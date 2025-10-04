BZL Ost: Aschau und Peterskirchen feiern wichtige Heimsiege

Auch am Samstag erwarteten die Fans der Bezirksliga Ost spannende Duelle. Schlusslicht Siegsdorf konnte gegen den TSV Zorneding keine befreiende Punkte sammeln. Der SB Rosenheim empfing den TuS Holzkirchen. Aschau schaffte gegen Töging den Sprung aus den Abstiegsplätzen und Ebersberg reiste nach Peterskirchen.

Wieder kein Sieg für den TSV Siegsdorf. Dabei startete das Spiel gegen den TSV Zorneding ideal für die Hausherren: Reiter traf nach fünf Minuten zum 1:0. Kurz vor der Pause dann der Schock: Elfmeter für Zorneding, Bayern übernahm die Verantwortung und traf zum 1:1 in der 44. Minute. Kurz vor Schluss drehten die Gäste dann die Partie in Person von Savary (78. Minute).

Siegsdorf bleibt mit fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, während Zorneding vorübergehend auf Platz sieben springt (17 Punkte).