BZL Ost: Aschau feiert späten Dreier - Ampfing siegt knapp

von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Konnte in Bruckmühl jubeln: Der SV Aschau/Inn. – Foto: mb.presse / Butzhammer

+ 11 weitere

+ 11 weitere

Am Samstag finden drei Partien in der Bezirksliga Ost statt. Der Spieltag in der Übersicht.

FC Langengeisling – TuS Raubling 2:0 FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Maximilian Hintermaier (81. Samuel Ofori), Paul Bucher, Philipp Maiberger (86. Benedikt Kreischer), Valentin Bachmeier, Sebastian Schubert (76. Karim Howlader), Florian Schmuckermeier, Elias Mehringer (71. David Riederle), Lenny Gremm (83. Maximilian Birnbeck) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier TuS Raubling: Maximilian Wunderlich, Sebastian Pichler, Michael Brunnhuber (64. Sebastian Huber), Quirin Wolfrum, Johannes Schießl (46. Julian Ziemba), Michael Gruber, Fabian Jäger (46. Marius Pappenberger), Luca Ziemba, Lorenz Jilg, Bastian Unsin (81. Kristof Lerch), Sami Wehner (90. Adam Schneider) - Trainer: Hannes Jenewein Tore: 1:0 Maximilian Maier (53.), 2:0 Lenny Gremm (59.) Gelb-Rot: Bastian Unsin (82./TuS Raubling/)

TSV Ampfing – SV Miesbach 1:0 TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer (56. Noah Drews), Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic (88. Louis Stanner), Valentin Pinzariu, Fred Tukeba, Karlo Jolić (70. Berat Akcay) - Trainer: Slaven Jokic SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (90. Florian Külbs), Noah Gumberger (82. Tamino Paca), Bene Gerr (72. Jonas Paukner), Sebastian Ebeling, Tobias Veit (60. Johannes Schwarzenbach), Robert Mündl (70. Enrique Pindado), Fabian Bauer, Ricardo Pindado - Trainer: Hans-Werner Grünwald Tore: 1:0 Irfan Selimovic (3.) Gelb-Rot: Marinus Veit (73./SV Miesbach/) Rot: Berat Akcay (90./TSV Ampfing/)

SV Bruckmühl – SV Aschau am Inn 2:3 SV Bruckmühl: Hans-Peter Brandstetter, Michael Kraxenberger, Leo Pritzl, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Manuel Künzler (82. Niklas Macek), Niko Hable (61. Maximilian Schemkes), Veysel Kilic, Felix Mark (84. Kilian Mayer), Yanik Molitor (89. Samba Jawara), Patrick Gigla - Trainer: Mike Probst SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (84. Luciano Liqui Liqui), Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Timo Budig (46. Bastian Grahovac), Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Jan Vetter (90. Jonas Salzeder), Felix Weber (90. Lukas Hauser), Luca Reiner (65. Erhan Yazici) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck Tore: 0:1 Luca Reiner (20.), 1:1 Yanik Molitor (36.), 2:1 Yanik Molitor (38.), 2:2 Luciano Liqui Liqui (86.), 2:3 Birol Karatepe (90.)

Der SV Aschau am Inn konnte sich nach Abpfiff über einen Auswärtssieg freuen. Luca Reiner brachte die Gäste in der 20. Minute in Front, Yanik Molitor konnte die Partie innerhalb weniger Augenblicke drehen (36. und 38.). Lange sah es nach einem Heimsieg für Bruckmühl aus, ehe die Gäste spät zuschlagen konnten: Luciano Liqui Liqui glich zunächst aus (86.), vier Minuten später erzielte Birol Karatepe den Siegtreffer. Aschau am Inn bleibt mit dem Dreier an der Spitze der Tabelle, Bruckmühl ist nun Vierter.

Der TSV Dorfen und der SV Walpertskirchen trennten sich torlos. Dorfen ist mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht Spitzenreiter, Walpertskirchen ist Achter.

TSV Dorfen – SV Walpertskirchen 0:0

TSV Dorfen: Philipp Strunk, Timo Lorant, Christopher Scott (80. Bastian Rachl), Alexander Heilmeier (78. Pedro Flores), Alexander Linner, Florian Brenninger, Julian Kreuzpaintner, Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (56. Markus Mittermaier), Clemens Blaha (56. Alois Eberle), Manuel Zander - Trainer: Andreas Hartl

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Florian Rauch, Daniel Schuler, Luca Fellermeier (90. Dimitrije Cvetkovic), Christian Käser, Paul Jäger (56. Adrian Alexy), Tom Simml (85. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier

Tore: keine Tore