofinger (71.) Spiele am Sonntag:

Spiele am Freitag:

Der SV Bruckmühl feiert einen Last-Minute-Sieg gegen Peterskirchen. Die frühe Führung durch Patrick Kunze glich Alexander Rohde kurz vor der Pause aus. Vor 170 Zuscahuern sorgte Tobias Bloier in der Nachspielzeit für den späten Siegtreffer. Damit feiert die Mannschaft von Trainer Mike Probst den ersten Saisonsieg. Der TSV Peterskirchen dagegen bleibt in der neuen Spielzeit noch sieglos. SV Bruckmühl – Peterskirchen 2:1

SV Bruckmühl: Manuel Aigner, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger (95. Eryk Dziduch), Philipp Keller (63. Tobias Bloier), Ajdin Mehinovic, Lukas Helldobler (81. Manuel Künzler), Patrick Kunze, Gerhard Stannek, Michele Cosentino (89. Markus Pergelt), Lukas Steidl (67. Andreas Wechselberger), Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller, Felix Ecker, Lukas Hauser, Marcel Schauberger, Thomas Maier, Simon Göbl, Alexander Rohde, Georg Hütter (86. Marcel Mittelbach), Jonas Huber (76. Lukas Gulden) - Trainer: Daniel Winklmaier

Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Patrick Kunze (13.), 1:1 Alexander Rohde (40.), 2:1 Tobias Bloier (90.+3)

Chancenlos war der SB DJK Rosenheim bei dem FC Töging. Mit jeweils einem Doppelpark stellten Ivo Petrovic und Karlo Jolic bereits nach einer knappen Stunde auf 4:0. Die Gäste kamen nicht über den Anschlusstreffer von Carlos Kurzer hinaus. Damit bleibt der FC Töging in der neuen Saison ungeschlagen. Der SB DJK Rosenheim ist das neue Schlusslicht in der Bezirksliga Ost. FC Töging – SB DJK Rosenheim 4:1

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Ivo Petrovic (68. Berat Uzun), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Aristote Biali, Johannes Grösslinger, Endurance Ighagbon (88. Paul Meyer), Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden, Alexander Waldschütz, Dominik Mauceri (46. Moril Hempen), Chima Ihenacho (46. Leonit Vokrri), Sanel Sehric (85. Silvio Havic) - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 190

Tore: 1:0 Ivo Petrovic (12.), 2:0 Karlo Jolić (27.), 3:0 Ivo Petrovic (33.), 4:0 Karlo Jolić (58.), 4:1 Carlos Kurzer (80.)