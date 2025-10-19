BZL Nord: Walpertskirchen erklimmt Tabellenspitze – TSV beendet Serie

Der SV Walpertskirchen gewann das Spitzenspiel gegen den FC Gerolfing nur knapp und krönte sich so zum Spitzenreiter. Karl-Heinz Lappe half dem SV Nord München-Lerchenau mit einem Hattrick zum Heimsieg und der VfR Garching patzte im Match gegen Ampertal.
Der Tabellenvorletzte TSV Ober-Unterhaunstadt gastierte heute in Kammerberg. Acht Spiele ging der TSV sieglos aus, die letzten fünf endeten mit einer Niederlage. Gegen die SpVgg konnte der TSV seine Serie beenden.
Die Partie startete schlecht für den Gastgeber. Nach 25 Minuten sah die SpVgg rot und Justin Fauland verhalf den Gästen zum 0:1 per Eigentor (32.). Kurz vorm Schluss dann die Erlösung für den TSV: Ramazan Kurnaz erhöhte auf 0:2 (80.) und baute die Führung für seine Mannschaft aus. In der 90. Minute drehte Baris Soysal dann den Spieß um und verkürzte durch sein Eigentor auf 1:2.
SpVgg Kammerberg – TSV Ober- Unterhaunstadt 1:2
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Justin Fauland, Christof Pihale (86. Martin Reindl), Marko Bilkić, Robert Villand, Damjan Knetemann (46. Alexander Nefzger), Mario Stanić, Jan Lipovsek, Florian Machl (67. Lukas Fladung), Dario Stanić (77. Jonas Frevel), Peter Graf (46. Domenik Kaiser) - spielender Co-Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir (46. David Polster), David Romanow (67. Dogan Tiryaki), Fabio Udella, Angelo Boharu (77. Cem Hezer), Baris Soysal, Oliver Günther, Hugo Lopes, Ramazan Kurnaz, Nail Dizdarevic, Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli
Schiedsrichter: Thomas Feldhofer (Bockhorn ) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Justin Fauland (33. Eigentor), 0:2 Ramazan Kurnaz (81.), 1:2 Baris Soysal (90.+2 Eigentor)
Rot: Jan Lipovsek (25./SpVgg Kammerberg/)
Knappe Sache im Spitzenspiel des SV Walpertskirchen gegen den FC Gerolfing. Kurz nach Anpfiff brachte Paul Jäger mit dem 1:0 die Gastgeber in Führung (6.).Etwa zehn Minuten später erhöhte Felix Zehetmaier auf 2:0 (18.). Vor der Pause schoß Lukas Achhammer den Anschlusstreffer zum 2:1 (28.).
Christian Käse traf mit seinem Doppelpack (66./79.) zum 4:1. Doch die Gerolfinger ließen nicht nach und sorgten mit zwei Blitztoren (88./90.) durch Lukas Achhammer und Anastasios Porfyriadis zum 4:3 Endstand. Der SV Walpertskirchen kletterte so auf die Tabellenspitze.
SV Walpertskirchen – FC Gerolfing 4:3
SV Walpertskirchen: Thomas Pfanzelt, Martin Deutinger, Benedikt Schuler, Tobias Rauch (84. Noah Baumann), Raphael Hösl, Florian Baumann (72. Marius Orthuber), Nils Wölken, Felix Zehetmaier (84. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier (81. Maximilian Spreitzer), Christian Käser, Paul Jäger (66. Daniel Schuler) - Trainer: Josef Heilmeier - spielender Co-Trainer: Nils Wölken
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (46. Matthias Hamm), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild, Niklas Nissl (66. Anastasios Porfyriadis), Lukas Achhammer, Levin Egredzija (46. Flaur Bashota), Ahmet Emir Altay, Max Seitle (58. David Simm), Donat Bashota (58. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Florian Semrau (München) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Paul Jäger (6.), 2:0 Felix Zehetmaier (18.), 2:1 Lukas Achhammer (28.), 3:1 Christian Käser (66.), 4:1 Christian Käser (79.), 4:2 Lukas Achhammer (88.), 4:3 Anastasios Porfyriadis (90.+4)
Gelb-Rot: Ahmet Emir Altay (74./FC Gerolfing/)
Der VfR Garching kassierte auswärts beim SV Ampertal Palzing eine Niederlage. Am letzten Spieltag beendete der VfR bereits seine Siegesserie mit einem Remis gegen den ASV Dachau, nun wurde auch die Ungeschlagen-Serie beendet.
