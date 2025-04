BZL Ost 🗣: 30 Tore? "Einfach irre der Typ!" – TuS-Coach adelt Dornach

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Ein recht munteres Spiel von beiden Seiten, auch wenn es für beide eigentlich um nichts mehr geht. Beide Mannschaften wollten den Sieg, beide haben nach vorne gespielt, was mit Toren belohnt worden ist. Die Jungs haben wieder alles rausgehauen, was man braucht für so einen Sieg. Sie haben sich damit auch belohnt, kämpferisch, läuferisch. Wir sind nochmal voll an die Schmerzgrenze gegangen. Wir sind gleich in der ersten halben Stunde 2:0 in den Führung gegangen. Beim ersten Tor haben wir einen Querpass abgefangen, den wir vollenden und beim zweiten Tor wehrt der Torwart noch ab, aber unser Stürmer ist zur Stelle. Beide Tore natürlich wieder von Josef Sontheim für uns. Wir haben dann gut verteidigt, aber Ampfing kam stärker zur zweiten Halbzeit raus. In der 80. Minute fiel dann der Anschlusstreffer, zum 2:1, und wir mussten nochmal fighten. Am Ende macht dann Sontheim selbst das dritte Tor. Wer auch sonst? 30 Tore, einfach irre, der Typ. Er ist unsere Lebensversicherung, was der diese Saison für uns geleistet hat. Chapeau von meiner Seite! Das dritte Tor kam dann nach einem Freistoß von Ampfing zu spät. Wir sind überglücklich, dass wir in Ampfing gewonnen haben und es darf gerne so weitergehen.«