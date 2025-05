BZL: Oppenheim und Aksu in der Pflicht, Top-Zwei vor Auswärtsaufgaben

Du wirst automatisch weitergeleitet...

Ein Sieg muss für beide her: Aksu Mainz (in blau Mahdi Mehnatgir) und der FSV Oppenheim (in gelb Francesco Florio) haben beide noch Chancen auf das sichere rettende Ufer, dazu muss allerdings jeweils ein Dreier am Sonntag her. – Foto: Michael Wolff - Archiv