Die Partie nahm erst kurz vor Schluss richtig Fahrt auf. In der 90. Minute traf der eingewechselte Andre Bauer zum 1:0. Wenige Minuten später kassierte der VfR Garching Gelb-Rot und beendete so die Partie. Garching fiel durch diese Niederlage auf Platz vier.
SV Ampertal Palzing – VfR Garching 1:0
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta (18. Andre Bauer), Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Liam Russo (69. Samuel Thaler), Andrej Valdivia (91. Fabio Klersy), Michael Tafelmaier (60. Simon Emmersberger), Ivan Rakonic - spielender Co-Trainer: Mirnes Gurbeta - Trainer: Enes Mehmedovic
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (73. Luca Monetti), Vitus Eicke, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Leon Sternke, Dennis Niebauer, Leon Fellner, Gottfried Agbavon - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer
Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Andre Bauer (90.)
Gelb-Rot: Marcel Matkowitz (92./VfR Garching/)
Der TSV Gaimersheim gewann sein Heimspiel gegen den FC Langengeisling in Unterzahl. In der 40. Minute sah Dennis Hüttinger Rot, paar Sekunden später fiel dann das 1:0 aus Sicht der Gäste durch Rafael Jorge (41.).
Nach der Pause drehten die Gastgeber die Partie. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff glich Phillip Stipic auf 1:1 aus (47.) und Joker-Thomas Schreiner erhöht auf 2:1 (85.). So konnte der TSV Gaimersheim trotz Unterzahl seine Gäste bezwingen.
TSV Gaimersheim – FC Langengeisling 2:1
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth (92. Zoltan Vati), Hakan Düzgün (61. Thomas Schreiner), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (61. Luca Mancini) - Trainer: Manfred Kroll
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher (90. Fabian Kohlmann), Kilian Kaiser (46. Hannes Dornauer), Valentin Bachmeier (90. Severin Stenzel), Sebastian Schubert (79. Karim Howlader) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Rafael Jorge (41.), 1:1 Philipp Stipic (47.), 2:1 Thomas Schreiner (85.)
Rot: Dennis Hüttinger (40./TSV Gaimersheim/)
Auch der SV Nord München-Lerchenau punktete in seinem Heimspiel. Die Partie war geprägt von einigen Blitztoren. In der 7. Minute sorgte Karl-Heinz Lappe zum 1:0, nicht mal 60 Sekunden später verkürzte Maximilian Rudzki auf 1:1.
In der zweiten Hälfte dann noch mal zwei schnelle Tore. Diesmal trafen aber die Gastgeber doppelt. Yasir Sami erzielte das 3:1 (51.) und Lappe baute die Führung mit seinem Doppelpack zum 4:1 (52.) weiter aus. Etwa zehn Minuten später traf Fabrizio Brandes zum 4:2 (65.), mehr war aber für die Gäste nicht zu holen. Im Gegenteil, Lappe belohnte sich noch mit einem Hattrick zum 4:2.
