BZL Nord: Walpertskirchen erklimmt Tabellenspitze – TSV beendet Serie

Spiele am Sonntag:

Der Tabellenvorletzte TSV Ober-Unterhaunstadt gastierte heute in Kammerberg. Acht Spiele ging der TSV sieglos aus, die letzten fünf endeten mit einer Niederlage. Gegen die SpVgg konnte der TSV seine Serie beenden. Die Partie startete schlecht für den Gastgeber. Nach 25 Minuten sah die SpVgg rot und Justin Fauland verhalf den Gästen zum 0:1 per Eigentor (32.). Kurz vorm Schluss dann die Erlösung für den TSV: Ramazan Kurnaz erhöhte auf 0:2 (80.) und baute die Führung für seine Mannschaft aus. In der 90. Minute drehte Baris Soysal dann den Spieß um und verkürzte durch sein Eigentor auf 1:2. SpVgg Kammerberg – TSV Ober- Unterhaunstadt 1:2

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Justin Fauland, Christof Pihale (86. Martin Reindl), Marko Bilkić, Robert Villand, Damjan Knetemann (46. Alexander Nefzger), Mario Stanić, Jan Lipovsek, Florian Machl (67. Lukas Fladung), Dario Stanić (77. Jonas Frevel), Peter Graf (46. Domenik Kaiser) - spielender Co-Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir (46. David Polster), David Romanow (67. Dogan Tiryaki), Fabio Udella, Angelo Boharu (77. Cem Hezer), Baris Soysal, Oliver Günther, Hugo Lopes, Ramazan Kurnaz, Nail Dizdarevic, Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli

Schiedsrichter: Thomas Feldhofer (Bockhorn ) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Justin Fauland (33. Eigentor), 0:2 Ramazan Kurnaz (81.), 1:2 Baris Soysal (90.+2 Eigentor)

Rot: Jan Lipovsek (25./SpVgg Kammerberg/)





Knappe Sache im Spitzenspiel des SV Walpertskirchen gegen den FC Gerolfing. Kurz nach Anpfiff brachte Paul Jäger mit dem 1:0 die Gastgeber in Führung (6.).Etwa zehn Minuten später erhöhte Felix Zehetmaier auf 2:0 (18.). Vor der Pause schoß Lukas Achhammer den Anschlusstreffer zum 2:1 (28.). Christian Käse traf mit seinem Doppelpack (66./79.) zum 4:1. Doch die Gerolfinger ließen nicht nach und sorgten mit zwei Blitztoren (88./90.) durch Lukas Achhammer und Anastasios Porfyriadis zum 4:3 Endstand. Der SV Walpertskirchen kletterte so auf die Tabellenspitze. SV Walpertskirchen – FC Gerolfing 4:3

SV Walpertskirchen: Thomas Pfanzelt, Martin Deutinger, Benedikt Schuler, Tobias Rauch (84. Noah Baumann), Raphael Hösl, Florian Baumann (72. Marius Orthuber), Nils Wölken, Felix Zehetmaier (84. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier (81. Maximilian Spreitzer), Christian Käser, Paul Jäger (66. Daniel Schuler) - Trainer: Josef Heilmeier - spielender Co-Trainer: Nils Wölken

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (46. Matthias Hamm), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild, Niklas Nissl (66. Anastasios Porfyriadis), Lukas Achhammer, Levin Egredzija (46. Flaur Bashota), Ahmet Emir Altay, Max Seitle (58. David Simm), Donat Bashota (58. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Florian Semrau (München) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Paul Jäger (6.), 2:0 Felix Zehetmaier (18.), 2:1 Lukas Achhammer (28.), 3:1 Christian Käser (66.), 4:1 Christian Käser (79.), 4:2 Lukas Achhammer (88.), 4:3 Anastasios Porfyriadis (90.+4)

Gelb-Rot: Ahmet Emir Altay (74./FC Gerolfing/)

