BZL Ost: Aschau feiert späten Dreier - Ampfing siegt knapp

Am Samstag finden drei Partien in der Bezirksliga Ost statt. Der Spieltag in der Übersicht.
Der SV Aschau am Inn konnte sich nach Abpfiff über einen Auswärtssieg freuen. Luca Reiner brachte die Gäste in der 20. Minute in Front, Yanik Molitor konnte die Partie innerhalb weniger Augenblicke drehen (36. und 38.). Lange sah es nach einem Heimsieg für Bruckmühl aus, ehe die Gäste spät zuschlagen konnten: Luciano Liqui Liqui glich zunächst aus (86.), vier Minuten später erzielte Birol Karatepe den Siegtreffer. Aschau am Inn bleibt mit dem Dreier an der Spitze der Tabelle, Bruckmühl ist nun Vierter.
SV Bruckmühl – SV Aschau am Inn 2:3
SV Bruckmühl: Hans-Peter Brandstetter, Michael Kraxenberger, Leo Pritzl, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Manuel Künzler (82. Niklas Macek), Niko Hable (61. Maximilian Schemkes), Veysel Kilic, Felix Mark (84. Kilian Mayer), Yanik Molitor (89. Samba Jawara), Patrick Gigla - Trainer: Mike Probst
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (84. Luciano Liqui Liqui), Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Timo Budig (46. Bastian Grahovac), Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Jan Vetter (90. Jonas Salzeder), Felix Weber (90. Lukas Hauser), Luca Reiner (65. Erhan Yazici) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck
Tore: 0:1 Luca Reiner (20.), 1:1 Yanik Molitor (36.), 2:1 Yanik Molitor (38.), 2:2 Luciano Liqui Liqui (86.), 2:3 Birol Karatepe (90.)
TSV Ampfing – SV Miesbach 1:0
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer (56. Noah Drews), Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic (88. Louis Stanner), Valentin Pinzariu, Fred Tukeba, Karlo Jolić (70. Berat Akcay) - Trainer: Slaven Jokic
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (90. Florian Külbs), Noah Gumberger (82. Tamino Paca), Bene Gerr (72. Jonas Paukner), Sebastian Ebeling, Tobias Veit (60. Johannes Schwarzenbach), Robert Mündl (70. Enrique Pindado), Fabian Bauer, Ricardo Pindado - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Tore: 1:0 Irfan Selimovic (3.)
Gelb-Rot: Marinus Veit (73./SV Miesbach/)
Rot: Berat Akcay (90./TSV Ampfing/)
FC Langengeisling – TuS Raubling 2:0
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Maximilian Hintermaier (81. Samuel Ofori), Paul Bucher, Philipp Maiberger (86. Benedikt Kreischer), Valentin Bachmeier, Sebastian Schubert (76. Karim Howlader), Florian Schmuckermeier, Elias Mehringer (71. David Riederle), Lenny Gremm (83. Maximilian Birnbeck) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
TuS Raubling: Maximilian Wunderlich, Sebastian Pichler, Michael Brunnhuber (64. Sebastian Huber), Quirin Wolfrum, Johannes Schießl (46. Julian Ziemba), Michael Gruber, Fabian Jäger (46. Marius Pappenberger), Luca Ziemba, Lorenz Jilg, Bastian Unsin (81. Kristof Lerch), Sami Wehner (90. Adam Schneider) - Trainer: Hannes Jenewein
Tore: 1:0 Maximilian Maier (53.), 2:0 Lenny Gremm (59.)
Gelb-Rot: Bastian Unsin (82./TuS Raubling/)
Der TSV Dorfen und der SV Walpertskirchen trennten sich torlos. Dorfen ist mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht Spitzenreiter, Walpertskirchen ist Achter.
TSV Dorfen – SV Walpertskirchen 0:0
TSV Dorfen: Philipp Strunk, Timo Lorant, Christopher Scott (80. Bastian Rachl), Alexander Heilmeier (78. Pedro Flores), Alexander Linner, Florian Brenninger, Julian Kreuzpaintner, Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (56. Markus Mittermaier), Clemens Blaha (56. Alois Eberle), Manuel Zander - Trainer: Andreas Hartl
SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Florian Rauch, Daniel Schuler, Luca Fellermeier (90. Dimitrije Cvetkovic), Christian Käser, Paul Jäger (56. Adrian Alexy), Tom Simml (85. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier
Tore: keine Tore
Alle drei Tore in der Partie zwischen dem SV Reichertsheim und dem TSV Peterskirchen fielen innerhalb von drei Minuten. Die Gäste machten in Person von Christoph Ortner den Auftakt (64.), im Anschluss konnten Dominik Kohwagner und Dominik Fischberger die Begegnung binnen Sekunden drehen. Reichertsheim kann sich über den ersten Saisonsieg und Platz sieben freuen, Peterskirchen ist Zehnter.
SV Reichertsheim – Peterskirchen 2:1
SV Reichertsheim: Moritz Löffl, Alex Baumgartner (46. Felix Wieser), Thomas Schaberl, Dominik Fischberger (90. Michael Weikl), Josef Holzhammer, Severin Hubl (28. Andreas Hundschell), Dominik Kohwagner, Jakob Oberbauer, Dominik Geigenscheder (84. Lorenz Thalmaier), Marvin Bräuniger, Ulrich Hubl - Trainer: Manuel Neubauer
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser (84. Markus Schauberger), Manuel Reichgruber (30. Simon Göbl), Kilian Spiel (82. Marcel Mittelbach), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Georg Hütter, Jonas Huber (73. Thomas Maier), Leon Winkler (72. Alexander Rohde) - Trainer: Daniel Winklmaier
Tore: 0:1 Christoph Ortner (64.), 1:1 Dominik Kohwagner (66.), 2:1 Dominik Fischberger (67.)
Die Partie zwischen dem FC Töging und dem TSV Zorneding wurde witterungsbedingt nach nur wenigen Minuten abgebrochen.
Der SB DJK Rosenheim besiegte den TuS Holzkirchen. Omer Jahic, Simon Waldschütz und Emirhan Caner trafen für die Hausherren (12., 41. und 49.). Rosenheim klettert auf den vierten Platz, Holzkirchen ist nun Vorletzter.
SB DJK Rosenheim – TuS Holzkirchen 3:0
SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Danyal Akdağ, Simon Waldschütz (89. Moril Hempen), Emirhan Caner, Omer Jahic, Luca Hayden (89. Thomas Ofenmacher), Manuel Kerschbaum (89. Dominik Mauceri), Leon Pfunt (64. Mike Kumberger), Sanel Sehric, Lukas Steidl (81. Burak Durkaya) - Trainer: Patrick Zimpfer
TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Andreas Bauer (46. Frederick Heidenreich), Anton Deibele (75. Tobias Gritschneder), Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht (61. Saif Hamad), Linus Haas, Stefan Hofinger, Tim Feldbrach, Elias Schnier, Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Maximilian Baumgartner
Tore: 1:0 Omer Jahic (12.), 2:0 Simon Waldschütz (41.), 3:0 Emirhan Caner (49.)