SV Nord München-Lerchenau – SC Eintracht Freising 4:2
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Arbnor Segashi (90. Korbinian Hafner), Thomas Winterer, Dominik Besel (82. Vukasin Pajic), Mats Hoffmann (80. Achraf Ben Letaifa), Andreas Weiß (93. Tarak Boussarsar), Karl-Heinz Lappe (88. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (83. Marzuk Shaban), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (67. Iosif Racean), Johannes Grubmüller, Louis Goldbrunner (90. Jonathan Kleimann), Fabrizio Brandes, Florian Huber (67. Mika List) - Trainer: Heiko Baumgärtner
Schiedsrichter: Paul Thiel - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Karl-Heinz Lappe (7.), 1:1 Maximilian Rudzki (8.), 2:1 Yasir Ammar Sami (51.), 3:1 Karl-Heinz Lappe (52.), 3:2 Fabrizio Brandes (65.), 4:2 Karl-Heinz Lappe (72.)
Ein müder Sonntagskick auf einen Samstag in Dachau. Der ASV tut sich gegen Schlusslicht Ingolstadt lange schwer, bevor Sebastian Mack kurz vor der Pause die Führung erzielt. In Halbzeit zwei verschießt Ingolstadt kurz nach dem Wiederanpfiff einen Elfmeter und muss so weiter auf die ersten Punkte der Saison warten.
ASV Dachau – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:0
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Muhammed Chaouch (67. Leonardo di Pasquale), Leon Aust (55. Kilian Knöferl), Leon Schleich, Sergen Retzep (55. Harun Mohamed), Niklas Kiermeier, Marco Demmel, Sebastian Mack, Cihan Öztürk (55. Matthias Cebulla) - Trainer: Matthias Koston
FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane (83. Mamadou Diallo), Atilla Demir, Robert Henemann (71. Semih Karataş), Eray Genc (71. Mert Karatas), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
Tore: 1:0 Sebastian Mack (45.)
Den Zuschauern in Moosinning wurde einiges geboten. Schon in der Anfangsviertelstunde klingelte es in beiden Toren, bevor Maximilian Siebald die Hausherren zur Pausenführung schoss. Nach der Pause kassierte der FCM aber erst eine rote Karte gegen Abdane und direkt im Anschluss auch noch den Ausgleichstreffer und musste um Punkte bangen. In Minute vier der Nachspielzeit dann der große Moment von Georg Ball. Mit seinem zweiten Treffer des Tages besorgte Ball dem FCM per Elfmeter einen Heimsieg und wichtige drei Punkte im Tabellenkeller.
FC Moosinning – TSV München 1954 3:2
FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid (80. Stefan Haas) (90. Tamino Luidinant), Maximilian Voelke, Georg Ball, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald, David Kamm (61. Maximilian Lechner), Christian Häusler (72. Tim Schmolmann) - Trainer: Christoph Ball
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Berkan Altug, Adam Puta, Korab Rusiti (82. Orlando Herzberger), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina - Spielertrainer: Adam Puta - Spielertrainer: Dennis Appiah
Tore: 0:1 Berkan Altug (5.), 1:1 Georg Ball (12.), 2:1 Maximilian Siebald (33.), 2:2 Adam Puta (71.), 3:2 Georg Ball (90.+4)
Rot: Abdelaziz Abdane (69./FC Moosinning/)
Rohrbach und Altenerding teilen sich die Punkte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit besorgte Suzuki kurz nach Wiederanpfiff die Rohrbacher Führung, die durch Altenerdings Dipalo egalisiert wurde. Altenerding rückt durch den Punktgewinn auf Rang fünf, der TSV bleibt vorerst zehnter.
TSV Rohrbach – SpVgg Altenerding 1:1
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier (79. Gabriel Niedermeir), Niklas Schabenberger (67. Julian Herzer), Kai Suzuki (86. Nico Elfinger), Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (86. Johannes Dangl), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter (60. Ajdin Nienhaus), Samuel Kronthaler (66. Nessim Mahsas), Nihad Mujkic, Marco Baumann, Leart Bilalli, Wiam Takruri, Leonardo Tunjic, Mario Dipalo - Trainer: Pedro Flores Locke
Tore: 1:0 Kai Suzuki (48.), 1:1 Mario Dipalo (73.)