 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ticker

BZL Ost: Ampfing gewinnt Topspiel - Walpertskirchen dreht Partie

5. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Paul Ruser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Will auch gegen Ampfing jubeln: Der SV Aschau/Inn.
Will auch gegen Ampfing jubeln: Der SV Aschau/Inn. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Ost
Raubling
Reichertshei
TuS Prien
SV Walpertskirchen

In der englischen Woche werden am Dienstagabend drei Partien in der Bezirksliga Ost ausgetragen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Dienstag

Heute, 19:30 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
0
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
2
2
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
2
1
Abpfiff

Spiele am Mittwoch

Morgen, 18:30 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
FC Töging
FC TögingFC Töging
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
18:30

Verlegte Spielpaarung

Mi., 02.09.2026, 20:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
20:00