Der VfR Garching kassierte auswärts beim SV Ampertal Palzing eine Niederlage. Am letzten Spieltag beendete der VfR bereits seine Siegesserie mit einem Remis gegen den ASV Dachau, nun wurde auch die Ungeschlagen-Serie beendet. Die Partie nahm erst kurz vor Schluss richtig Fahrt auf. In der 90. Minute traf der eingewechselte Andre Bauer zum 1:0. Wenige Minuten später kassierte der VfR Garching Gelb-Rot und beendete so die Partie. Garching fiel durch diese Niederlage auf Platz vier. SV Ampertal Palzing – VfR Garching 1:0

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta (18. Andre Bauer), Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Liam Russo (69. Samuel Thaler), Andrej Valdivia (91. Fabio Klersy), Michael Tafelmaier (60. Simon Emmersberger), Ivan Rakonic - spielender Co-Trainer: Mirnes Gurbeta - Trainer: Enes Mehmedovic

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (73. Luca Monetti), Vitus Eicke, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Leon Sternke, Dennis Niebauer, Leon Fellner, Gottfried Agbavon - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Andre Bauer (90.)

Gelb-Rot: Marcel Matkowitz (92./VfR Garching/)

Der TSV Gaimersheim gewann sein Heimspiel gegen den FC Langengeisling in Unterzahl. In der 40. Minute sah Dennis Hüttinger Rot, paar Sekunden später fiel dann das 1:0 aus Sicht der Gäste durch Rafael Jorge (41.). Nach der Pause drehten die Gastgeber die Partie. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff glich Phillip Stipic auf 1:1 aus (47.) und Joker-Thomas Schreiner erhöht auf 2:1 (85.). So konnte der TSV Gaimersheim trotz Unterzahl seine Gäste bezwingen. TSV Gaimersheim – FC Langengeisling 2:1

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth (92. Zoltan Vati), Hakan Düzgün (61. Thomas Schreiner), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (61. Luca Mancini) - Trainer: Manfred Kroll

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher (90. Fabian Kohlmann), Kilian Kaiser (46. Hannes Dornauer), Valentin Bachmeier (90. Severin Stenzel), Sebastian Schubert (79. Karim Howlader) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Rafael Jorge (41.), 1:1 Philipp Stipic (47.), 2:1 Thomas Schreiner (85.)

Rot: Dennis Hüttinger (40./TSV Gaimersheim/)

Auch der SV Nord München-Lerchenau punktete in seinem Heimspiel. Die Partie war geprägt von einigen Blitztoren. In der 7. Minute sorgte Karl-Heinz Lappe zum 1:0, nicht mal 60 Sekunden später verkürzte Maximilian Rudzki auf 1:1. In der zweiten Hälfte dann noch mal zwei schnelle Tore. Diesmal trafen aber die Gastgeber doppelt. Yasir Sami erzielte das 3:1 (51.) und Lappe baute die Führung mit seinem Doppelpack zum 4:1 (52.) weiter aus. Etwa zehn Minuten später traf Fabrizio Brandes zum 4:2 (65.), mehr war aber für die Gäste nicht zu holen. Im Gegenteil, Lappe belohnte sich noch mit einem Hattrick zum 4:2. SV Nord München-Lerchenau – SC Eintracht Freising 4:2

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Arbnor Segashi (90. Korbinian Hafner), Thomas Winterer, Dominik Besel (82. Vukasin Pajic), Mats Hoffmann (80. Achraf Ben Letaifa), Andreas Weiß (93. Tarak Boussarsar), Karl-Heinz Lappe (88. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (83. Marzuk Shaban), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (67. Iosif Racean), Johannes Grubmüller, Louis Goldbrunner (90. Jonathan Kleimann), Fabrizio Brandes, Florian Huber (67. Mika List) - Trainer: Heiko Baumgärtner

Schiedsrichter: Paul Thiel - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Karl-Heinz Lappe (7.), 1:1 Maximilian Rudzki (8.), 2:1 Yasir Ammar Sami (51.), 3:1 Karl-Heinz Lappe (52.), 3:2 Fabrizio Brandes (65.), 4:2 Karl-Heinz Lappe (72.)

Spiele am Samstag: