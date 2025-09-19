 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Macht der Sportbund Rosenheim es dem Tabellenzweiten Aschheim dieses Wochenende schwer?
Macht der Sportbund Rosenheim es dem Tabellenzweiten Aschheim dieses Wochenende schwer? – Foto: Manfred Neueder

BZL Ost: Achter Sieg&Tabellenführung für FCA? Kellerduell in Bruckmühl

10. Spieltag in der Bezirksliga Ost

Der FC Aschheim versucht gegen den Sportbund Rosenheim den nächsten Heimsieg einzufahren und würde damit an die Spitze der Tabelle klettern. In Bruckmühl gibt es den Kampf um den Abstieg gegen den FC Töging. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
19:30

Heute, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
FC Töging
FC TögingFC Töging
19:00

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
15:00

Morgen, 18:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
18:00

Spiel am Sonntag:

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
14:30

Aufrufe: 019.9.2025, 17:59 Uhr
Benedict SchweigerAutor