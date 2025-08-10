BZL Ost: Aschau verspielt Zwei-Tore-Führung - Saaldorf mit Comeback

Der SV Saaldorf bleibt weiter ungeschlagen in der Spielzeit 2025/2026. Zum Abschluss des 3. Spieltags der Bezirksliga Ost zeigte der SVS gegen Aufsteiger SV Aschau am Inn Moral und holten einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

In der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer bei hohen Temperaturen keine Tore zu sehen. Nach der Pause lohnte sich dann das Eintrittsgeld doch noch. Christoph Scheitzeneder brachte die Gäste zehn Minuten nach dem Seitenwechsel in Führung. Sieben Zeigerumdrehungen später sah es dann endgültig so aus, als würden die Saaldorfer ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der Torschütze zum 1:0 legte seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag nach.

Doch die Hausherren zeigten sich vom zweiten Gegentreffer nicht sonderlich geschockt. Rudolf König besorgte fast postwendend den Anschlusstreffer. In der Schlussphase krönte Sebastian Hafner die Aufholjagd dann mit dem Ausgleich und dem nachfolgenden Punktgewinn.

SV Saaldorf – SV Aschau am Inn 2:2

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl (46. Stefan Rehrl), Rudolf König (80. Maximilian Kern), Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Marco Hofmann (46. Stefan Helminger), Johann Hasenöhrl, Sebastian Hafner - Trainer: Pascal Ortner - Trainer: Josef Rehrl

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block (79. Yilmaz Türken), Johannes Baptist Asanger, Thomas Deißenböck, Lukas Huber (46. Konstantin Karamanlis), Daniel Neumeier, Daniel Steinhauer, Christoph Scheitzeneder (89. Philipp Gohn), Sebastian Jusic (63. Jan Vetter) - Trainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Christoph Scheitzeneder (55.), 0:2 Christoph Scheitzeneder (62.), 1:2 Rudolf König (67.), 2:2 Sebastian Hafner (83.)

